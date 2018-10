A decolat in ultimul zbor sa se alature Escadrilei celeste: Doliu in aviatia militara. Inmormantarea va fi la Cimitirul Bratianu Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 8 octombrie a incetat din viata Ion Lungu, profesor universitar, doctor, fost rector al Institului de Invatamant Superior de Marina Constanta. Inmormantarea va avea loc, azi, ora 12.30, la Cimitirul Central din Constanta. Colectivul Muzeului de Istorie Nationala si Arheologice Constanta este…

- Doliu in Primaria Techirghiol Primarul Iulian Constantin Soceanu a transmis condoleante dupa ce angajatul Ion Neacsu, care a lucrat aproximativ 20 de ani in cadrul serviciului financiar contabil a murit.Slujba de inmormantare are loc vineri, de la ora 12:00, la Biserica Nasterea Maicii Domnului din…

- Colegii il deplang pe elevul Andrei Savu, care a decedat in groznicul accident rutier, produs duminica pe DN E85 Focsani Adjud, la kilometrul 210 500 de metri, in zona localitatii Haret judetul Vrancea . Conducerea unitatii de invatamant a amenajat un mic loc de reculegere, in memoria lui Andrei. O…

- Cuprinsi de tristete impartasim regretul unanim la despartirea de doamna Ana Ruse, distinsa profesoara, spirit elevat, prolifica autoare de literatura dedicata infrumusetarii si tonificarii vietii. Colegii de la Clubul Umoristilor Constanteni.Cu regrete in suflet, familia Neagu anunta incetarea din…

- Lumea muzicii din Romania a mai pierdut un artist consacrat. Costel Geambașu, solistul și fondatorul formației “Odeon”, a murit la varsta de 67 de ani. Vestea trista s-a raspandit extrem de repede, iar cei care l-au cunoscut sunt in stare de șoc, nu le vine sa creada ca indragitul cantareț nu mai este…

- Marina Romana este in doliu. Comandorul Ion Raicu s a stins din viata. "Cu adanca durere in suflet anuntam incetarea din viata a celui ce a fost comandor Ion Raicu, tata, bunic, strabuni" ndash; au transmis rudele. Cei care doresc sa ii aduca un ultim omagiu o pot face la Casa Mortuara Niculescu. Inmormantarea…

- Libertatea a scris zilele trecute ca fostul fotbalist, arbitru și organizator de competiții la Dinamo fusese internat de urgența din cauza ca și-ar fi administrat greșit pastilele. Jean Grama a acuzat in ultima perioada mai multe probleme de sanatate, la inceputul anului 2017 fiind internat…

- Este doliu in presa din Constanta. Lucia Anghel, fost secretar general de redactie la un ziar din Constanta, dar si corector si reporter, s a stins din viata. Anuntul a fost facut de sora acesteia, Margareta Saesan care a transmis un mesaj de condoleante. Trupul neinsufletut se afla depus la Casa Mortuara…