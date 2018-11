Stiri pe aceeasi tema

- MESAJE SFANTUL ANDREI 2018. La mulți ani și fie ca SF ANDREI sa te calauzeasca mereu! MESAJE DE SFANTUL ANDREI. In jur de 700000 de romani poarta numele de Andrei. Cei care nu pot sa le ureze pe viu sarbatoritilor cele dorite o pot face printr-un simplu SMS. Cei interesati au la dispozitie mesaje…

- MESAJE SFINTII MIHAIL SI GAVRIL 2018: Din cele 1.306.537 de persoane care poarta nume sau derivate ale numelor de Mihail si Gavriil, majoritatea sunt barbati (726.294). Cei mai multi poarta numele de Mihai (360.872), Gabriel (237.458), Mihail (54.158), Mihaita (27.197) si Gavril (22.058).…

- Zeci de mesaje au inceput sa curga pe pagina de socializare inca de la primele ore dupa accident in memoria tanarului Dani Florea, in varsta de 26 de ani, care a decedat, miercuri seara, in accidentul MORTAL de pe DN1, la Oiejdea. Rudele si prietenii sunt socati in urma tragediei petrecute, miercuri…

- Mesaje de Sfantul Dumitru. Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, izvoratorul de Mir sau Sfantul Dumitru este sarbatorit de ortodocsi si de catolici, pe 26 octombrie. Daca ai sarbatoriți in familie, la serviciu sau printre prieteni noi iți dam o lista a celor mai frumoase urari și sms-uri pe care le poți trimite…

- Mesaje de Sfantul Dumitru 2018 • Urari de ”la mulți ani de Sfantul Dumitru • Felicitari, mesaje, SMS -uri, urari pe care le poți trimite prietenilor care iși sarbatoresc ziua numelui. Sfantul Dumitru este sarbatorit vineri, pe 26 octombrie. Sfantul Mare Mucenic Dumitru este unul dintre cei mai iubiti…

- Mesaje, urari, felicitari de Sfantul Dumitru 26 octombrie. Romanii iși serneaza ziua onomastica pe 26 octombrie 2018, data cand pica Sfantul Dumitru in calendarul creștin ortodox. La mulți ani, Dumitru, Dumitra, Mitu, Mita, Mitica!

- Mesaje de Sfanta Maria Mica pentru familie, prieteni, iubit, iubita, sot, sotie, mama, tata, bunica, bunic, colegi si pentru cei dragi. Ureaza-le la multi ani celor dragi si trimite-le cele mai frumoase felicitari!

- Peste 2 milioane romani iși aniverseaza ziua onomastica cu ocazia zilei de 8 septembrie Sfanta MARIA. Pentru cei care doresc sa le trimita celor dragi mesaje și urari aveți mai jos cateva idei...