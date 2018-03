Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gheorghe a murit, luni, la doar 56 de ani. Cunoscutul om de radio si televiziune a fost descoperit fara suflare in casa, iar medicii legisti au stabilit ca ar fi murit in urma unui stop cardio-respirator cu aproape 12 ore inainte de a fi gasit. Un apel la 112 anunta, luni seara, ca un barbat…

- Un barbat care zbura alaturi de fetița lui pe ruta Chiacago – Atlanta a fost forțat sa paraseasca avionul pentru ca micuța era prea speriata sa zboare. Un tata prezent in avion alaturi de fetița lui a decis sa o țina pe cea mica in brațe, micuței fiindu-i prea frica sa zboare. Echipajul de zbor de…

- Marti, 13 martie a.c. in jurul orei 20.00, subofiterul aflat in serviciul de paza si protectie la Judecatoria Constanta a observat in zona adiacenta o fetita dezorientata care plangea, parand ca se ratacise. Intreband trecatorii daca il cunosc pe copil, raspunsul a fost negativ.Potrivit IJJ Constanta,…

- Potrivit politistilor care au ajuns la locul crimei, o casa din cartierul Ronat, un cartier marginas al Timisoarei, bunica fetitei a sunat la numariul de urgente 112 pentru a anunta crima, in jurul orei 23.00. Odata ajunsi la adresa, politistii au gasit-o pe fetita inecata in cada si cu venele de la…

- Fetița de 18 luni are o alergie extrem de rara care ii provoaca iritații, basici și urticarie de fiecare data cand pielea ei intra in contact cu apa. Doar 50 de oameni din toata lumea sufera de aceasta boala. Ivy Angerman din Minnesota a fost diagnosticata cu uricarie acvagenica. De fiecare data cand…

- O copila de trei ani a trecut prin clipe cumplite. Fetița a fost violata intr-un autobuz, in India, in ciuda faptului ca fratele ei, in varsta de cinci ani, i-a cerut agresorului in repetate randuri sa o lase in pace. Sheikh Munna, in varsta de 45 de ani, este acuzat ca i-ar fi atras atenția…

- Un barbat de 55 de ani, cu stare de sanatate stabila, a disparut din salonul in care era internat la Clinica Medicala II din Cluj-Napoca. Prima data a fost cautat de personalul medical, iar apoi a venit si Politia, concluzia fiind aceeasi: „pacientul nu mai e in spital”. Dupa 24 de ore a fost gasit,…

- Un medic a fost nevoit sa se casatoreasca cu o straina, dupa ce mireasa lui l-a parasit in fața altarului. Motivul este unul incredibil. Femeia l-a parasit doar pentru faptul ca acesta era chel. Ravi Kumar din India a calatorit aproape 1000 de kilometri pentru a se casatori cu o femeie pe…

- Un tata și-a ucis cu brutalitate copilul, apoi i-a pus trupul intr-un sac de gunoi. Un tata din Chicago este acuzat ca aproape și-a decapitat fiul cel mai mic, dupa ce trupul baiatului a fost descoperit intr-un sac de gunoi din casa lor. Polițiștii au primit un telefon pentru a se deplasa la casa barbatului…

- Caz șocant in Ucraina. O copila din Ucraina a fost sfașiata de o haita de caini in timp ce se indrepta spre școala. Liza Kanareikina, in varsta de 12 ani, a fost atacata de o haita de caini salbatici din padure, pe traseul ei zilnic și ”mancata parțial”, spun polițiștii. Dupa ce au…

- Anda Calin are o familie extrem de frumoasa și este o mamica tare mandra de bebelușa ei! Micuța ei și a lui Liviu Varciu a facut furori pe rețelele de socializare, dupa ce Anda Calin a postat o imagine adorabila cu fetița pe Instagram.

- DISPARUT… Un barbat din Valeni este de negasit de o saptamana. Se numeste Marian Vacarciuc, are 38 ani si a disparut fara urma in Franta. Familia il cauta cu disperare, a anuntat Politia din Vaslui, precum si cea din Franta, insa, pana acum, nimeni nu stie nimic de el. In speranta ca poate cineva l-a…

- O instanța din Pakistan l-a condamnat pe Imran Ali, de 24 de ani, la patru condamnari la moarte pentru violarea și uciderea unei fete de șase ani luna trecuta, scrie BBC News. Cazul lui Zainab Ansari, fetița a carui corp a fost gasit intr-o groapa de gunoi in orașul pakistanez Kasur, la sud de Lahore,…

- Cazul Alyssa Salgado, o mama din Washington, a facut deja inconjurul lumii. Femeia in varsta de 20 de ani a descoperit cu stupoare ca angajatele cresei unde mergea fetita ei si-au depasit cu mult atributiile, scrie perfecte.ro. „Iubesc fiecare por al fetitei mele si tot ce tine…

