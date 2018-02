Stiri pe aceeasi tema

- E scandal pe pagina de Facebook a lui Alexei Mitachi, barbatul care a ucis-o pe Anastasia Cecati. Un american pe nume Danny Naranjo susține ca superba șatena era, de fapt, soția lui. Barbatul a fost luat la intrebari de internauți, dar le-a spus ca nu are de ce sa dovedeasca nimic și ca adevarul va…

- ”Timișoara, punct de interes pentru traficul ilegal de persoane”, spune poliția federala germana, care conidera orașul de pe Bega o noua ”ancora” a traficanților. Traficantii de persoane folosesc tot mai mult Timisoara, oras cu 300.000 de locuitori din vestul Romaniei, ca „ancora” pentru transportul…

- Ministerul Educatiei Naționale, prin Direcția Generala Educație Timpurie, Invațamant Primar și Gimnazial, continua si in anul scolar 2017-2018 competitia pentru obținerea certificatului „Scoala Europeana”.

- Manelistul Florin Salam a facut mai multe denunturi la parchet impotriva interlopilor, despre care spune ca l au amenintat pentru a pune mana pe averea sa, informeaza B1TV.ro. Florin Salam spune ca nu mai poate accepta ca banii din cantari sa i fie luati de interlopi si incepe razboiul la Parchet, acolo…

- Au construit un gard langa scoala din Pskov, timp de 7 ani. Era anul 2011, cand instanța a cerut instalarea unui gard in apropierea școlii internate locale, dar nu a existat nici o finanțare in acea perioada pentru constructia acestuia, scrie ren.tv.

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, joi, ca morbiditatea prin infectii respiratorii acute a fost mai crescuta in ultima saptamana, depasind nivelul minim asteptat. La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute…

- Aflat in inchisoare, fostul primar al municipiului Bacau este cercetat penal in dosarul finanțarii Sport Club Bacau, fiind acuzat de instigare la delapidare. Cercetarile in celebrul dosar al finanțarii Sport Club Bacau, incepute in anul 2016, și in care sunt cercetați inclusiv fostul administrator public…

- Catalin Cercel are o firma pe strada Burniței, in Sectorul 3 al Capitalei. In apropierea stalpului de electricitate, acolo unde sunt montate contoarele, a fost construit un bloc. Mare i-a fost mirarea cand a vazut ca din contorul sau porneau fire care duceau chiar la șantierul blocului. “Au construit…

- Doi soferi au fost amendati si li s-a confiscat marfa dupa ce au fost depistati pe sosele transportand lemne fara documente legale. Politistii din Lugoj au oprit pentru control un autocamion care transporta material lemnos, condus de catre un barbat de 31 de ani. ”In fapt, cel in cauza ar fi transportat…

- Incendiul a pornit marti-dimineata, 13 februarie 2018, in jurul orei 4,30, cel mai probabil in urma unui scurtcircuit electric. Din fericire familia s-a salvat, insa agoniseala de pana acum s-a facut scrum. Citeste mai mult: adev.ro/p431md

- Fiecare sesizare privind disparitia unui minor impune demararea de urgenta a unor activitati specifice, astfel incat acesta sa fie gasit cat mai repede si readus in mijlocul familiei. Politistii de investigatii criminale au solutionat in cursul lunii ianuarie a.c. noua cazuri de disparitie a unor minori.…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a doi cetateni irakieni care in numai doua saptamani au trecut ilegal peste granita 45 de persoane. Cei doi sunt acuzati de trecere frauduloasa a frontierei de stat si trafic…

- Fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat definitiv la un an de inchisoare, cu suspendare. Fostul edil fusese trimis in judecata pentru ca a dat personal avizele si autorizatiile firmelor patronate de cei doi fii ai sai.Potrivit Protv, decizia Curtii de Apel este definitiva,…

- Tanarul de 18 ani, din Targu Jiu, si-a santajat iubita toamna trecuta, cu fotografii indecente. El era suparat ca fata nu doreste sa mai continue relatia. "Polițiștii din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizați de o tanara de 17 ani, din orașul Tismana, despre faptul ca ar fi fost…

- Contradicții in dosarul in care Traian Berbeceanu a fost gasit nevinovat! Mai exact, DIICOT susține ca judecatorul Horia Șelaru, fost consilier al procurorului șef DNA, Laura Codruța Kovesi - aflata in relații apropiate cu Traian Berbeceanu, era incompatibil sa soluționeze dosarul in care fostul șef…

- Politistii de frontiera au depistat doi barbați din Albania care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos, pe la ”frontiera verde”. Cei doi albanezi au fost predați autoritatilor de frontiera sarbe, in baza acordului de readmisie, pentru continuarea cercetarilor si luarea…

- Situație fara precedent in evoluția prețului carnii la raft! Asociația Crescatorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din Romania (ACEBOP) solicita marilor lanțuri de magazine sa revizuiasca prețurile de la raft pentru a crește consumul cat și prețul oferit producatorilor. In urma informațiilor…

