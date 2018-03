A crescut numarul victimelor gripei. Sunt 110 decese

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 107, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.Ultimele trei persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente si nu erau vaccinate antigripal.Este vorba despre…

- Autoritatile au anuntat, vineri, ca s-a inregistrat un nou deces cauzat de virusul gripal. Cea de-a 102-a victima a bolii respiratorii, in actualul sezon de gripa, este un pacient in varsta de 66 de ani, diagnosticat cu virus gripal tip A. Care, potrivit precizarilor pe care le-au facut publice reprezentantii…

- Sunt 93 de persoane care au murit, in Romania, in actualul sezon de gripa. Trei noi decese au fost confirmate, sambata, de autoritati. Doua femei si un barbat au fost rapusi de boala respiratorie, niciunul nefiind vaccinat antigripal. Din cate au anuntat reprezentantii Centrului National de Supraveghere…

- Autoritatile au confirmat ieri trei noi decese provocate de gripa, bilantul de la inceputul sezonului ajungand astfel la 90. Este vorba despre o tanara de 17 ani din Covasna si doua femei de 79 si 75 de ani din Mures si din Arad. Cele trei persoane nu erau vaccinate antigripal si sufereau si de alte…

- Boala respiratorie a curmat viata unei fete in varsta de doar 17 ani, din judetul Covasna. Din pacate, adolescenta avea si alte afectiuni, carora li s-a adaugat virusul gripal de tip A, din cate au anuntat vineri reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.…

- Moartea a doi barbati de nici 50 de ani creste, din pacate, lista victimelor pe care virusul gripal le-a facut, in actualul sezon. Doi pacienti – unul in varsta de 46 de ani din Caras-Severin si celalalt de 47 de ani, din Hunedoara – au pierit dupa ce au contractat virusul gripal tip A. Boala […] Sunt…

- Oamenii legii au descins, miercuri dimineața, in mai multe locuințe de pe raza județelor Timiș și Arad, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup ... The post Rețea europeana de traficanți, destructurata de autoritațile din Romania și Germania appeared first on Renasterea banateana .

- Autoritațile din Prahova au lansat, in aceste zile, un nou apel catre populație, indemnand la vaccinare antigripala, in condițiile in care, saptamana trecuta, in județ au fost inregistrate inca doua decese din cauza gripei.

- Numarul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 84, potrivit unui comunicat al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente…

- Virusul gripal continua sa curme vieti. Autoritatile au confirmat cel de-al 80-lea deces din actualul sezon de gripa. Este vorba despre un barbat in varsta de 80 de ani, din Capitala, despre care reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile au anuntat ca avea…

- Intrebat cat de grava este problema gripei in prezent, Adrian Streinu-Cercel a afirmat: "Atata timp cat este in circulatie, e grava. Cert este ca e sezon de gripa. Daca in week-end-ul trecut la 'Bals' au fost 308 cazuri de gripa prezentate, de vineri pana luni dimineata, va dati seama ce inseamna…

- Numarul de decese datorate gripei crește vertiginos. De la inceputul anului pana astazi 71 de romani și-au pierdut viața pe fondul agravarii starii precare de sanatate din cauza virusului gripal. Niciuna din aceste persoane nu era vaccinata! In paralele, in Romania acționeaza și gripa porcina și cea…

- Numarul persoanelor rapuse de gripa in Romania a ajuns la 69, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Intitutului Național de Sanatate Publica. Toate victimele sufereau și de alte afecțiuni și nu erau imunizate antigripal. ...

- „Clienții din Timișoara și Arad sunt clienți exigenți, deschiși la a cunoaște mereu noi destinații sau produse turistice, care iubesc deopotriva Romania și destinațiile externe, apreciaza reducerile dar, inainte de toate, cer calitate și urmaresc ca banii platiți in avans pentru vacanțe sa fie in…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 57, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Medicul primar ORL Elena Lațcan trage un semnal de alarma referitor la decesele provocate de gripa. ”Eu cred ca una din cauzele agravarii…

- Potrivit unui comunicat al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 60.În 26 februarie au mai fost confirmate ale decese, astfel: o femeie de 82 de ani, din jud.Cluj,…

- Oamenii strazii au refuzat sa mearga in adaposturile puse la dispoziție de primarie. Deși temperaturile au coborat cu mult sub o grade, aceștia au preferat sa ramana in continuare pe strazi, in plin ger, in ciuda eforturilor depuse de jandarmi. La Braila, pe un ger cumplt de minus 13 grade, polițistii…

- Din nefericire, continua sa apara vesti rele despre romani rapusi de virusul gripal. Vineri s-a anuntat oficial, pe site-ul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, faptul ca sunt doua noi decese confirmate cu virus gripal, ceea ce face ca numarul persoanelor care si-au…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 52, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane sunt doi barbati – unul in varsta de 62 de ani din judetul Arad si altul de 58…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 39, a informat marti Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Doua noi decese cauzate de gripa au fost confirmate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Este vorba de o femeie de 61 de ani, din judetul Bihor, confirmata cu virusul gripal tip A, nevaccinata gripal si avand conditii medicale preexistente. Aceasta a murit pe data…

- Vineri s-a anuntat oficial ca numarul cazurilor de pacienti care au murit in Romania, pe fondul contractarii virusului gripal, in actualul sezon a ajuns la 32. Conform datelor furnizate vineri din directia Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, cea de-a 32-a victima…

- Inca o persoana a murit din cauza gripei in ultimele ore, astfel ca numarul deceselor provocate de virusul gripal in actualul sezon rece a ajuns la 32. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP), este vorba despre un ieșean de 28 de ani, nevaccinat antigripal. Conform ultimei informari…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in tara noastra a ajuns la 31, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, scrie antena3.ro.

