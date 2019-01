A crescut numărul accidentelor de muncă la Iaşi, dar au scăzut cele fatale In anul 2017 au fost inregistrate 14 accidente de munca mortale iar in 2018 doar trei accidente mortale. Unele victimele au lucrat in domeniul constructiilor si au cazut de la inaltime iar altele au murit in urma unor accidente rutiere in timpul serviciului. Pe anul trecut inca mai exista 6 accidente de munca in curs de cercetare de catre inspectorii ITM. „In anul 2018 au existat doar sistari temporare de activitate pentru acti (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Si noi avem furturi, talharii, accidente, infractiuni economice sau violente, dar concluzia unui raport ce detaliaza infractiunile pe 2018 este aceea ca judetul nostru este linistit si sigur. Chiar si accidentele au fost mai putine. Mai exact, in anul 2018 dinamica accidentelor rutiere cu victime…

- Aproape 283.000 de persoane au fost angajate in anul 2018 prin intermediul unitaților județene ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), iar agenția din Timiș este in top. Un clasament al județelor cu cele mai multe persoane angajate arata ca București ocupa primul loc (21.229),…

- Potrivit datelor ITM Vaslui, la data de 31 decembrie 2018 in județul nostru activau 6.140 de angajatori, fiind inregistrati 52.533 salariați activi. In luna decembrie a anului trecut, in județul Vaslui s-au inregistrat 15 angajatori noi, din care 12 angajatori in domeniul privat și trei angajatori in…

- Drumurile din județul Brașov au fost mai sigure in 2018 și datorita imbunatațirilor aduse acestora, potrivit prefectului județului Brașov, Marian Rasaliu. Colaborarea dintre Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov și DRDP Brașov, Secția Drumuri Naționale, sub coordonarea Instituției Prefectului…

- In aceeasi luna a anului trecut, un apartament costa, in medie, 1.169 de euro pe metru patrat util. In ultima luna de toamna, apartamentele au continuat sa se scumpeasca la nivel national – chiar daca aceasta tendinta nu a fost resimtita in toate marile centre regionale. "Potrivit Indicelui Imobiliare.ro,…

- Bianca Hanganu a știut de mica ce va fi cand va crește mare. Nu a urmat exemplul altor fete care se jucau cu papușile spunand ca vor fi doctorițe. Nu. Ea voia sa ajunga model. Este eleva in clasa a 12-a la un liceu foarte bun din Iasi, Dimitrie Cantemir, și se mandrește cu note foarte bune. ”Școala…

- A nins ca in povești la Iași. Temperaturile au coborat mult sub zero grade, cu toate acestea oamenii s-au bucurat sa priveasca Palatul Culturii... The post A venit iarna! Au cazut primele ninsori si temperaturile au scazut mult sub zero grade appeared first on Renasterea banateana .

- La sfarșitul anului 2017, un numar de 94.896 copii din Romania aveau unul sau ambii parinți plecați in strainatate, iar 17.425 copii sunt afectați de migrația ambilor parinți, se arata intr-un studiu experimental publicat de Institutul Național de Statistica și consultat de HotNews. Cei mai mulți asemenea…