- CONTRE…Fiul fostului primar de la Poienesti a primit locul de veci cerut ca urmare a calitatii de erou al Revolutiei, insa a fost facut KO de un consilier. Scene amuzante la Consiliul Local Vaslui, unde un consilier de la PSD, Zoe Popescu, s-a impotrivit ca fiul fostului primar de la Poienesti, celebrul…

- Alexandru Budin este un tanar informatician targujian care a reusit sa construiasca o serie de roboti despre care s-a vorbit in toata lumea. Cel mai mare proiect la care a participat a fost la Samsung, iar robotul pe care l-a construit a costat 1,5 milioane de lire sterline. Insa proiectul care a atras…

- Franța și Spania iși cedeaza, la fiecare 6 luni, un teritoriu de 3.000 de metri patrați.Este vorba despre Insula Faisans, o bucata de pamant aflata intre localitatile Hondarribia si Hendaye, desparțite de raul Bidassoa, ce se varsa in estuarul ce divide cele divide cele

- La Roma poluarea este foarte mare. Conform previziunilor ARPA Lazio, calitatea aerului pentru urmatoarele trei zile va fi „critica“, cu riscul depasirii valorilor limita pentru concentratiile de poluanti, fapt care va genera in consecinta...

- Inspectorul sef al Garzii Forestiere Suceava, Mihai Gasparel, a prezentat, astazi, raportul pe anul trecut al institutiei pe care il conduce. Mihai Gasparel a precizat ca in 2017, inspectorii Garzii Forestiere au efectuat in judetul Suceava un numar de 1.341 de controale regim silvic si materiale lemnoase,…

- Inalta Curte de Casație și Justiție arata, in in motivarea deciziei prin care au emis mandat de arestare pe numele lui Radu Mazare, dupa ce acesta a fugit in Madagascar, ca fostul primar a facut abuz de increderea judecatorilor, pentru ca aceștia ii ridicasera interdicția de a parasi țara. Citește…

- CFR Calatori a vandut bilete cu loc intr-un vagon-fantoma. Situație fara precedent, creata de CFR calatori, dupa ce trenul IR 1582, pe ruta Constanța-București Nord, a ramas in mod inexplicabil fara un vagon. Astfel, CFR Calatori a vandut bilete la vagonul nr. 5 al acestui tren, care a fost desființat…

- Hotarirea Executivului din 17 ianuarie curent cu privire la instituirea Centrului integrat de pregatire pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne va fi publicata in numarul de miine al Monitorului Oficial, informeaza MOLDPRES. Potrivit deciziei Guvernului, sediul acestui Centru va fi…

- Fosta șefa a DIICOT a vorbit pentru prima oara dupa presupusa fuga a sa in Costa Rica."Am vazut știrile aparute despre pretinsa mea fuga din țara. Intr-adevar nu ma aflu in țara, lucru pe care l-am adus la cunoștința instanței, dar țin sa precizez ca nu se pune problema sa fi fugit din țara,…

- Tusea este un simptom minimalizat, în general, adesea ignorat, considerat a fi o afectiune usoara prin care toata lumea trece la un moment dat. Exista, fireste, cauze multiple pentru care tusim, dar una dintre ele este raceala. Tusea poate avea « radacini » în…

- Instanta suprema a dispus astazi, 10 ianuarie, arestarea in lipsa a fostului primar al Constantei, Radu Mazare. Acesta nu s-a prezentat in data de 30 decembrie 2017 la sediul IPJ Constanta pentru a semna in condica de prezenta, fiind sub control judiciar. Mazare a anuntat ca este in Madagascar unde…

- Situatie halucinanta intr-o statiunie de schi din Elvetia! In urma caderilor permanente de zapada ce au blocat drumurile si liniile de cale ferata, un numar record de 13000 de turisti au ramas blocati in Zermatt, vestita statiune montana din "tara cantoanelor".

- Situatie mai putin intalnita in urma unui proces din Romania. Doua persoane au fost obligate de instanta de judecata sa faca publica pe conturile lor de Facebook hotararea judecatoreasca prin care au fost puse la plata unor daune morale de catre doi reclamati pe care i-au jignit, inclusiv pe reteaua…

- Apogeul unui conducator razboinic era atins atunci cand isi realiza propria sa piramida sau alta structura cu craniile dusmanilor infranti; cunoastem cateva cazuri si in Tarile Romane. In articolul de fata este insa vorba despre...

