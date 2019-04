Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ambasador al Poloniei în Republica Moldova între anii 2010-2012, dar și în România, între 1993 și 1999 a acordat un interviu postului de radio Europa Libera din Chișinau, unde au discutat despre UE, Brexit corupție și despre distanța dintre Republica Moldova…

- Un adolescent de 16 ani din Marea Britanie, care a violat și ucis o fetița de șase ani, a fost condamnat la 27 de ani de inchisoare dupa ce și-a recunoscut vina. Tanarul a facut declarație șocanta....

- Sky, echipa care a dominat in ultimul deceniu ciclismul profesionist, va deveni echipa Ineos, dupa ce va fi preluata in 2020 de cel mai bogat om din Marea Britanie, Jim Ratcliffe. Ratcliffe deține 60% din multinaționala producatoare de chimicale Ineos, a doua companie de profil din lume, și e obișnuit…

- Jocul „Momo”, care incurajeaza copiii sa se sinucida, a devenit tot mai cunoscut in Marea Britanie. Provocarile jocului au provocat deja o serie de decese in intreaga lume. Este vorba despre o...

- Kaufland retrage de pe piata o jucarie pentru bebelusi dupa ce s-a constatat ca, in anumite conditii, clopotelul zornaitor se poate detasa din interiorul jucariei, informeaza retailerul printr-un comunicat. "Kaufland retrage voluntar şi preventiv, din motive ce ţin de protejarea consumatorilor,…

- Jose, un adolescent de 16 ani din Lima (Peru), reuseste sa transforme micul dejun in adevarate opera de arta. Fotografiile pe care le-a si facut publice in mediul online i-au adus un milion de urmaritori pe Instagram.

- Tratamentul pentru care bolnavi in scaune rulante au protestat in strada, in toamna, da rezultate spectaculoase. Zeci de copii cu amiotrofie spinala au victorii uimitoare impotriva bolii care poate duce la moarte. Si un baiat din Bulgaria a fost tratat la Bucuresti, azi.

- Descoperire șocanta facuta recent de o echipa de reporteri. Ce conține mai exact parizerul cumparat și consumat de romani? Detaliile ce au ieșit la iveala sunt de-a dreptul scandaloase! Ce trebuie sa afle consumatorii?​