- Politistii din Vicovu de Sus au fost nevoiti sa urmareasca in trafic un autoturism al carui sofer nu a oprit la semnalele regulamentare ale acestora. Oprit pe o strada laturalnica din oras, tanarul de la volan s-a dovedit a nu avea permis de conducere, iar testarea alcoolscopica a aratat ca acesta ...

- Barbatul a fost observat de agenții rutieri conducand un autoturism care avea montate placuțe din carton. In urma controlului, polițiștii au aflat ca autoturismul era radiat din circulație, iar conducatorul auto nu poseda permis de conducere. „La solicitarea polițiștilor de a se identifica,…

- Un sofer a vrut ieri sa treaca de politistii de frontiera cu un permis de conducere fals, insa incercarea sa nu a avut sorti de izbanda. In jurul orei 13.30, un barbat de 26 de ani s-a prezentat la vama Cenad din Timis, unde calatoria i-a fost intrerupta de oamenii legii, care au depistat ilegalitatea.…

- Caz incredibil in Brașov. Misiune inedita pentru polițiștii din județul Brașov! Totul a inceput dupa ce un barbat a fost tras pe dreapta pentru verificari din cauza numerelor de la mașina. In clipa in care individul le-a inmanat buletinul, dar și actele mașinii, oamenii legii au aflat informații pe…

- Un tanar care conducea joi, 15 martie, un autoturism fara a detine permis de conducere a fost somat de politisti sa opreasca, insa acesta a abandonat masina si a incercat sa fuga. Politistul care alerga dupa el cu pistolul in mana l-a impuscat accidental, in timp ce incerca sa il prinda de umeri.

- Un barbat din Calarasi s-a ales cu dosar penal, dupa ce l-au prins baut la volan. Soferul a fost prins la un control de rutina, la volan pe drumurile publice. Pe 12 martie, politistii din cadrul Biroului Rutier au depistat un barbat, de 46 de ani, in timp ce conducea un autovehicul, desi…

- Un echipaj al Ambulantei Brasov a avut nevoie de zeci de minute ca sa ajunga la un pacient care a facut o criza de epilepsie, in centrul orasului. Un salvamontist aflat in zona i-a acordat victimei primul ajutor si a sunat la 112. A incercat sa opreasca doua echipaje de Ambulanta si doua de Politie…

- Un barbat in varsta de 31 de ani va avea de raspuns in fata legii dupa ce s-a urcat la volanul unei masini in stare avansata de ebrietate si apoi, tras pe dreapta de oamenii legii, a prezentat un permis fals de conducere. Potrivit unul comunicat al IPJ Suceava, duminica, in jurul orei 21.00, un ...

- Politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova l-au depistat, aseara, pe T. Victor, de 60 de ani, din municipiu, care a condus un autoturism pe strada Toamnei, din localitate, avand o concentrație de 2,03 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducatorul ...

- Compania Regionala de Apa Bacau a intrerupt apa in oraș! O avarie aparuta pe conducta de aducțiune de la Valea Uzului, in comuna Margineni, a intrerupt furnizarea apei potabile din aceasta sursa, incepand cu ora 12.00. Reprezentanții CRAB anunța ca programul de furnizare a apei va fi restricționat in…

- La data de 2 martie 2018, in jurul orei 17.40, politistii din Teius, in timp actionau pentru combaterea excesului de viteza pe DN 1, l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din judetul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 125 de km/ora, pe un sector de drum unde limita maxima de viteza…

- In jurul orei 1330, o patrula de siguranța publica din cadrul Secției nr. 1 Ploiești, in timp ce acționa pe strada Micșunelelor, a oprit pentru control un autovehicul condus de un ploieștean, in varsta de 49 de ani. In urma solicitarii documentelor pentru control și a verificarii persoanei in bazele…

- Avand in vedere conditiile meteorologice din aceasta perioada, Inspectoratul de Politie Judetean Alba recomanda conducatorilor de autovehicule sa circule, atat in localitati, cat si in afara acestora, cu o viteza care sa permita oprirea in siguranta. In cazul in care partea carosabila este alunecoasa,…

