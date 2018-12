Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid, campioana Europei, a invins, sambata, la Abu Dhabi, cu scorul de 4-1 (1-0), formatia Al Ain, campioana Emiratelor Arabe Unite, in finala Cupei Mondiale a cluburilor, relateaza News.ro.Modrici '14, Llorente '60, Sergio Ramos '79 si Nader '90+1 (a) au marcat golurile formatiei spaniole.…

- Ionuț Lupescu descrie cum s-a legat amiciția cu Ferguson și cum l-a cunoscut pe celebrul antrenor care a facut istorie cu Manchester United in perioada 1986-2013. "Am decis la UEFA sa facem un club de elita al antrenorilor din Europa și ne-am gandit la Ferguson ca ambasador. Am mers sa-l intalnesc…

- Real Madrid a pierdut rușinos in deplasarea de la Eibar, scor 0-3. Sergio Ramos, capitanul campioanei Europei, a fost unul dintre cei mai slabi oameni de pe teren. "Nu am fost la nivelul pe care aceasta echipa il poate atinge. Nici macar pe aproape. Nu avem nicio scuza. Fotbalul nu te iarta cand tratezi…

- Capitanul echipei Real Madrid, Sergio Ramos, a fost depistat pozitiv dupa finala din 2017 a Ligii Campionilor, iar la sfârsitul unei partide din aprilie 2018, din LaLiga, a încalcat protocolul antidoping, dezvaluie Mediapart si Der Spiegel.

- Virgil van Dijk (27 de ani), cel mai scump fundaș din istorie, crede ca Raphael Varane este un fotbalist mai complet decat Sergio Ramos. "Sergio Ramos nu e cel mai bun fundaș central din lume. Este intr-adevar un jucator uriaș, o legenda, și il respect enorm pentru tot ceea ce a obținut in cariera,…

- In minutul 12al meciului Viktoria Plzen - Real Madrid, din grupele UEFA Champions League, Sergio Ramos a avut o intervenție dura asupra unui adversar. La scorul de 0-0, fundașul și capitanul madrilenilor, Sergio Ramos, a avut un duel cu fundașul Milan Havel, iar cehul a avut de suferit. Ramos l-a lovit…

- Leo Messi (31 de ani) este, fara dar si poate, cel mai mare absent al derby-ului Spaniei cu Real Madrid de duminica, ora 17:15. Acesta s-a accidentat la mana in partida jucata de catalni in campionat impotriva celor de la Sevilla, si va fi indisponibil pentru meciul din campionat, dar...

- Utilizatori din intreaga lume au raportat imposibilitatea de a-si accesa conturile sau de a viziona clipuri, scrie The Hollywood Reporter. YouTube a recunoscut intreruperile intr-un comunicat publicat pe contul de Twitter: „Multumim pentru raportarile legate de problemele de acces la YouTube,…