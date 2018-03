Stiri pe aceeasi tema

- Pro TV inchide emisia tuturor stațiilor locale pe care le avea in țara, operatorii de cablu fiind deja anunțați cu privire la aceasta decizie. Un numar de 12 statii locale ale Pro TV nu vor mai avea semnal propriu de la 1 aprilie, la miezul noptii, potrivit informațiilor Paginademedia.ro, iar Știrile…

- Anna Lesko a fost mereu o artista lipsita de inhibiții. Deși aflata la varsta de 39 de ani și trecuta intr-o sarcina, cantareața continua sa se mențina in forma și sa-și uimeasca fanii cu trupul sau de invidiat.

- Crima multipla la Brașov. Un barbat de 43 de ani și-a omorat soția și cei doi copii, dupa care s-a predat la poliție, scrie Digi24.ro.Un barbat și-a ucis soția, in varsta de 42 de ani, și copiii: o adolescenta de 18 ani și un baiat de 12 ani.

- Un politician de la PSD a comis un accident grav in Caransebeș in aceasta dupa-amiaza. Nefericitul eveniment a fost produs de Florin Bogdea. Accident cu un politician PSD: 4 oameni in spital Bogdea face parte din Partidul Social Democrat și este director al liceului Tehnologic Dacia.Acesta este consilier…

- Trei copii mici care s-au imbolnavit de rujeola au murit in ultima saptamana, acestia fiind din judetele Iasi, Bacau si Neamt. De asemenea, medicii au primit confirmarea diagnosticului de rujeola pentru un al patrulea deces care era in investigare, fiind vorba despre un copil de cinci luni din Bacau,…

- AFI Europe Romania anunța o schimbare la nivel de top management: domnul David Hay, CEO al companiei in ultimii șapte ani, și-a anunțat demisia și intenția de a-și continua parcursul profesional in afara companiei. Decizia reprezinta o alegere personala a domnului Hay, pe care, deși cu tristețe, managementul…

- 18 trenuri vor fi anulate vineri din cauza conditiilor meteorologice iar pe raza sucursalelor din zona de Sud-Est a tarii s-a instituit Comandamentul de iarna, informeaza CFR Calatori pe propria pagina de Internet. Trenurile anulate circula pe relatiile Bucuresti – Constanta, Bucuresti – Fetesti, Bucuresti…

- 107 decese din cauza gripei. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anunțat ca doua femei și un barbat și-au pierdut viața din cauza virusului gripal, in ultimele 24 de ore, bilanțul ajungand la 107 decese. O femeie, in varsta de 68 de ani, din județul Bihor,…

- Suceveanca Maya Rotari a reușit sa caștige la sfarșitul saptamanii trecute Cupa Orașului Zarnești la tenis pentru copii, care a avut pe tabloul de concurs participanți din București și din județele Brașov, Galați, Covasna și Suceava. Competiția s-a desfașurat in cadrul conceptului Tenis10, un ...

- Un pensionar i-a taiat venele unui barbat in București in urma unui scandal iscat intr-o stație de autobuz din zona Lujerului. Un pensionar care venea de la pescuit s-a luat la cearta, sambata, cu un barbat de 40 de ani intr-o stație de autobuz din zona Lujerului dupa ce acesta i-ar fi spus sa nu urce…

- Ionuț Negrea, in varsta de 32 de ani, din Targu Jiu, care lucreaza ca subofițer in cadrul MapN, crește o rasa unica de porumbei in Romania. Angajatul MapN este un columbofil pasionat și, totodata, singurul gorjean arbitru national in acest domeniu in care crește o rasa unica de porumbei in Romania.…

- SUA a impus sancțiuni impotriva a 19 ruși, acuzandu-i de implicarea in alegerile prezidențiale din 2016 și presupuse atacuri cibernetice, scrie BBC News. Printre cei 19 sunt și cele 13 persoane și companii fața de care procuroru special al Departamentului de Justiție Robert Mueller a formulat acuzații…

- Peste 70 de localitați din 15 județe au avut de suferit in urma inundațiilor.Mii de pompieri au fost mobilizați pentru a ajuta persoanele afectate fenomenele hidrologice periculoase. Potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost afectate 71 de localitati din 15 judete…

- Miercuri, 14 martie a.c., de la ora 19.00, Orchestra de Camera Radio și Corul Academic Radio, alaturi de invitații speciali, sopranele Cristina Radu și Antonela Barnat, de tenorul Adrian Dumitru și de basul Iustinian Zetea, invita publicul, in așteptarea sarbatorilor pascale, la un concert de piese…

- In anul 2018, al Centenarului Marii Uniri, declarat de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane „Anul omagial al unitații de credința și de neam” și „Anul comemorativ al fauritorilor Marii Uniri din 1918”, Romfilatelia poposește in Cetatea Alba Iulia, simbol al unitații romanești datorita primei unificari…