- O femeie din Brazilia ar fi fost ingropata de vie, din greșeala. S-a luptat timp de mai multe zile sa iasa la suprafața, dar nu a reușit. Femeie in varsta de 37 de ani a suferit un infarct și medicii au declarat-o moarta. La 11 zile de la inmormantarea sa, oamenii care locuiesc aproape de…

- Detașamentul Aiud intrervine, cu doua autospeciale și o barca, in localitatea Ocna Mureș pentru scoaterea unui cadavru din raul Mureș, a anunțat, miercuri, 14 februarie 2018, in jurul orei 17.30 ISU Alba. Potrivit IPJ Alba, este vorba despre cadavrul unui barbat a carui identate incearca sa fie stabilita.…

- O fetita de un an și jumatate a fost internata in stare grava la spital dupa ce a fost batuta crunt de bunica vitrega. Copila a ajuns in grija medicilor cu traumatism cranio-cerebral, comotie cerebrala și cu vinatai pe fața. Cazul a avut loc noaptea trecuta, in raionul Singerei. Mama micutei traieste…

- Scene șocante in București și in localitatea Pantelimon: Poliția a urmarit mai mulți kilometri un șofer care nu a oprit la semnele agentilor. Fugit din Capitala, barbatul a intrat cu mașina in Pantelimon și a lovit mai multe autoturisme, ranind grav o persoana.Citeste si: Petitie FARA PRECEDENT:…

- Caz incredibil in Spania. O fetita de 11 ani a nascut un baietel pe care l-ar fi conceput cu fratele ei, in varsta de 14 ani. Politia vrea, acum, sa stabileasca circumstantele in care a avut loc acest nefericit eveniment. A

- Ce a pațit un barbat care a stat 30 de minute pe toaleta. Un barbat din sud-estul Chinei a fost adus de urgența la spital, la miezul nopții, dupa ce ce a observat ca o umflatura in forma de minge i-a cazut din anus in timp ce se afla pe toaleta. Doctorii au spus ca umflatura era atașata de partea sa…

- Politia e in alerta. Un puscarias extrem de periculos a evadat. Totul s-a intamplat in Satu Mare. Deținutul de la Penitenciarul Satu Mare a evadat intr-un moment de neatenție a gardienilor. Barbatul s-a facut nevazut, dupa ce a fost trimis sa munceasca la Tribunalul Satu Mare.Barbatul era…

- Fetița de numai 11 ani a fost dusa de parinți la spitalul Virgen de la Arrixaca, din orașul Murcia, acuzand dureri abdominale puternice. Medicii au constatat ca ea era in travaliu și la scurt timp a nascut un baiețel sanatos. Imediat au fost alertați polițiștii pentru ca nici parinții, nici fetița nu…

- Cazul unei copile de 11 ani din Spania, care a nascut, a șocat pe toata lumea. Mai grav este ca tatal copilului are 14 ani și este fratele ei. Fetița a ajuns la spital cu dureri foarte mari de stomac, iar medicii i-au spus ca, de fapt, nu sufera de nicio afecțiune, ci este insarcinata. …

- Poliția este in alerta dupa dispariția unei femei din Gorj. Soțul ei, un barbat de 34 de ani, din comuna Negomir, a fost nevoit sa sune la 112, vineri, dupa ce femeia de 24 de ani l-a anunțat ca merge la toaleta și nu s-a mai intors. In mașina parcata in apropierea Parcului Central ii așteptau…

- Ellie (29 de ani), o tanara din Marea Britanie, s-a despartit de Claudio, barbatul cu care avusese o relatie timp de 2 ani. Acesta nu a vrut sa accepte separarea si a incercat sa o constranga prin mesaje de amenintare de sa se intoarca la el. "Te voi gasi ... Nu mai ai mult de trait!",i-a scris barbatul…

- Deși problemele in timpul zborului nu sunt, in general, motiv de ras, o cursa norvegiana a provocat amuzamentul oamenilor dupa ce detaliile despre problema care a impiedicat ducerea la bun sfarșit a cursei au ieșit la iveala.

- Poliția roaga cetațenii sa anunțe daca au vazut minorul Cibotari Denis Ion, a.n. 29.09.2005, locuitor al orașului Florești. La data de 30.01.2018 aproximativ la orele 13:00, acesta a plecat la joaca si pina in prezent nu s-a mai intors acasa. SEMNALMENTE: Inaltimea aproximativa 1,50 m, ochi de culoare…

- Trupul unui barbat in varsta de 42 de ani care, in noaptea de marti spre miercuri, a plonjat cu masina intr-un lac din judetul Arad, este cautat de salvatori, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Nicoleta, o fetita de 14 ani din Craiova aflata in grija statului, a adus pe lume anul trecut un baietel. In 2016, fata a facut si o intrerupere de sarcina. Conducerea Directiei pentru Protectia Copilului Dolj a tinut ascuns acest caz si a facut plangere la Politie dupa ce minora a nascut.

