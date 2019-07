Stiri pe aceeasi tema

- Doua familii care se intorceau din vacanta din Grecia au fost spulberate pe o sosea din Vaslui. O mama e in stare critica, sotul ei a murit, iar fetita lor este ranita. Mai aveau doar cateva minute pana acasa, cand in masina lor a intrat cu viteza un autoturism plin cu cinci tineri, care veneau de la…

- Scafandrii ISU Bucuresti-Ilfov au interveni, marti, in jurul orei 6:00 pentru a salva doi tineri care au intrat in raul Dambovita, in zona caminelor studentesti din Regie. Potrivit ISU, cel care a intrat primul in apa este un minor de 16 ani, care a reusit sa se salveze pana la sosirea echipajelor.…

- O familie din Dambovița traiește o adevarata drama, dupa ce fiul lor, Andrei, a murit fulgerator, la numai 23 de ani. Tanarul s-a stins departe de țara și de cei dragi, tocmai in Anglia.

- Judecatoria Jibou a decis, la un an de la producerea celui mai grav accident de tren din județ din ultimii ani, ca autoarea accidentului, Sanda Ungur (foto centru), sa fie condamnata la 3 ani de inchisoare, suspendand insa executarea ca urmare a faptului ca tanara și-a recunoscut vinovația. Sanda Ungur…

- Moartea unei tinere in varsta de 29 ani, din judetul Bihor, victima a unui accident rutier produs pe DN79, in localitatea Ciumeghiu, a salvat alte vieti, dupa ce rudele femeii au fost de acord ca organele ei sa fie prelevate. In urma tragediei insa, patru copii mici au ramas orfani de mama

- Tânara a cazut de la peste 12 metri înaltime sub privirea îngrozita a celui care o fotografia. Se aflau în zona Trocadero, acolo unde mii de turisti se straduiesc zilnic sa surprinda cel mai bun cadru cu turnul parizian. Cei doi erau într-o escapada romantica si planuiau…

