- A fost renegata de familie, de prieteni și ii este teama sa mai iasa din casa. Drama femeii a inceput din obsesia ei de a atinge perfecțiunea. A cheltuit o suma fabuloasa pe operații estetice, dar rezultatul a fost dezastruos!

- Ultimul om din guvern dedicat trup și suflet lui Liviu Dragnea a parasit azi guvernul. A anunțat ca și-a depus mandatul și a atacat jocuri din partid, dar in fapt am aflat chiar de la premier mai tarziu ca a i s-a cerut sa plece imediat. Ceea ce a și facut. Motivele sunt multiple și au fost explicate…

- ​​Eliminarea lui Naomi Osaka (2 WTA) este prima mare surpriza de pe tabloul feminin de la Wimbledon. Nipona a fost învinsa în doua seturi, scor 7-6(4), 6-2, de Yulia Putintseva (Kazakhstan/39 WTA). Meciul a durat o ora și 35 de minute.Cele doua se întâlnisera și la Birmingham…

- Veniturile salariale ale presedintelui Klaus Iohannis au scazut, in ultimul an fiscal, potrivti declaratiei de avere, in timp ce ale sotiei sale au crescut, la fel ca si incasarile din chirii. Seful statului si-a publicat, in luna iunie, declaratia de avere, cu veniturile inregistrate in ultimul an…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu si-a publicat noua declaratie de avere. In decurs de un an, liderul ALDE i-a donat sotiei sale, Loredana Popescu Tariceanu, doua apartamente si si-a imprumutat colegul de partid, Daniel Barbu, fost sef AEP, cu suma de 100.000 de lei. In noua declaratie…

- Autoritatile franceze au cheltuit pentru scoaterea din tara a strainilor fara drept legal de sedere circa 500 de milioane de euro in 2018; din aceasta suma, 468 de milioane s-au cheltuit pentru expulzarile fortate, arata un raport parlamentar publicat miercuri. Romanii s-au aflat anul trecut in topul…

Echipa de juniori II a Potaissei Turda a remizat astazi, scor 32-32, contra celor de la CSM București, in ultima partida din cadrul grupei B, a turneului final ce se desfașoara la Targu Mureș.

- Petr Cech, 37 de ani, va fi titular azi la Arsenal. In fața lui, Chelsea, clubul carierei, la care a evoluat intre 2004 și 2015. Finala Europa League se joaca diseara, de la ora 22:00, la Baku. Astazi, la opt zile dupa ce a implinit 37 de ani, Petr Cech se retrage din fotbal. Și ce retragere mai frumoasa…