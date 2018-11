Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Sfat și Cornel s-au casatorit in secret, dupa o relație de doar cateva luni. Cei doi se ințeleg foarte bine și vor ca in curand sa devina parinți. Cornel a povestit cum și-a cerut iubita de soție și ce planuri au impreuna. Zilele trecute , cei doi au avut prima apariție in public, dupa ce s-au…

- Ioana Simion, noua iubita a lui Ilie Nastase, ar fi primit recent un bolid de lux in valoare de aproximativ 80.000 de euro, cu care s-a mandrit imediat pe retelele de socializare. Daca atunci cand a venit la Bucuresti conducea o masina destul de veche, acum se lauda cu una noua care valoreaza cat…

- Brigitte Nastase si Cornel formeaza deja unul dintre cele mai controversate cupluri ale momentului. Ca i-a oferit stabilitate emotionala frumoasei brunete stim deja, dar cu cea financiara oare ce se intampla? Brigitte a dat cartile pe fata, in cadrul emisiunii "Xtra Night Show".