- Bilanțul deceselor cauzate de gripa a crescut, joi fiind confirmata o noua victima.În prezent, 30 de decese au fost confirmate din cauza virusului gripal. Ultima victima este o femeie de 80 de ani, din Capitala, informeaza Realitatea TV.Ministerul Sanatatii a transmis…

- Medicii au confirmat existanta virusului gripal la doi barbati si o femeie care au murit in ultimele 24 de ore. Pacientii nu erau vaccinati antigripal si aveau boli cronice, au anuntat, miercuri, reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in tara noastra a ajuns la 29, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele trei persoane decedate din cauza virusului gripal sunt doi barbati din judetul…

- Un barbat in varsta de 35 de ani din Iași și o femeie de 84 de ani din București au decedat din cauza gripei. Ambii pacienți aveau condiții medicale preexistente iar in timp ce pentru femeia de 84 de ani medicii nu știu daca a fost sau nu vaccinata, barbatul din Iași nu era vaccinat antigripal. Centrul…

- Patru noi decese de gripa anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virusul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi.

- Gripa face ravagii in Romania, unde s-a inregistrat al 20-lea deces. Mai multe spitale din tara si Capitala sunt in carantina. O femeie de 63 de ani a murit la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad in urma complicatiilor cauzate de gripa sezoniera (de tip B), medicii afirmand ca in prima…

- De la inceputul sezonului 2017-2018 au fost inregistrate 16 decese confirmate cu virus gripal, din care 11 tip A, subtip (H1)pdm09 si 5 tip B, fata de 21 in sezonul precedent, din care 19 cu virus gripal tip A, subtip H3, 1 cu A(H1)pdm09 si 1 tip A, nesubtipat, potrivit Centrului National de Supraveghere…

- Epidemia de gripa continua sa faca ravagii in Romania. 16 oameni au murit. Cel mai recent raport al Centrului National de Sanatate arata ca numarul celor care sunt bolnavi de gripa a ajuns la 300 de cazuri.

- Cel putin zece persoane au murit pâna acum din cauza gripei. Potrivit ultimului raport al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, pâna la sfârsitul saptamânii trecute, peste 150 de

- Alte patru decese au fost inregistrate in ultima saptamana, in Romania, printre care unul la Cluj-Napoca. Printre victime este și o fetița de 4 ani, niciuna dintre victime nefiind vaccinata, a anunțat Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile(CNSCBT). Medicii atrag atenția…

- Un dosar de trafic de persoane, instrumentat de judecatorii Tribunalului Vaslui, scoate la iveala drama romancelor ademenite sa munceasca pentru un trai mai bun in Italia, insa sfarsesc prin a fi vandute periculosilor proxeneti albanezi. Doi vasluieni, Florin Adrian Frasinescu si Mihaela Monica Alexa,…

- Recent, a facut valva o stire cu privire la faptul ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar fi dispus blocarea conturilor celor care tranzactioneaza moneda virtuala Bitcoin, ceea ce s-a dovedit a nu fi tocmai corect. E drept ca, la fel ca alte banci centrale din Europa, nici Banca Nationala de la noi…

- Pe aceasta cale dorim sa informam cetatenii judetului Bihor, cu privire la confirmarea unui nou focar de pesta porcina africana din Romania. Astfel, din nefericire, recent a fost confirmat, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, un nou focar de pesta porcina africana, tot in judetul…

- Una dintre cele mai in voga trupe din Romania, FreeStay, a lansat un nou single, „Daca sunt lup”. Desemnat ca fiind cea mai buna voce masculina a anului 2017, Florin Ristei, solistul trupei, isi spune povestea vietii prin intermediul celei mai recente piese lansate. „Daca sunt lup” este o piesa puternica,…

- Franziska Jung este noul director general al producatorului de materiale plastice si produse de cauciuc ContiTech Nadab (jud.Arad), parte a concernului german Continental, aceasta inlocuindu-l pe Christian Krafft, care a preluat pozitia de product industrialisation manager in Rayong, Thailanda.…

- Bianca Rus nu mai vrea sa fie cat un urs! Celebra cantareata se lupta de ani buni cu surplusul de kilograme si nu reuseste decat sa adune pe trupul ei forme si mai voluptuoase. Recent, a fost ceruta in casatorie, iar anul acesta va imbraca si rochia de mireasa. Ca sa fie o mireasa sirena, Bianca apeleaza…

- Femeia nu era vaccinata antigripal și avea mai multe boli, scrie libertatea.ro. In perioada 25 – 31 decembrie 2017 au fost inregistrate 30 de cazuri de gripa. In aceeași perioada au fost raportate 5 cazuri de infecții respiratorii acute severe, potrivit Centrului Național de Prevenire și Control…

- Romania. „Captain Adventure” a luat sfarsit. Nu inainte ca cele trei grupe de tineri din Romania sa fi strabatut in lung (mai ales in lung) si in lat Iordania. Asociatia Pas Mare a pus punct final proiectului „Captain Adventure” dupa ce 30 de tineri din Arad, dar si din alte locuri din tara, au facut…

- Autoritațile de frontiera din Vama Albița, cea mai mare de pe granița terestra a Romaniei, se confrunta cu o aglomerație ieșita din comun in aceste zile. Traficul de persoane pe sensul de intrare in țara aproape s-a dublat fața de o perioada normala a anului, avand in vedere ca mulți moldoveni din stanga…