- Un barbat din Cugir este cercetat penal in urma unui accident rutier petrecut joi dupa-amiaza, in oras. In timp ce conducea un moped, a intrat in masina ce circula in fata sa. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, insa mopedistul era sub influenta alcoolului. Potrivit IPJ Alba, in 22 februarie,…

- „Am si declansat procedura de autorizare. Am depus, ieri, la Primaria Capitalei o solicitare de autorizare pentru un miting in 24 martie in fata Ministerului de Interne", a declarat Dumitru Coarna. Liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) a adaugat…

- Politistii din Olt au ridicat aproape 60.000 de tigarete de contrabanda de la un barbat. In cauza a fost intocmit dosar penal, iar autoturismul folosit pentru transportul tigaretelor si o suma de bani au fost indisponibilizate.La data de 20 februarie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- La data de 19 februarie a.c., in jurul orei 23.30, politistii din Ocna Mures l-au depistat pe un barbat de 62 de ani, din Ocna Mures, in timp ce conducea o motocicleta, fiind sub influenta bauturilor alcoolice si fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In urma testarii…

- Un barbat in varsta de 51 de ani din comuna Vicovu de Jos este cercetat penal dupa ce a furat de acasa mașina soției și a circulat cu ea pe drumurile publice, fara a avea permis de conducere pentru nici o categorie auto. Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, in jurul orei 16.00, cand o ...

- Un barbat de 43 de ani, din Rovinari, care avea permisul suspendat, a atras toate privirile in trafic, sambata, dupa ce a urcat la volanul unui autoturism cu placuțe de inmatriculare artizanale pe care scria „Suveran”. Ghinionul lui a fost ca l-a observat in trafic și un echipaj…

- Polițiștii timiseni au depistat un barbat, de 51 de ani, care transporta peste 70.000 de țigarete de contrabanda. Intreaga cantitate de țigarete a fost ridicata de polițiști in vederea confiscarii. “La data de 18 februarie a.c., polițiștii de Serviciului Rutier au depistat, pe strada Budai Deleanu un…

- Un sofer care avea la masina numarul „vn 01 suveran“ a fost oprit in trafic de politistii rutieri din Rovinari. Barbatul s-a autointitulat „viorel suveran“ si nu recunoaste actele de stare civila emise de statul roman.

- La data de 15 februarie a.c., in jurul orei 19.30, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Milcov din Bacau. Din primele cercetari efectuate la fața locului a rezultat ca o tanara de 19 ani, din comuna Stanisesti, in timp ce conducea un autoturism…

- Ieri, 13 februarie a.c., politistii Postului de Politie Dumitra au organizat si desfasurat actiuni rutiere pe DN 17 C, pentru prevenirea si combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, prin depistarea in trafic a tuturor celor care incalca regulile de circulatie si pun in pericol siguranta…

- La data de 10 februarie 2018, in jurul orei 22.20, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, Postului Poliție Mihalț și Postului Poliție Cergau l-au depistat pe H.A. de 40 de ani, din localitatea Rosia de Secas, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Comunal 224. Cu ocazia verificarilor…

- Un barbat care s-a urcat la volan mort de beat a refuzat sa traga pe dreapta la semnalul oamenilor legii si s-a angajat intr-o urmarire cu politistii.Incidentul la care a participat un echipaj de polițiști de la Secția de Poliție Rurala Galanești a avut loc marți seara, in jurul orei 21.25, in timp…

- Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei au oprit pentru control, la data de 2 februarie a.c., in jurul orei 19.45, pe str. Principala din loc. Tatarlaua, jud. Alba, un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din comuna Cetatea de Balta. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- La data de 31 ianuarie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Buzau au organizat si desfasurat in sistem integrat, o razie pe teritoriul de competenta, in special pentru prevenirea si combaterea faptelor cu violenta, dar si pentru depistarea celor care conduc autovehicule sub influenta bauturilor…

- Doua autoturisme, unul dintre acestea fiind un BMW sunt distruse, in zona Paralelei din Targu Jiu, dupa o altercatie intre mai multi barbati, in trafic. Politia ii cauta pe autori. Din primele informatii, ar fi vorba despre o rafuiala intre interlopi. Articolul ACUM: RAFUIALA in trafic, intre INTERLOPI,…

- Un barbat a fost oprit in trafic și depistat a fi sub influența alcoolului la volan. De asemenea, polițiștii au constatat ca persoana in cauza este pusa și sub masura de arest la domiciliu pentru alte infracțiuni.

