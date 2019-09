Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede ca pe eticheta produselor sa fie mentionate, pe langa celelalte informatii, seria si numarul atestatului de producator, potrivit Agerpres.Citește și: Acuzații grave! Trafic de cocaina cu permisiunea SIE Proiectul…

- O tanara aflata in cea de-a noua luna de sarcina a fost omorata in bataie de partenerul ei de viața. O ancheta a fost deschisa de poliția din orașul Chaco, Argentina, dupa ce un vecin a reclamat ca nu a mai vazut-o de zile bune pe Karen Alarcon. Karen, in varsta de 24 de ani, era insarcinata in luna…

- Sunt prietene de peste 15 ani, insa nici in ziua de azi Vica Blochina nu o poate ierta pe Raluca Badulescu pentru ca a contribuit la ”deformarea” ei. Cel puțin asta spune fosta dansatoare, care abia acum iși amintește amuzata de cum arata pe perioada cand era insarcinata cu fiul ei, Edan. Vica si Raluca…

- O tanara de 26 de ani, care acum un an si jumatate, in urma unei nenorociri a intrat in coma, a salvat de la moarte trei persoane. Mama acesteia, a decis sa doneze organele fiicei sale, dupa ce a inteteles ca ea nu mai are salvare.

- Anda Adam va face parte din show-ul „Poftiti pe la noi – Poftiti la joc”, acolo unde Nea Marin va avea grija sa „instruiasca” asa cum stie mai bine, toate vedetele prezente. Anul acesta, actiunea se va desfasura in cadrul unui circ cunoscut, condus de familia Bellucci.

- Stela Enache este una dintre cele mai apreciate artiste de muzica ușoara a anilor 80. Are in continuare un succes rasunator și urca des pe scena, in fața publicului. Interpreta a facut dezvaluiri emoționante despre soțul ei, care s-a stins din viața in urma cu 10 ani. Florin Bogardo s-a stins din viața…

- Raluca Moianu a trecut prin clipe grele in urma cu un an, cand Marius Ancuta, sotul ei, a murit. Prezentatoarea a fost nevoita sa-si creasca singura fetita si sa o sprijine cum a stiut mai bine.

- Ies la iveala detalii șocante ale cazului din Botoșani legat de femeia care și-a ucis soțul prin injunghiere in zona genitala. Oamenii legii au luat decizia ca aceasta sa fie pusa in libertate.