A cincea ediție a premiilor de design ELLE DECORATION Unele dintre cele mai populare premii internaționale de design interior și design de obiect pot fi și in portofoliul designerilor romani! Intra in competiția ELLE DECORATION Romanian Design Awards 2019 și pregatește-te sa fii evaluat nu doar de specialiștii ELLE DECORATION, dar și de cititorii revistei si de pasionati de design, care vor vota proiectele inscrise online. Prin urmare, esti designer de interior, architect sau scenograf si ai un proiect realizat in ultimii doi ani, pe care l-ai fotografiat si este potrivit sa apara in cea mai cunoscuta revista de design interior din Romania? Inscrie-ti… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de elevii cu talent in domeniul muzical au reusit sa obtina premii si mentiuni la prima editie a Festivalului concurs judetean ”Porolissum”. Festivalul a adunat peste 80 de copii si elevi din judet, cu varste cuprinse intre 6 si 18 ani si s-a desfasurat la finalul saptamanii trecute la Centrul…

- Caștigatoarea campaniei „SHOW YOU CAN”, Dora Baias impreuna cu ceilalți 4 finaliști ai competiției, Nicoleta Trif, Andreea Frațila, Antonio Rob și Gabriel Vainagi se afla in acest zile intr-un internship la Parlamentul European. Aceștia participa timp de 5 zile la conferințe și workshop-uri tematice…

- Primaria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, alaturi de Asociatia Romana pentru Smart City si Mobilitate invita toti liceenii din Sectorul 6 sa se inscrie in Competitia „Orasul Inteligent 2030”.Proiectul a inceput in luna ianuarie, iar de atunci si pana in prezent au avut loc o serie…

- Astfel, cei interesati se pot inscrie in perioada 1 - 30 aprilie 2019 la concurs, acestia pot duce personal lucrarile la sediu sau pot trimite pe adresa de email [email protected], insotite de mesajul „Participare concurs lucrari stiintifice". Premiul pentru cea mai buna lucrare va consta intr-o…

- Membrii juriului concursului firmelor de exercitiu de la Colegiul Economic Partenie Cosma nu au avut o misiune prea usoara. In urma deliberarilor, pe primul loc, atat in clasamentul pentru materiale promotionale cat și in cel pentru idei de afaceri, s-a clasat firma de exercițiu Bio Maglav SRL, clasa…

- Societatea Timișoara premiaza in fiecare an personalitațile și proiectele civice din societatea romaneasca, iar anul acesta a venit randul ministrului Tudorel Toader și procurorului general al Romaniei. Primul este chemat sa primeasca o distincție cu trimitere la perioada de dinainte de Revoluția din…

- 'Consiliul de conducere al Societatii Timisoara a decis care vor fi laureatii premiilor organizatiei pe anul 2018. Societatea Timisoara premiaza in fiecare an proiecte civice, institutii si personalitati pentru abordarea temerara si responsabila a unor teme majore din societatea romaneasca, precum…