- Ursus Breweries, cel mai mare jucator de pe piata berii, lanseaza a doua editie a programului Graduate Trainee „TheChallenge4Greatness”, destinat studentilor din ultimul an de studii, tinerilor absolventi si masteranzilor. La fel ca si anul trecut, in 2018 Ursus Breweries deruleaza un proces de…

- O femeie de 46 ani, din municipiul Bucuresti, a produs un accident care s-a soldat cu doua victime ranite usor. Ieri, in jurul orei 14.35, femeia a condus un autoturism pe str. Cometei, iar la intersectia cu str. Stefan cel Mare nu a respectat semnificatia indicatorului „Oprire”, a patruns in intersectie…

- 5% din plafonul pentru Prima Casa 2018, epuizat Programul "Prima Casa" a fost demarat pe 15 februarie si deja a fost epuizat 5% din plafonul pe 2018, a declarat directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), Alexandru Petrescu, la forumul "Piata imobiliara:…

- Potrivit datelor anuntate joi de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 19-25 februarie, la nivel national numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa, infectii acute respiratorii si pneumonii) a fost de 141.069, cu 67% mai mare,…

- Celelalte curse anulate erau la Craiova si Bucuresti, unde exista aeroporturi. Totusi, ramane o enigma ce cursa aeriana a fost anulata la Brasov, cei de la Infotrafic netransmitand mai multe detalii cu privire la acest aspect. In judet, sunt cateva aerodromuri, insa acestea opereaza doar zboruri de…

- Potrivit CFR Calatori, cele sase trenuri adaugate pe lista celor anulate sunt: R 7372 Galati – Faurei; R 9410 Piatra Olt – Caracal; R 9409 Caracal - Piatra Olt; R 9139 Craiova – Calafat; IR 1885 Titu – Targoviste; IR 1888 Targoviste – Titu. De asemenea, trei trenuri care ar fi trebuit sa ajunga din…

- Circulatia feroviara a fost reluata in conditii normale pe Magistrala 300 Bucuresti - Brasov, pe firul 1 Ploiesti Sud - Ploiesti Vest, Ploiesti Vest - Bucuresti, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Reamintim ca miercuri, in Gara de Vest a municipiului Ploiesti,…

- Blocarea traficului feroviar din cauza pasarelei prabușite peste linii, la Ploiești, creeaza haos in gari. Zeci de calatori au coborat din trenurile staționate in Gara Campina și incearca sa gaseasca soluții pentru a ajunge la Ploiești sau București. Este vorba despre doua trenuri de persoane, care…

- Aceasta problema a aparut la finele saptamanii trecute, dupa ce KFC a schimbat compania care ii livreaza produsele alimentare de care are nevoie, astfel ca luni majoritatea celor aproximativ 900 de restaurante KFC din Marea Britanie au fost obligate sa isi inchida portile. 'Avem un nou partener care…

- Reteaua de restaurante KFC a anuntat luni ca a fost nevoita sa inchida sute de restaurante din Marea Britanie din cauza lipsei de pui, informeaza Reuters. Aceasta problema a aparut la finele saptamanii trecute, dupa ce KFC a schimbat compania care ii livreaza produsele alimentare de care are…

- O fata de 16 ani, din Sacele, a plecat de acasa și nu a mai revenit. Parinții sunt disperați și fac apel la toata lumea sa anunțe Poliția daca a vazut-o. „Am fost sesizați ieri de catre familie ca, in data de 16 februarie, in jurul orei 17.00, minora de 16 ani a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit.…

- Medicii au confirmat, joi seara, un nou deces provocat de gripa, fiind vorba despre o femeie din judetul Bihor care fusese vaccinata. Potrivit statisticilor, acesta este cel de-ale 31-lea deces in sezonul 2017 – 2018. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat,…

- Peste 129.000 de cazuri de infectii respiratorii s-au inregistrat in ultima saptamana, cu 44 la suta mai mult decat in perioada similara a anului trecut. Au fost confirmate peste o mie de cazuri noi de gripa, cele mai multe in Bucuresti si in judetele Constanta, Olt, Brasov, Iasi, potrivit NEWS.RO.Citeste…

- Ofertele J’Info Tours, promovate in primul trimestru al anului, aduc un beneficiu considerabil turiștilor. Aceștia nu pot da greș cu alegerea lor, fiindca pot verifica, pe indelete, pachetele de vacanța, pot afla toate detaliile produselor dorite și gasesc locuri disponibile in destinațiile cele…

- Camera Deputatilor a validat, marti, mandatele deputatilor PSD Gabriela Podasca si Viorel Stan, care au ocupat, astfel, posturile vacantate prin demisie de fostii deputati social-democrati Dumitru Chirita si Ioan. Podasca il inlocuieste, in circumscriptia Bucuresti, pe fostul deputat Dumitru…

