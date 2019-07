Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul care ii ofera asistența judiciara lui Gheorghe Dinca a anunțat ca audierea acestuia a fost suspendata dupa ce clientului sau i s-a facut rau in sediul DIICOT și a fost transportat in arestul IPJ. Potrivit avocatului audierea se va relua la ora 20.00, iar Dinca va fi chestionat in continuare…

- Imediat dupa ce Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe tinerele Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, anchetatorii, insoțiți de criminal, au pornit spre o groapa de gunoi din apropiere. Deocamdata nu se știe daca autorul a anunțat și unde sunt cadavrele, pentru ca pana acum anchetatorii nu au gasit…

- Ies la iveala detalii tulburatoare despre Gheorghe Dinca. Dupa ce barbatul de 66 de ani a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu, avocatul acestuia a raspuns la intrebarea de pe buzele tuturor: a mai comis alte crime Gheorghe Dinca?

- Lawyer Alexandru Bogdan asserted that Gheorghe Dinca admitted on Sunday to his murder deeds in both 15-year-old Alexandra Macesanu case, and in the case of the 18-year-old girl Luiza Melencu who has disappeared in April 2019. "Deeds were admitted. It is about the facts already known. There…

- Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe doua fete, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Avocatul din oficiu a declarat duminica, 28 iulie, ca suspectul principal in ororile petrecute la Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut faptele. Dinca a declarat, in fața avocatului sau, ca cele doua fete…

- Actrița Carmen Tanase a postat pe pagina ei de Facebook un mesaj prin intermediul caruia și-a transmis revoltadupa moartea Alexandrei, fata luata la ocazie de Gheorghe Dinca, in Caracal. „Deci, o fetița suna la 112 de trei ori și spune ca e rapita. STS, cu mare buget, nu reușește sa o localizeze ,incurca…

- Alexandra Maceșanu, fata ucisa la Caracal, era o eleva de nota 9, o fata liniștita, preocupata doar de școala. Și Luiza, fata disparuta despre care se banuiește ca ar fi fost ucisa de același individ era o tanara foarte cuminte, iar profesorii sai spun ca era exclus „sa plece cu cineva”. Alexandra Maceșanu…

- Alexandra Maceșanu (15 ani) și Mihaela „Lulu” Melencu (19 ani) au disparut dupa ce au luat o mașina de ocazie. Criminalul lor se pare ca este Gheorghe Dinca, un barbat din Caracal, in casa caruia au fost gasite resturi umane, dar și obiecte care le-ar fi aparținut fetelor. Poliția a intervenit tardiv,…