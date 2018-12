PSD a fost convins sa renunte la taxa de 3% pe cifra de afaceri pentru producatorii de energie termica, inclusiv pentru centralele care functioneaza in cogenerare, ne-au declarant surse din cadrul ALDE. Discutia a avut loc inainte ca Ordonanta sa intre astazi in Guvern, iar cei de la PSD au fost convinsi sa accepte acest lucru dupa ce li s-a atras atentia ca aceasta taxa ar urma sa fie platita inclusiv de Elcen Bucuresti, care este in insolventa, potrivit surselor noastre. Acestea au confirmat si informatiile aparute inca de joi, potrivit carora taxa de 3% pe cifra de afaceri a companiilor din…