- Actrita Paula Ionescu a murit la varsta de 73 de ani. Ea a fost una dintre cele mai indragite actrite ale teatrului din Brasov. Artista va fi inmormantata la Bucuresti, potrivit antena3.ro.Paula Ionescu s a nascut in 12 iulie 1945 si a murit duminica, 11 februarie 2018, la varsta de 73 de ani. Anuntul…

- Marcel Toader si Maria Constantin au divortat la finalul lunii ianuarie. Separarea a avut loc in mare secret, la notar. In ultimele sase luni, fostul sportiv a acuzat-o pe interpreta de muzica populara ca l-a inselat in mai multe randuri.A A A

- O fotografie surprinsa în România a ajuns pe prima pagina a site-ului Reddit, vizitat zilnic de milioane de oameni din întreaga lume. Imaginea surprinsa în localitatea Fundata, Brașov, este una idilica. Fundata este o comuna în județul Brașov, Transilvania,…

- LISTA completa a trenurilor anulate. CFR Calatori pregateste o retragere masiva de pe aproximativ 100 de rute. Renuntarea totala, sau pe anumite zile, va intra in vigoare de la 1 martie 2018. Ar fi vorba de destinatiile nerentabile, cu putini calatori. Sindicalistii sustin insa ca firmele private de…

- Directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru, Simion Cretu, a declarat, joi, ca Regiunea Centru este cea cu cel mai mare numar de turisti care innopteaza in Romania. Topul primelor trei zone cu numarul cel mai mare de turisti este format din Brasov, Bucuresti si Sibiu, potrivit lui Simion…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a povestit joi, cum i-a facut manevre de resuscitare, miercuri seara, unui barbat care incepuse sa se sufoce, intr-un avion care venea de la Oradea la Bucuresti, precizand ca nu a fost prima oara cand resusciteaza persoane in timpul unei curse de avion. ”Am fost la…

- Numarul anunturilor pentru locuri de munca vacante in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabili, economiști si directori economici, arata o statistica realizata de platforma de recrutare online BestJobs.eu. Potrivit sursei citate, cele mai multe anunțuri…

- Volumul investitiilor imobiliare in Romania in anul 2017 este estimat la aproximativ 1 miliard de euro, in crestere cu circa 10% si reprezintand 8% din totalul din regiunea Europei Centrale si de Est, arata un studiu realizat de JLL, care prognozeaza o evolutie pozitiva si in 2018. O situatie…

- Concursul Eurovision care are loc in fiecare an se bucura de ur real succes atat in Europa cat si in Romania. In ultimii trei ani finalele selectiei nationale Eurovision Romania au fost organizate la Brasov, Craiova si Baia Mare. Anul acesta finala va avea loc la Bucuresti. 2018 este primul an in care…

- Protestul, organizat pe Facebook sub sloganul „Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre”, a adunat oameni din toate colțurile țarii (Oradea, Cluj, Timișoara, Sibiu, Brașov, Iași) care au pornit spre Piața Universitații cu mașini, trenuri și pe jos. In Pasajul…

- Mai multe drumuri nationale sunt acoperite cu zapada, iar pe DN1 si DN 73 a fost restrictionat traficul greu, informeaza Centrul Infotrafic. Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este…

- British American Tobacco (BAT), unul dintre cei mai mari jucatori din industria tutunului din Romania, a intrat cu produsele de incalzire a tutunului marca Glo in 2.000 de magazine din Bucuresti, Constanta, Craiova, Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov si Iasi, potrivit reprezentantilor companiei.…

- Compania British American Tobacco (BAT) Romania a anunțat, miercuri, extinderea rețelei de distribuție glo™, cel mai nou produs al companiei care incalzește, nu arde tutunul, pe piețele din șapte mari orașe: București, Constanța, Craiova, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov și Iași, informeaza...

- Complexul de cazare Euro Park de la Fundata (județul Brașov), intins pe 4,5 hectare, cu 40 de camere și mai multe terenuri de sport, a fost scos la vanzare cu 2,65 milioane de euro. Complexul funcționeaza cu circuit inchis și „traiește” exclusiv din evenimente organizate de companii. Complexul a fost…

- Retailerul belgian Mega Image, al doilea cel mai extins jucator din comertul local, a incheiat 2017 cu un total de 596 de magazine, luna decembrie fiind cea mai activa in portofoliul retelei prin inaugurarea a 21 de noi unitati in Bucuresti, Cluj, Brasov, Giurgiu si Targoviste. „Anul 2017 a fost…

- O adolescenta in varsta de 14 ani care fusese data disparuta dupa ce a plecat voluntar de acasa, din judetul Valcea, a fost gasita de politisti, ieri, in locuinta unui barbat din Hoghiz, judetul Brasov, pe care fata il cunoscuse ...