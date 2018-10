Stiri pe aceeasi tema

- Un primar din Dambovița a tras cu pistolul dupa ce a fost atacat de hoți pe camp, iar acum este anchetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Primarul a surprins un grup de 12 persoane la furat iar aceștia au devenit violenți, atacandu-l cu topoare. Primarul din localitatea Butimanu,…

- Primarul din localitatea Butimanu, judetul Dambovita, a tras, joi, mai multe focuri cu un pistol cu bile, dupa ce a fost atacat de mai multe persoane pe un camp, unde unchiul sau surprinsese persoane la furat de porumb. Edilul si agresorii lui sunt cercetati de politisti.

- Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a spus ca, unii invitați din strainatate ai nepotului Regelui Mihai la nunta acestuia, au crezut ca Romania este o țara bananiera. „Foarte mulți erau surprinși de cum arata Sinaia, de cum arata Romania, se așteptau la cu totul altceva”, a spus Oprea, potrivit Mediafax…

- Patru persoane au fost ranite, luni, dupa ce soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, iau vehiculul s-a rasturnat pe un drum din judetul Dambovita. Una dintre victime, un copil de opt ani, este in coma.

- Robert Negoița se pare ca a gasit o soluție prin care sa pastreze sectorul curat. Primarul susține ca, in curand, va fi implementat un sistem de suraveghere care va permite identificarea imediata a contraveniențilorr și infractorilor. "Chiar ieri, in sedința de consiliu am aprobat contractul și procedura…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, la Consiliul National al PNL, ca cei aflati la putere au inceput "actiuni de neimaginat" si a criticat faptul ca "persoane care isi expun opinia anti-PSD sunt luate in plina zi de Politie". "Au inceput actiuni de neimaginat. Persoane care…

- Primarul comunei Pietrosita, din Dambovita, Ion Leonard Dicu, a devenit cetatean de onoare al localitatii pe care o conduce, titlul aducandu-i acces gratuit la manifestari culturale. Odata cu primarul, au mai fost onorati si vicepresedintele PSD, Adrian Tutuianu si tenorul Florin Georgescu.

- Un primar din Giurgiu și-a retras demisia invocand lacrimile și tristețea cetațenilor care l-au ales. Edilul comunei Ogrezeni, Jean Jipa, și-a motivat decizia intr-o scrisoare publica la numai cateva zile de la inaintarea demisiei de onoare. Primarul fusese condamnat la inchisoare cu suspendare pentru…