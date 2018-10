Stiri pe aceeasi tema

- Un militian acuzat ca a maltratat demonstranti la Brasov in timpul revoltei din 1987 a continuat, dupa Revolutie, sa ocupe functii inalte in sistemul de stat. In prezent, practica avocatura.

- Aproximativ 23.000 de credinciosi au participat vineri seara, 12 , la Iasi, la traditionalul Pelerinaj „Calea Sfintilor". Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva si racla cu moastele Sfintei Mari Mucenite Ecaterina au fost purtate pe strazile din centrul municipiului. Procesiunea ...

- Ilie Nastase, fostul mare tenismen roman, a dezvaluit ce suma a obtinut dupa ce a castigat turneul de la Roland Garros. "Nasty" a luat 25.000 de dolari, de peste 90 de ori mai putin fata de cecul primit de Simona Halep la editia din acest an a competitiei de pe taram francez: 2.2...

- Mario Balotelli (29 de ani) e acuzat ca la finalul pauzei de vara ar fi cantarit nu mai puțin de 100 de kg! Varful italian al lui Nice a intarziat doua saptamani la reunirea formației, din cauza negocierilor cu rivala din Ligue 1, Marseille. Pe 17 iulie s-a intors in cantonament, sub comanda noului…

- La 26 de ani, Paul Moldovan a ajuns unul dintre cei mai solicitati dansatori din tara. Mai mult, a facut senzatie in cluburile din China, iar de curand a batut palma cu cea mai mare agentie de talente din Los Angeles, dupa ce a fost selectionat din peste 600 de dansatori din America si nu numai.

- Sirul fotografiilor in care le arata cunoscutilor cat de bine se simte pe Riviera Franceza a fost intrerupt de un instantaneu in care Stephan Pelger apare cu ochiul drept vanat si urme de sange pe frunte. Designerul insusi a explicat si cum a ajuns sa arate astfel, dezvaluind, intr-o postare ce insoteste…

- Un cetatean roman de 30 de ani, mai intai a batut un minor cu pumnii si picioarele, apoi a distrus de furie bicicleta unui prieten al acestuia si el minor Cetateanul roman si-a justificat gestul spunand ca minorul se uita dupa sora sa.

- Mama detinutului batut cu bestialitate intr-o inchisoare din Iaroslavl a povestit ca de mai multi ani scrie autoritatilor despre violentele din penitenciar, insa nimeni nu a luat atitudine.