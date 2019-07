Stiri pe aceeasi tema

- Un accident s-a produs duminica seara, pe Transfagarașan, intre Balea Lac și Balea Cascada. O mașina a cazut 20 de metri intr-o rapa. Cinci oameni erau in automobil. Conform primelor date, e vorba despre tineri cu varste intre 18 si 20 ani, care au fost raniți, dar au scapat miraculos. Din primele informații…

- Aproape de miezul nopții, cinci tineri cu varste cuprinse intre 18 și 20 de ani au vazut moartea cu ochii, dupa ce mașina in care se aflau a parasit carosabilul și a ajuns intr-o rapa de la marginea Transfagarașanului. Pentru salvarea tinerilor au participat atat echipaje ISU din Sibiu, cat și din…

- Cinci tineri din Timiș, cu varste intre 18 și 20 de ani, au fost raniți, aseara, in urma unui grav accident de circulație dupa ce mașina in care se aflau a ajuns in prapastie dupa ce a ieșit de pe Transfagarașan. Cei cinci se intorceau de la mare. Șoferul a ignorat interdicția de circulație pe […] Articolul…

- Un tanar moldovean, in varsta de 24 de ani, a decedat in SUA, dupa ce a fost lovit in plin de o mașina. Rudele și prietenii nu pot sa repatrieze corpul acestuia, iar in aceste sens cer ajutorul compatrioților.

- 'Pe DN 57B, Oravita-Marila, s-a produs un accident rutier in care a fost implicat un autoturism si care s-a soldat cu o victima. Autoturismul s-a rasturnat intr-o prapastie la aproximativ opt metri de marginea drumului. Au intervenit, de urgenta, doua echipaje ale Sectiei de Pompieri Oravita, un…

- Cel putin 25 de persoane si-au pierdut viata, joi, atunci cand autobuzul cu care calatoreau a cazut intr-o prapastie din statul Himachal Pradesh, situat in nordul Indiei, informeaza dpa.Autobuzul a derapat si a cazut intr-o prapastie adanca de 150 de metri, situata in districtul Kullu, a declarat…

- Un cetatean turc cu domiciliul in Arad, in varsta de 44 ani, a condus un autoturism Fiat, inmatriculat in Hunedoara, din direcția Sibiu – Ramnicu Valcea, pe DN7, iar la kilometrul 229, intr-o curba la stanga, din cauza vitezei, a ...

- O ampla operațiune de cautare se desfașoara la Bistrița, unde un copil de patru ani din Bistrița este cautat cu disperare de familie și polițiști. Acesta a cazut intr-un parau și a fost dus cu rapiditate in raul din Bistrița.