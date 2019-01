A cerut in casatorie pe cine nu trebuia! Povestea incredibila a unui barbat infidel

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2019 a inceput in forța pentru unii dintre nativi. Una dintre cele mai mari dorințe li se va indeplini chiar la inceput de an. Vor fi ceruți in casatorie și intreaga viața li se va schimba.

- Atmosfera magica de la Targul de Craciun din centrul Capitalei l-a inspirat sa ia una dintre cele mai frumoase decizii din viata sa! In ajun de Revelion, un tanar și-a cerut aleasa inimii de nevasta, chiar in timp ce cuplul se plimba prin oraselul de poveste.

- Spectacolul colorat de pe cer din noaptea Anului Nou 2019 a scos oamenii in strada la Gherla. Inainte de miezul nopții, mulțimile uriașe s-au indreptat spre centrul orașului, locul tradițional de intalnire pentru a petrece impreuna intrarea in noul an. video Pregatiți cu pahare și șampanii, copii și…

- În tradiția românilor, Anul Nou, întâmpinat, în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, se mai numește Revelion sau seara Sfântului Vasile. Se spune ca în noaptea de Sfântul Vasile cerul se deschide de trei ori pentru câte o clipa. De…

- Și-a cunoscut iubita într-un bar pe care amândoi îl frecventau destul de des. La început, a fost numai lapte și miere... Apoi, soarta le-a dat o palma care le-a schimbat viața radical!

- Teo Trandafir a vorbit deschis despre casatorie, dar și despre perspectiva de a deveni, din nou, mama. Indragita și carismatica prezentatoare TV a explicat care este atitudinea sa vizavi de aceste etape firești ale vieții. Teo Trandafir, in varsta de 50 de ani, a fost casatorita de doua ori, insa de…

- Miracol in Paradise, un orașel din California in care incendiile de vegetație au facut ravagii. Un tanar a gasit in casa parinților sai, distrusa de foc, inelul pe care voia sa i-l ofere iubitei sale de doi ani.

- Cand vine momentul cererii in casatorie mulți barbați se dau peste cap sa iasa cea mai originala și surprinzatoare cerere, dar cateodata deși iese conform planului, un mic impediment apare, precum manichiura viitoare soții.