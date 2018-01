Stiri pe aceeasi tema

- Oksana Zaharov, o femeie din Edgewater, New Jersey, SUA, a declarat pentru reprezentanții loteriei ca vanzatorul de la magazinul de unde a cumparat biletul caștigator i-a oferit un tichet de razuit care costa zece dolari, in loc de unul de un dolar. Femeii i-a parut prea rau ca sa returneze biletul…

- O sticla de votca în valoare de 1,3 milioane de dolari, care îi aparținea unui colecționar danez și care nu era asigurata, a fost furata din Copenhaga. Este vorba despre o sticla foarte rara Russo-Baltique, facuta din aproximativ 3 kilograme de aur și 3 kilograme de argint, care…

- Pe trei niveluri sunt dispuse un apartament cu mai multe camere, caruia i se adauga dormitoare, sapte bai, un club de noapte si o terasa. „Am cautat peste tot designeri de interior care sa dea proprietatii un spirit atat de bogat si asta au creat Lenny si echipa lui", a spus Branden Williams, manager…

- Boardul Fondului Monetar International (FMI) a aprobat, miercuri, eliberarea unei noi transe in valoare de 22 de milioane de dolari din acordul de imprumut pe trei ani in valoare de 183 milioane de dolari acordat Republicii Moldova in luna noiembrie 2016, informeaza un comunicat de presa al institutiei…

- Cumparatorul misterios al tabloului lui Leonardo da Vinci, vandut pentru suma record de 450 de milioane de dolari, la licitația din New York, este un prinț saudit puțin cunoscut și obscur, titreaza tabloidele britanice.

- Unul dintre cele mai mari diamante brute din lume a fost vandut pentru 6,5 milioane de dolari la o licitatie organizata luni, la New York, iar banii vor fi folositi in proiecte de dezvoltare derulate in Sierra Leone, scrie MEDIAFAX, citand Reuters.Citeste si: DEZVALUIRI - 'Fabrica de generali'…

- "Diamantul pacii" pus in vinzare direct de guvernul din Sierra Leone a fost adjudecat la licitație luni, la New York, cu 6,53 de milioane de dolari, o vinzare care ar trebui sa marcheze o ruptura cu era faimoaselor "diamante ale singelui", relateaza AFP. Cumparatorul este bijutierul britanic Laurence…

- Duminica, unele dintre cele mai luminate minti din stiinta s-au adunat la Ames Research Center al NASA pentru ”Breakthrough Prize”, unul dintre cele mai mari premii in stiinta. Li se va acorda recunoasterea mai multor cercetatori, iar...

- O femeie bolnava de cancer din Canada a caștigat la loto. Diane Bishop, mama a doi copii (baieți), a fost diagnosticata cu cancer la san in aprilie 2016 și, deși a terminat tratamentul cu chimioterapie, cancerul a recidivat și chiar s-a raspandit la plamani și la șold. Și, deși sufera de cancer la san,…

- Chipul lui Donald Trump straluceste in fiecare minut in Times Square, dar nu asa cum ii place presedintelui. In cea mai celebra si circulata piata de la New York, ecrane mari fac acum o campanie foarte luminoasa pentru destituirea sa, potrivit Folha Online , citat de Rador. Tom Steyer, miliardarul democrat…

- Peste 3,5 milioane de persoane vor asista joi la New York la celebra parada de Thanksgiving, organizata sub protecția unui dispozitiv de securitate impresionant, la aproape o luna dupa atentatul din Manhattan care a facut opt victime, informeaza AFP. Din 1924, aceasta parada marcheaza debutul…

- "Motivatia care m-a facut sa am succes este putin cam disfunctionala", a declarat Bloom pentru Fortune. Bloom mai are doi frati, unul dintre ei a castigat medalii la olimpiada, iar altul este un chirurg ce a absolvit Harvadul. "Daca nu erai numarul 1 in lume nu erai impresionant la mine in familie",…

- Dupa ce tabloul "Salvator Mundi" semnat de pictorul italian Leonardo da Vinci a fost adjudecat miercuri cu suma de 450,3 milioane de dolari la o licitație organizata de casa Christie's, pulverizand precedentul record de preț pentru cea mai scumpa opera de arta din lume, licitațiile de toamna…

- Dupa ce miercuri un tablou al lui Leonardo Da Vinci a fost vandut pe o suma record la o licitatie la New York, joi a fost stabilit un nou record la o licitatie din metropola americana, insa in materie de Formula 1. Un Ferrari pilotat de Michael Schumacher a fost vandut pentru suma de 7,5 milioane…

- Tabloul "Salvator Mundi", de Leonardo da Vinci, a fost vandut, miercuri, intr-o licitație la New York, cu suma de 450,3 milioane de dolari. Astfel devine ea mai scumpa pictura din lume, adjudecata la licitațiile de arta.

- Interesul international pentru aceasta lucrare a adunat aproape 1.000 de colectionari de arta, specialisti, jurnalisti si privitori in incaperea principala de la Rockefeller Center si alte sute prin live streaming. De la anuntul licitatiei pentru aceasta capodopera pe 10 octombrie, aproape 30.000 de…

- Tabloul „Les Amoureux“, de Marc Chagall, care s-a aflat in colectia aceleiasi familii timp de 90 de ani, a fost adjudecat marti la New York contra sumei de 28,5 milioane de dolari, un record la casele de licitatie pentru acest artist, potrivit Sotheby's citata de AFP.

