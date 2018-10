A cheltuit peste 18 milioane de euro la Harrods

Stiri pe aceeasi tema

- Zamira Hajiyeva a pierdut la tribunal dreptul de a-și pastra secreta identitatea in scandalul de corupție. Femeia originara din Azerbaidjan risca acum sa iși piarda casa in valoare de 15 milioane de lire sterline din Londra, precum și un teren de golf din Berkshire, daca nu iși va putea justifica…

- Presa britanica a dezvaluit identitatea unei femei care a cheltuit 16 milioane de lire sterline, echivalentul a peste 18 milioane de euro, in renumitul magazin Harrods, din Londra. Zamira Hajiyeva, soția unui fost bancher inchis pentru corupție, a cheltuit suma ...

- "Combaterea si prevenirea pestei porcine africane, precum si sprijinirea crescatorilor de animale ale caror ferme au fost afectate de acest virus sunt permanent in atentia Guvernului, Ministerului Agriculturii si ANSVSA. Domnul ministru Petre Daea s-a intors recent de la Bruxelles cu vesti bune,…

- Show-ul "Ninja Warrior Romania", difuzat duminica de Pro TV, a fost lider de audienta la nivel national, cu 1,1 milioane de telespectatori pe parcursul intregii emisiuni, scrie news.ro.Programul a inregistrat 5.9 puncte de rating si 16.3% share pe segmentul de public comercial, format din…

- Aflata in Costa Rica, unde, in urma cu cateva zile a nascut o fetita, Elena Udrea a aflat ce a decis instanta in privinta dosarului Hidroelectrica, in care procurorii DNA au trimis-o in judecata la finele anului trecut, fiind acuzata de trafic de influenta si spalarea banilor. Astfel, pe langa faptul…

- Basescu i-a zis lui Roman “esti cel mai bun, Petre!” si pe urma i-a luat locul in partid. De fapt, i-a luat tot partidul. Ponta a condus campania lui Geoana. Imediat dupa alegerile pierdute, s-a lasat cu “pa, pa, Geoana!”, iar Ponta a devenit sef al PSD. Intr-o liga mai grea, Brejnev l-a curatat pe…

- Gigi Becali a recunoscut ca a purtat mai multe discuții cu patronul de la CFR, Neluțu Varga. Acesta i-a spus ca anul trecut CFR a cheltuit 30 de milioane de euro, un buget uriaș pentru Romania. "Patronul de la CFR Cluj, Neluțu Varga, a cheltuit anul trecut 30 de milioane. Eu am vorbit cu el, voi nu…

- Am invatat, in scoala generala si in liceu, ca 23 August 1944 a reprezent un moment de cotitura in istoria Romaniei. Nu cred ca exagerez daca spun ca, exact ca mine, au invatat milioane si milioane de copii si adolescenti de-a lungul timpului, pana pe la inceputul anilor ‘90. Atunci, si nu pot preciza…