- In accidentul petrecut la ieșirea din Oraștie și-au pierdut viața trei persoane intre care și fiul unui polițist in varsta de numai 18 ani. Trafic a fost blocat pe DN7 Orastie –Sebes pe raza localitatii Romos, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului frontal…

- Politistii ancheteaza un barbat de 63 de ani, care sustine ca i s-ar fi sustras autoturismul din fata casei, acesta fiind implicat dupa doar cateva minute intr-un accident de circulatie. Din primele cercetari, a reiesit ca, de fapt, proprietarul i-ar fi dat de bunavoie masina soferului, care era in…

- La data de 25 ianuarie 2018, politistii Biroului Rutier Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din comuna Ciugud, in timp ce conducea un autoturism, pe DN1, la kilometrul 375, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Politistii rutieri au continuat activitatile preventive pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii expun pe ceilalti participanti la trafic, prin nerespectarea regulilor de circulatie. Astfel, pentru neregulile constatate in trafic au fost aplicate 356…

- Politistii din Alba au organizat o actiune de amploare pe drumurile nationale si judetene din Muntii Apuseni, in acest weekend. Au fost depistati in trafic soferi care circulau sub influenta alcoolului, dar si alti conducatori auto care nu au respectat regulile rutiere. Oamenii legii au dat amenzi in…

- Un barbat in varsta de 26 de ani, de naționalitate romana de 26 ani a fost arestat in apropierea orașului Sagunto, provincia Valencia, dupa ce, la un control de rutina, polițiștii au gasit in mașina sa 15 kilograme de marijuana.

- O polițista din cadrul Poliției Locale Ploiești a fost lovita cu mașina de un șofer oprit pentru verificari. Potrivit IPJ Prahova, aceasta ar fi incercat sa legitimeze șoferul unui autoturism de Dambovița. Acesta nu a cooperat și a plecat cu auto, accidentand polițista. A fost interceptat in trafic…

- In cursul zilei de ieri, 16 ianuarie, politistii tulceni au fost prezenti in trafic pentru identificarea conducatorilor auto care nu aveau echipamente de iarna pe auto. Ieri, politistii rutieri au actionat in municipiul Tulcea, cat si in judet, prin informarea conducatorilor auto cu privire la circulatia…

- La data de 10 ianuarie 2018, in jurul orei 15.45, politistii rutieri din Sebes l-au depistat pe un barbat de 37 de ani, din Apoldu de Sus, in timp conducea un autoturism avand permisul de conducere suspendat. Fata de barbat, cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere…

- Polițiștii clujeni au fost sesizați, miercuri seara, privind un accident rutier soldat cu pagube materiale.”La data de 10 ianuarie a.c., în jurul orei 18:40, politistii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier…

- Mai multi soferi s-au ales cu dosare penale pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce au fost surprinsi bauti in trafic de politisti, unul dintre acestia fiind aproape in coma alcoolica.

- Un proiect depus in Parlament in vara acestui an prevede sanctionarea mai aspra a soferilor care nu opresc la semnalele politistilor rutieri, riscand sa ramana fara carnet pentru o perioada de 90 de zile. Inițiatorii propunerii legislative spun ca „oamenii legii s-au confruntat cu foarte multe situații…

- Detasamentul de pompieri Drobeta intervine la un accident rutier, 3 autoturisme implicate, la Hinova, la Petrom ISU MEHEDINTI In urma accidentului, sunt 9 victime, una dintre ele decedand. Articolul ACUM: ACCIDENT CUMPLIT, CU 9 VICTIME! 3 mașini implicate, UN MORT! TRAFIC BLOCAT apare prima data in…