- Un tablou realizat de pictorul francez Fernand Leger a fost adjudecat luni cu suma de 70 de milioane de dolari in cadrul licitațiilor de toamna organizate de casa Christie's la New York, stabilind astfel un record de preț pentru artist, informeaza AFP. Tabloul "Contraste de formes",…

- Fostul consilier pentru securitate naționala al Casei Albe Mike Flynn și fiul sau ar fi negociat predarea clericului Fetullah Gulen catre Turcia pentru suma de 15 milioane de dolari, cazul fiind anchetat de procurorul special Robert Mueller. FBI ar fi interogat cel puțin patru persoane in legatura cu…

- Omul de afaceri american Michael Bloomberg, fost primar al orasului New York, a facut o donatie de 50 de milioane de dolari pentru a sprijini si a accelera eliminarea treptata a dependentei de carbune cu care se...

- În 2017, producția de cartofi în Ucraina se va ridica la 21,9 milioane de tone, cu 0,5% mai mult decât anul trecut, transmite INFOTAG. La începutul lunii noiembrie, exporturile de cartofi din Ucraina au atins 11,71 mii tone, în valoare de 2,76 de milioane de…

- Un utilizator inca neidentificat a blocat accesul la cele mai recente portofele de cryptomonede create prin intermediul Parity Technologies, dupa ce a sters toate codurile de acces necesare. Portofelul continea cryptomonede ethereum in valoare de aproape 280 de milioane de dolari, potrivit Business…

- Filmul "Thor: Ragnarok", in care actorul australian Chris Hemsworth reia rolul supereroului cu celebrul sau ciocan, domina detașat box-office-ul nord-american in prima saptamana de la lansare, potrivit cifrelor provizorii ale societații specializate Exhibitor Relations, relateaza AFP.…

- Procurorul special Robert Mueller a respins eforturile lui Paul Manafort de a evita arestul la domiciliu, argumentand ca este necesar ca fostul director de campanie al presedintelui Donald Trump sa ofere detalii suplimentare financiate despre acuzatiile din spatele cautiunii de 12 milioane de dolari…

- Marina militara a Statelor Unite a anunțat joi o serie de reforme pentru redobandirea competențelor marinarești de baza și a vigilenței navale, cu costuri estimate intre 400 de milioane și 500 de milioane de dolari in urmatorii șase ani, informeaza Reuters. Programul a fost lansat dupa revizuirea…

- Alerta de securitate in New York, Manhattan. Opt persoane au murit si alte 11 au fost ranite dupa ce un individ a intrat pe contrasens cu o camioneta inchiriata intr-o pista de biciclisti, lovind si trecatori. Dupa ce a lovit un autobuz de scoala, soferul camionetei a coborat si a deschis focul la intamplare. Politistii…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, pus sub acuzare pentru mai multe fapte, intre care conspiratie impotriva SUA si spalare de bani, a cheltuit in doi ani aproape 1 milion de dolari pe opt covoare si alte peste 1,3 milioane de dolari pe haine, achizitionate din magazine…

- Cel mai scump ceas din lume a fost vandut pentru 17,8 milioane de dolari la o licitatie in New York. Ceasul marca Rolex Daytona a fost 'vedeta' licitatiei organizate de Casa Phillips la New York ...

- Anual in țara noastra se exporta lapte din Ucraina in valoare de 2,13 milioane de dolari. Potrivit situației la inceputul lunii octombrie curent, Ucraina a exportat 8,31 mii de tone de lapte in valoare de 5,82 milioane de dolari. Principalii consumatori ai acestuia sint Moldova (in valoare de 2,13…

- International Finance Corporation (IFC), divizia de investitii private a Bancii Mondiale, a acordat un imprumut de 150 milioane de lei (aproximativ 38,5 milioane dolari) companiei UniCredit Leasing Corporation, pentru finantarea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM). ”Acest acord de imprumut…

- Soția președintelui Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, a dat in judecata un om de afaceri libanez pentru ca acesta din urma nu a trimis la timp un inel de diamante, in valoare de 1.35 milioane de dolari. Conform unui reportaj publicat miercuri de presa de stat, aceasta a comandat bijuteria cu ocazia…

- Jennifer Lopez detine un apartament tip penthouse in New York, Manhattan pe care artista a decis sa-l scoata la vanzare. In anul 2014, cantareata si-a cumparat un apartament extrem de spatios, iar acum a decis sa-l vanda la pretul de 27 de milioane de dolari. Apartamentul se intinde pe 600 de metri…

- Un barbat din New Jersey a caștigat nu mai puțin de 24 de milioane de dolari la loterie, insa nu a avut nici cea mai mica idee timp de aproape un an. Cu doua zile inainte ca termenul de un an sa expire, el a decis sa-și verifice biletul și a avut parte de surpriza vieții lui, relateaza The Telegraph.…

- Comoara de sub noi: Aur in valoare de 2 milioane de dolari, gasit in sistemul de canalizare. Aurul a fost gasit intr-un loc cu totul neasteptat: in canalizarea si instalatiile de epurare a apei uzate.

- Aproximativ 43 de kilograme de aur in valoare de 1,8 milioane de dolari trec prin apele reziduale ale Elvetiei in fiecare an, au estimat certatorii de la Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology. Rafinăriile de aur din Elveţia ar putea începe un program de reciclare,…

- Ultimul tablou al pictorului italian Leonardo da Vinci, care se afla in posesia unui colectionar privat, va fi vandut la pe 15 noiembrie la Christie's New York, societate care a estimat opera la 100 de milioane de dolari, informeaza AFP, conform news.ro."Salvator Mundi" (savoarea lumii), tablou…