A consumat droguri si s-a urcat la volan Polițiștii gorjeni au avut parte de o supriza de proporții cand au tras pe dreapta un targujian. Simțind ca ceva nu este in regula, l-au testat pe șofer cu aparatul Drug Test. Exact cum s-au așteptat, conducatorul auto consumase substanțe interzise. Polițiștii gorjeni au desfașurat o acțiune in cursul nopții de 19 spre 20 iulie, in cadrul careia au fost vizați șoferii care incalca normele rutiere, respective care conduc sub influența unor substanțe psihotice. Un tanar, in varsta de 25 de ani, a dat dovada de maxima inconștiența dupa ce a hotarat sa conduca deși consumase substanțe interzise. Din… Citeste articolul mai departe pe accestv.ro…

Sursa articol si foto: accestv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele doua aparate Drug Test, primite vineri de polițiștii gorjeni, au aratat, pe loc, ca un sofer din Targu-Jiu, tras pe dreapta pe Bulevardul Constantin Brancuși, a consumat droguri. Tanarul s-a ales cu dosar penal, urmand sa se stabileasca și ce substanțe a consumat. „In…

- In noaptea de 19/20 iulie a.c., polițiști din cadrul Biroului Rutier – Poliția Municipiului Targu Jiu au identificat in trafic un tanar, de 25 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism, pe bulevradul Constantin Brancuși, din localitate, aflandu-se sub influența substanțelor…

- Polițiști din cadrul Biroului Rutier – Poliția Municipiului Targu Jiu au identificat in trafic un sofer, de 25 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Constantin Brancuși, aflandu-se sub influența substanțelor psihoactive. Oamenii legii l-au testat pe sofer cu aparatul…

- Politistii de la rutiera au iesit in trafic, vineri noaptea, in cautarea soferilor care au condumat substante psihoactive sau bauturi alcoolice inainte de a se urca la volan. Oamenii legii spun ca au primit de curand trei aparate Drug Test, pe care le vor folosi tot mai des in trafic.

- Polițiștii de la Rutiera, din Bistrița-Nasaud, au in dotare doua aparate DRUG TEST, cu ajutorul carora pot depista conducatorii auto care au consumat substanțe psihoactive. Un tanar din Bistrița a cazut in plasa polițiștilor, dupa ce a consumat, se pare, astfel de substanțe. Inspectoratul de Poliție…

- Un barbat din Bistrița s-a urcat la volan, luni, deși consumase bauturi alcoolice, insa a fost oprit la timp de polițiști inainte de a produce o tragedie. Oamenii legii aveau sa constate ca bistrițeanul se afla in pragul comei alcoolice și, mai mult decat atat, acesta avea permisul de conducere anulat.…

- La sfarșitul saptamanii trecute, polițiștii din județul Alba au depistat 7 conducatori auto care au urcat la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Polițiștii reamintesc faptul ca alcoolul și șofatul sunt incompatibile. *La data de 11 mai 2019, in jurul orei 2.20, polițiștii Serviciului Rutier…

- Razvan Ciobanu a murit luni dimineața, in urma unui accident rutier petrecut la intrarea in comuna Sacele, județul Constanța. Creatorul de moda venea dinspre Navodari, cand nu a mai luat o curba și a intrat intr-un copac. Polițiștii au confirmat oficial ca victima nu purta centura e siguranța și au…