Stiri pe aceeasi tema

- USR solicita Ministerului Afacerilor Externe sa reactioneze oficial la afirmatiile Ambasadei Federatiei Ruse legate de asa-zisa “aniversare” a 75 de ani de la “eliberarea” Romaniei de catre Armata Rosie in contextul discutiilor recente despre comportamentul soldatilor sovietici in timpul celui de-al…

- Atmosfera de poveste la Nisporeni, unde a fost inaugurat cu mult fast un Orașel de Craciun. Aici nu lipseste bradul de sarbatoare, patinoarul si toboganele pentru copii, dar si casuțele cu bucate traditionale si vin fiert.

- Doi ieseni au scapat cu viata dupa ce au fost gasiti de un trecator. Pe data de zece decembrie, in jurul orei 22:00, un apel la numarul unic de urgente, 112, avea sa anunte ca doi barbati sunt cazuti intr-o balta de sange. Totul se intampla in comuna ieseana Dumesti. Imediat, la fata locului, s-au deplasat…

- Femeia a vrut sa faca un experiment artistic și le-a imprumutat camera de fotografiat unei eleve de 18 ani și uneia de 17 ani, scrie libertatea.ro. Profesoara a incuiat sala de clasa și a amplasat chiar și un cub special pentru a le asigura intimitatea. Citeste si Momente socante filmate in…

- Politistii din Dambovita au reusit sa puna mana pe doi barbati si o femeie, suspectati de politistii din Arges ca ar fi comis mai multe furturi din locuinte. Din informatiile pe care le detinem, doi barbati si o femeie din Arges au fost prinsi de politistii din Dambovita in zona localitatii Bratesti,…

- Traieste in Romania de 33 de ani si spune ca i-ar fi greu sa se intoarca acum in tara natala, sa ia totul de la zero. Said Aboayesh, de 54 de ani, este medic specialist obstetrica-ginecologie si a venit la Spitalul din Calarasi in urma cu un an de la Bucuresti, pentru a-si gasi linistea si a-si pune…