- Antrenorul formatiei Fiorentina, Stefano Pioli, a declarat ca l-a apreciat pe Ianis Hagi din punct de vedere al calitatilor fotbalistice, dar a precizat ca a fost nemultumit de faptul ca mijlocasul in varsta de 19 ani era nerabdator sa joace pentru echipa de seniori a clubului toscan. "Este…

- Azi dimineața, in jurul orei 6.30, cei care se deplasau pe strada Ion Creanga din localitate au descoperit, prabușit langa o bicicleta, un cetațean, care zacea fara suflare. In urma apelului la 112, la fața locului a sosit Poliția orașului Cugir și o ambulanța. In urma operațiilor de resuscitare, medicii…

- Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare ramâne cu mandatul de arestare, astfel ca el va fi dat în urmarire internaționala. DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare în lipsa pe numele lui Radu Mazare, în cadrul unui proces în care fostul edil este…

- O femeie de 57 de ani, originara din Nisporeni, care locuia de mai mulți ani în orașul Falești, a murit în aceasta dimineața în drum spre Spitalul raional, unde era dusa cu hipotermie. Un angajat al Secției internare a instituției medicale a declarat pentru IPN ca…

- O fetita de unsprezece ani a reusit sa pacaleasca politia, profesorii, ba chiar si pe premierul canadian Justin Trudeau, dand asigurari, plina de aplomb, ca un atacator i-a taiat hijabul - o acuzatie total falsa, dupa cum a declarat luni politia din Toronto, citata luni de AFP. "Dupa o…

- Un copil diagnosticat cu varicela a murit in condiții suspecte la Spitalul din Satu Mare. Fetița de un an și jumatate a fost consultata inițial de un medic care nu a considerat ca este necesara internarea ei, așa ca mama copilei a cerut sa plece acasa. A doua zi, micuța s-a stins din viața. O ampla…

- Intors din vacanța in Africa de Sud, Dani explica ce trebuie sa faci atunci cand pe drum drept cu prioritate, chiar și in afara localitații, intalnești o banda mare pe care scrie mare stop.

- O adolescenta de 15 ani a fost arestata dupa ce și-a împușcat mortal mama. Pentru a ascunde crima facuta, aceasta a incendiat și casa. Trupul neînsuflețit al femeii de 53 de ani a fost gasit arzând în locuința sa din Illinois, SUA, conform Metro. Momentan…

- Aproximativ 50 de persoane au fost evacuate marti dintr-un Apple Store, la Zurich, in Elvetia, unde o baterie supraincalzita a unui iPhone a ranit un reparator si a degajat fum, a anuntat politia, relateaza Reuters. Politia din Zurich a precizat ca incidentul a avut loc in momentul in care angajatul…

- O fetita de 2 ani a decedat duminica seara, dupa ce a lovit-o un cal intr-un grajd din localitatea Sorostin, a anuntat Politia."In localitatea Sorostin, fetita de 2 ani, nesupravegheata, lovita mortal de un cal in grajd. Se fac cercetari pentru stabilirea circumstantelor in care s-a produs…

- Un barbat in varsta de 84 de ani din Mușatești este cautat de forțele de ordine și familie, dupa ce a plecat de acasa in cursul zilei de marți și nu s-a mai intors. Batranul a plecat de acasa ieri, in jurul pranzului, spre localitatea Valea Iașului pentru a vizita o ruda. Ultima oara a fost zarit in…

- Parintii refuza in continuare tratamentul pentru fetita din Iasi bolnava de cancer. Copilul ar fi trebuit sa inceapa astazi chimioterapia la Spitalul pentru Copii Sfanta Maria. Asta dupa ce medicii de la Timișoara au constatat ca tumorile sunt inoperabile. Conducerea spitalului spune insa ca parinții…

- Craciunul este despre daruire, bunatate si acte de caritate. Este lectia de viata pe care ne-o preda o fetita din Statele Unite. Copila s-a jucat timp de 2 ani la aparatele mecanice, doar pentru a le...

- Charity Lee lucra ca ospatar în Abilene, Texas. În anul 2007, poliția a venit la locul ei de munca pentru a o anunța ca fiica ei de 4 ani, Ella, a murit. Fetița fusese înjunghiata de 17 ori de catre fratele ei, Paris, care pe atunci avea 13 ani. Paris a luat un…