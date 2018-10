Alaina Custer, tanara ospatarița care a primit bacșișul uriaș, a fost șocata cand a vazut ce i-a lasat clientul darnic pe masa, in momentul in care s-a dus sa ridice nota.



'Nu credeam ca este real. Am ridicat nota și am vazut ca era așezata pe un teanc de bancnote de cate 100 de dolari. Am inceput sa tremur și sa intreb daca este o gluma', spune tanara, scrie The New York Post.

Barbatul care a facut gestul impresionant este un tanar vedeta pe internet, cu un canal de YouTube pe nume 'Mr. Beast'. El dorea sa filmeze reacția tinerei in momentul in care primește banii.