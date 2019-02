Stiri pe aceeasi tema

- Fregata australiana HMAS Ballarat a confiscat peste 2,1 tone de hașiș și 345 kilograme de heroina in cursul unor operațiuni antipiraterie desfașurate la inceputul saptamanii in Marea Arabiei, au anunțat sambata Forțele navale australiene, potrivit agenției de știri Dpa, citata de Mediafax. Drogurile,…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat ca s-ar bucura daca atacantul Alexandru Mitirta va fi transferat de la CSU Craiova la New York City FC pentru suma de noua milioane de dolari."Ma bucur si de suma... Dar nu cred ca e noua milioane de dolari. Daca cineva are clauza de sase nu dai noua.…

- Grand Chess Tour este comparabil cu Liga Campionilor la fotbal sau cu Formula 1 in automobilism, adica o competitie internationala a gigantilor rar accesibila publicului din Romania. Pana acum, pasionatii "sportului mintii" au putut vedea doar la televizor sau pe internet duelurile...

- Totul a inceput in 2010, cand barbatul a obținut o polița de asigurare de viața in valoare de doua milioane de dolari. Timp de un an, barbatul a stabilit un plan prin care sa-si insceneze moartea. Prin urmare, in toamna anului 2011, politia din Moldova a fost anuntata ca in satul Cojusna a…

- Jeff Bezos, șeful Amazon, a spus ca va veni și ziua in care compania va da faliment, insa spune ca trebuie facut tot ce este posibil pentru ca acea zi sa vina cat mai tarziu, scrie CNBC , care relateaza o intalnire a lui Bezos cu angajații. Deocamdata acel moment pare a fi extrem de departe, capitalizarea…

- Startup-ul romanesc UiPath a inchis seria C de finanțare la 265 milioane de dolari - cu 40 milioane dolari mai mult decat suma pe care a anunțat inițial ca intenționeaza sa o obțina acum doua luni, potrivit TechCrunch. Firma este evaluata la 3 miliarde de dolari.

- Un celebru tablou in ulei al pictorului britanic David Hockney, "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)", a fost vandut pentru 90,3 milioane de dolari și a stabilit astfel un nou record de preț pentru o opera a unui artist in viața, potrivit cnn.com, scrie Mediafax.Tabloul, care fusese…

