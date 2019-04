Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul care a susținut ca este un baiat american dat disparut in urma cu opt ani, pe nume Timmothy Pitzen, s-a dovedit a fi un escroc in varsta de 23 de ani, deși pretindea ca are doar 14 ani. Cu farsa lui josnica, barbatul i-a torturat emoțional familia acelui copil care a așteptat timp de mai multe…

- Un tanar din Arges, fost angajat al Jandarmeriei, este cautat in toata Europa dupa ce familia a pierdut legatura cu el in urma cu 4 zile. Sofer de tir, barbatul se afla in Belgia la momentul disparitiei. Si ar fi sunat mai multi prieteni inainte. Familia si cunoscutii s-au mobilizat pe retelele de socializare…

- Un barbat in varsta de 59 de ani, de care familia lui nu mai știa nimic din luna ianuarie, a fost gasit inecat in lacul de acumulare Lipoveni. Corpul neinsuflețit a fost observat miercuri seara de un angajat de la un punct de lucru de la Lacul de acumulare Lipoveni, care a sunat la 112. Un echipaj de…

- La inmormantarea Valentinei au fost prezenți sute de oameni care au condus-o pe ultimul drum pe tanara omorata intr-un mod atat de odios. Familie, colegi, prieteni și vecini au suferit și au plans la unison pentru tanara ucisa cu bestialitate de fostul iubit.

- Un sofer de TIR din Satu Mare este de negasit. Acesta se afla in Anglia, insa de doua zile familia nu a mai putut lua legatura cu el. „Salut colegi, Am nevoie de un pic de ajutor și niște distribuiri. Persoana din imagine este un prieten de-al meu iar familia sa a pierdut legatura cu […]

- O batrana in varsta de 85 de ani, din municipiul Focsani, gasita de familie intr o stare de hipotermie severa, cu o temperatura a corpului de 26,5 grade C, si considerata moarta, si a revenit miraculos chiar in timp ce familia se pregatea sa cheme preotul pentru cele crestinesti, potrivit reprezentantilor…

- Un tanar de 21 de ani din Louisiana este suspectat ca și-a ucis ambii parinți, iubita și alte doua persoane. Poliția il cauta acum fara incetare dupa ce anchetatorii au reușit sa vorbeasca cu unul dintre parinții lui pentru a-l identifica.