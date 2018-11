A câştigat 76 de milioane de lire sterline la loto Un singur jucator a ghicit toate cele cinci numere norocoase si cele doua numere speciale - Lucky Star -, castigand astfel marele premiu, care a crescut tot mai mult in valoare dupa reporturile succesive inregistrate de la inceputul lunii octombrie.



Castigatorul va avea de acum inainte o avere care se apropie de cea a cantaretului Ed Sheeran (80 de milioane de lire sterline), insa i-a depasit din acest punct de vedere pe actorul Daniel Craig, protagonistul celor mai recente filme din franciza "James Bond" (74 milioane de lire sterline), si pe cantaretul Harry Style, membru al fostei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un britanic a devenit mai bogat decat actori si cantaresti celebri din tara sa, dupa ce a castigat marele premiu la loteria EuroMilions. Barbatul a pus mana pe suma de 76,3 milioane de lire sterline si astfel are acum o avere mai mare decat actorul Daniel Craig si cantaretul Harry Styles, vedete de…

- Posesorul unui bilet vandut in Marea Britanie a castigat marele premiu (jackpot) pus in joc la extragerea de vineri a loteriei EuroMillions, in valoare de 76,3 milioane de lire sterline, si a devenit astfel mai bogat decat doua vedete britanice de prim rang, actorul Daniel Craig si cantaretul Harry…

- Cantareata Adele s-a mentinut in 2018 pe primul loc in topul celor mai bogati artisti din Marea Britanie cu varste de cel mult 30 de ani, informeaza PA. Artista britanica si-a sporit in acest an veniturile cu 15 milioane de lire sterline si a acumulat o avere totala de 147,5 milioane de…

- In Romania, in septembrie, au fost inmatriculate 2.771 de autoturisme noi, fata de 10.425 in aceeasi luna a anului trecut. Dupa Romania, cele mai mari scaderi le-au inregistrat Austria (41,8%), Suedia (39,7%) si Slovacia (37%). La nivelul intregii UE, au fost au fost inmatriculate in…

- Compania care administreaza echipa de Formula 1 Mercedes, inregistrata in Marea Britanie, a facut public bilantul pentru anul 2017, in care Lewis Hamilton si echipa au castigat titlurile mondiale la piloti, respectiv constructori, informeaza motorsport.com potrivit news.ro. Echipa a cheltuit…

- Un constructor roman de 30 de ani a fost arestat in Marea Britanie dupa ce a distrus cinci vile, estimate la 4 milioane de lire sterline, in semn de razbunare, informeaza The Sun. Daniel Neagu este acuzat de distrugerea proprietații, dupa ce a daramat intenționat cinci case aparținand companiei McCarthy…

- Un barbat a fost acuzat ca a incasat in mod fraudulos marele premiu de la loteria din Marea Britanie in 2009. El a primit atunci 2,5 milioane de lire sterline, dar acum ar putea fi obligat sa dea banii inapoi daca se dovedește ca a falsificat biletul, scrie libertatea.ro.

- Un barbat a fost acuzat ca a incasat in mod fraudulos marele premiu de la loteria din Marea Britanie in 2009. El a primit atunci 2,5 milioane de lire sterline, dar acum ar putea fi obligat sa dea banii inapoi daca se dovedește ca a falsificat biletul, scrie BBC News. Poliția din Hertfordshire a declarat…