- Cercet. st. dr. Sorin Marcel COLESNIUC Ieri, 2 ianuarie 2018, a incetat din viata Nicolae Simionescu, primar al orasului Mangalia in perioada 1987 1989.Am stat de vorba cu domnul Simionescu in toamna anului 2013, cand pregateam pentru tipar, impreuna cu Ovidiu Mihalache, comandor in rezerva, aparitia…

- Magdalena Șerban, femeia care a comis oribila crima de la metrou impingand o tanara pe șinele metroului, ar putea scapa de toate acuzațiile. Avocații acesteia au depus la Parchet mai multe documente din perioada in care femeia locuit in Spania, documente prin care se arata ca aceasta are mari problemele…

- Marturii socante ale unui fost primar celebru al Capitalei. Fostul edil PNTCD trece prin clipe cumplite. Acesta nu a reusit sa treaca cu bine peste o operatie de colecist si acum are parte de mari probleme. Viorel Lis traiește o adevarata drama, dupa intervenția chirurgicala la care a fost supus.…

- "Eu va spun care este pucntul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios. Sunt si chestiuni practice. Toate institutiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim si ambasadorii si personalul…

- Muzeul Porsche a expus recent un model cu totul special. Signal Red a fost construit in 1964, in doar 500 de exemplare, el avand la inceput numele de 901. In urma unui conflict cu Peugeot, Porsche i-a schimbat numele in 911, numar in jurul caruia s-a construit in ultimele decenii legenda fabricantului…

- Britanicul Chris Froome se afla sub investigația Uniunii Cicliste Internaționale, dupa ce a returnat valori suspecte de dopaj la Salbutamol, substanța activa intr-un medicament pentru astm. "Inteleg total toate nemulțumurile oamenilor. Sunt ciclist de 10 ani și știu cum se uita unii oameni la sportul…

- Un tanar de 22 de ani, din Targu-Jiu, a fost gasit spanzurat intr-o magazie din locuinta sa. Descoperirea a fost facuta de tatal acestuia. Primele verificari efectuate de politisti arata ca tanarul s-ar fi sinucis din dragoste, dupa o banala cearta cu iubita lui. Potrivit stirilekanald.ro,…

- Senatorul Florin Carciumaru a declarat astazi ca ia in calcul candidatura pentru un nou mandat de parlamentar. Fostul primar din Targu-Jiu a precizat ca la un an de cand a devenit senator, cetațenii l-au apreciat pentru activitatea pe care a depus-o in Parlamentul Romaniei, iar in cazul in care va avea…

- De la inceputul lunii trecute ANP a inceput sa spuna public numarul deținuților care sunt puși in libertate ca urmare a legii compensatorii, prin care au fost eliberați sute de dețnuți dar și pe cei care sunt elberați condiționat. Pe de alta parte, reprezentanții penitenciarelor atrag atenția ca judecatorii…

- Presedintele SUA, Donald Trump, nu a oferit asigurari ca Ierusalimul nu va fi impartit, sugerand ca o parte a orasului ar putea intra sub control palestinian in urma negocierilor, acuza Zeev...

- Politistii din Blaj i-au deschis dosar penal unui localnic, care fura gaz din retea. La locuinta acestuia, politia si reprezentanti ai societatii de distributie a gazului au efectuat un control. Potrivit IPJ Alba, imobilul este situat pe strada Pacii din Blaj. Cu ocazia controlului, s-a constatat faptul…

- Denis Alibec e al 13-lea fotbalist ce poarta tricoul 7, pe care "Fiara" l-a facut celebru, si completeaza o lista cu jucatori ce fie n-au confirmat, fie au avut ghinioane teribile incercand sa joace in echipamentul lui Marius, analizeaza ziarul Gazeta Sporturilor de astazi. O data se spune ca e intamplare.…

- Viata grea pentru cateva zeci de familii din comuna gorjeana Vagiulesti care sunt nevoite sa circule zilnic pe un drum de pamant plin de gropi si mocirla. Localnicii din satul Valea Motrului spun ca nu mai pot trai in astfel de cond...

- Ministerul Finatelor Publice (MFP) a construit proiectul de buget pe 2018 pe un curs mediu de 4,55 lei/euro, in timp ce analistii, la unison, avertizeaza ca raportul va ajunge spre 4,7 lei/euro anul viitor. Chiar si reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei, in frunte cu guvernatorul, sustin ca…

- Situație incredibila pentru o femeie parasita de soț. Disperata ca sotul si-a gasit o amanta, Marina Vornicu din Chisinau a apelat la o vrajitoare. Astfel spera sa-si întoarca barbatul acasa. Numai ca vrajitoarea i-a dat un verdict neasteptat. La început plata pentru serviciile…

- Salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata va fi majorat incepand cu 1 ianuarie 2018 de la 1450 lei lunar la 1.900 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166 de ore in medie pe luna, potrivit unei Hotarari de Guvern adoptata astazi.In aceasta suma nu sunt incluse sporuri…

- Tot mai multe persoane sunt singure in cuplu si de cele mai multe ori nu isi pun intrebarea cum au ajuns in aceasta situatie. Psihologii sustin ca putem rezolva aceasta situatie doar comunicand cu partenerul de viata.

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu susține ca acea comisie care legifereaza legile Justiției funcționeaza ilegal, pentru ca ”procedura este viciata”, in timp ce parerea PSD este una cu totul diferita.