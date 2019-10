Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 30 de ani, din judetul Galati, detine un adevarat record al inselaciunilor prin metoda „Accidentul“, fiind trimis in judecata in peste zece dosare pentru fapte comise din puscarie. Individul a fost interceptat de procurori in timp ce se confesa complicei care ridica banii de la ghisee.

- Peste 4.400 de condamnati definitiv erau, in iunie 2019, in libertate, fiind dati in urmarire nationala si internationala, se arata intr-un raspuns al Ministerului de Interne (MAI) trimis deputatului Robert Turcescu. Potrivit datelor ANP, in prezent in inchisorile din tara se afla 20.307 persoane, informeaza…

- Medicamente in valoare de peste 3,9 milioane de lei au fost asigurate in semestrul I, prin Programul National de Oncologie, prin farmacia cu circuit inchis, unui numar de 544 de pacienti internati in Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, potrivit unui document prezentat marti, in cadrul unei sedinte…

- Abdullah Chaarani (28 de ani), Ahmed Mohamed (26 de ani) si Hatim Mukaiber (30 de ani) au fost condamnati de Curtea Suprema din statul australian Victoria pentru participare la un act terorist prin incendierea Centrului islamic 'Imamul Ali' din Fawkner, o suburbie din nordul metropolei Melbourne,…

- ”Am trimis corpul de control al primului ministru la CNAS. Am cerut demisia președintelui. Daca maine nu iși va prezenta demisia, il demit!”, a zis Viorica Dancila la Antena 3. Amintim ca recent președintele Casei de Asigurari de Sanatate, Razvan Vulcanescu, a anunțat ca nu demisioneaza și…

- Mai multi indivizi judecati pentru inselaciune prin „metoda Accidentul" au fost condamnati, zilele trecute, de magistratii de la Judecatoria Iasi. Gabriel Soimu, Giorgian Nedelcu, Ionut Mamaligaru, Petru Radu au primit pedepse cuprinse intre 1 an si 8 luni de inchisoare cu suspendare si 4 ani de inchisoare…