- Dupa ce și-a gasit astazi parbrizul mașinii deteriorat, deputatul socialist Ion Ceban face noi dezvaluiri și susține ca acum cateva luni, in timp ce se afla cu familia la odihna la Vadul lui Voda, un necunoscut a tras dintr-o arma spre aceștia, insa, din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

- Nissan a anunțat o serie de detalii interesante despre bateriile pe care le utilizeaza pentru modelul electric Leaf. Pe baza datelor statistice acumulate de la cele 400.000 de unitați Leaf comercializate in Europa de la lansarea din 2011, constructorul japonez afirma ca bateriile de pe Leaf au o durata…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca s-ar fi atentat la viata fostului ministru al Padurilor, Doina Pana, analizele medicale dovedind acest lucru, dar ca DIICOT tergiverseaza ancheta. "A venit si mi-a spus. Primul om la care i-a spus am fost eu. Mi-a aratat analizele…

- Barbatul, ajuns acum la 64 de ani, susține ca s-a ”retras” și ca acum a luat-o pe alta cale. ”Nu imi place sa ma mai gandesc la aceste lucruri. Partea asta a vieții mele a luat sfarșit.Intotdeauna am crezut in Dumnezeu. Am crezut ca Dumnezeu mi-a dat putere sa indur tot ce a presupus meseria…

- PNL este alaturi de presedintele Romaniei si sustine cu toata forta reusita referendumului, a declarat, joi, liderul partidului, Ludovic Orban. "Asaltul infractorilor asupra independentei Justitiei trebuie...

- Ocolul Silvic Focșani a demarat o acțiune de extragere a arborilor uscați, rupți sau care pun in pericol siguranța vizitatorilor, la Crangul Petrești. Astfel, in ultimele zile, firma cu care lucreaza Ocolul Silvic Focșani, a taiat mai mulți copaci de dimensiuni mari, dar care erau uscați. Operațiunea…

- Circa 1,85 milioane de persoane au fost afectate de ciclonul Idai si de fenomenele declansate de acesta in Mozambic, a anuntat marti Biroul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) al ONU, in timp ce echipele de interventie se grabesc sa determine marimea dezastrului si sa stabileasca ajutorul…

- Societatea Hexi Pharma a pus in pericol viata a milioane de pacienti care au beneficiat de asistenta medicala din partea acelor unitati sanitare carora le fusese livrate biocide ineficiente in combaterea infectiilor nosocomiale.Aceasta este o parte din motivarea judecatorului Mitu Stegaru…