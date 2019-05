A căzut de pe scară şi l-au mâncat câinii Imediat, la fata locului au fost trimisi politistii, care au deschis un dosar de moarte suspecta. „Politistii au fost sesizati la ora 6.40 cu privire la faptul ca un trecator a gasit un cadavru in zona Ciurea. Politistii au mers la fata locului si au identificat persoana respectiva. Cercetarile continua", au precizat reprezentantii Politiei Iasi. Din primele cercetari, se pare ca barbatul consuma frecvent alcool, si ar fi cazut de pe o scara din balastiera, in urma cu c&a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

