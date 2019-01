Stiri pe aceeasi tema

- O rochie din margele purtata de Catherine Deneuve la prima ei întâlnire cu Alfred Hitchcock în 1969 face parte dintre zecile de tinute vestimentare spectaculoase ce vor fi puse în vânzare saptamâna viitoare

- Magdalena Iurescu, o tanara nevazatoare in varsta de 27 de ani, a devenit prima femeie si cea mai tanara concurenta care a castigat marele premiu al emisiunii „Castiga Romania!“, de la TVR 2. In plus, Magdalena are o poveste de viata impresionanta, fiind un exemplu de ambitie: a absolvit doua facultati,…

- A jucat timp de 25 de ani aceeași combinație din șase numere la loteria Powerball și, in sfarșit, a caștigat. Este vorba despre un barbat din Statele Unite, care a pus mana pe un premiu de aproape 344 milioane de dolari.

- Sfatuit de impresari și de clubul Chelsea, mijlocașul francez N'Golo Kante și-a facut o companie-paravan. Astfel, Kante a deschis o firma in paradisul fiscal din Jersey, cea mai mare și mai cunoscuta insula din Canalul Manecii pentru a primi o parte din salariul anual de 5 milioane de euro net sub forma…

- Constantin Popovici a caștigat medalia de argint, sambata, la Cupa Mondiala de sarituri in apa de la mare inalțime, desfașurata la Abu Dhabi, in Emiratele Arabe Unite, informeaza Radio Romania Actualitați.Cu un total de 424,65 de puncte, Popovici a avut cu aproape 7 puncte mai puțin decat…

- Teo Trandafir este una dintre cele mai indragite și longevive prezentatoare de televiziune, cu peste 25 de ani de experiența in domeniu. Carisma și glumele din arsenal au facut-o sa fie apreciata de toate generațiile și sa devina astfel nelipsita de pe micul ecran, insa la inceputurile carierei sale…

- Tenismanul rus Karen Hacianov a castigat, duminica, turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 4.872.105 euro, dupa ce l-a invins in finala pe sarbul Novak Djokovic cu 7-5, 6-4. Hacianov (22 ani) si-a trecut in palmare cel mai important titlu al carierei, punand,…

- Un concurs organizat de Directia de Sanatate Publica (DSP) pentru ocuparea unui post devenit vacant in urma unei pensionari a avut parte de o concurenta mai ceva ca pe vremuri la „Medicina” si s-a terminat cu un proces si o plangere la Tribunalul Botosani.