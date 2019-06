Craiova: Accident cu sapte victime pe Calea Bucuresti

Un accident soldat cu sapte victime a avut loc in urma cu cateva minute in Craiova, pe strada Calea Bucuresti. In incident au fost implicate un taxi si doua autoturisme Volkswagen . La sosirea echipajelor SMURD, una dintre victime era incarcerata, la fata locului intervenind Descarcerare, EPA… [citeste mai departe]