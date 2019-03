Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu, 18 ani, locul 24 WTA, s-a retras de la turneul de la Miami, acuzand o accidentare la umar in meciul cu Anett Kontaveit, la scorul de 1-6, 0-2. Dupa meci, jucatoarea din Canada de origine romana a dat detalii despre accidentare, a anunțat ca nu va juca la turneul de la Charleston, pentru…

- Bianca Andreescu este noua stea a tenisului feminin. Cu un joc diversificat și cu un entuziasm specific varstei sale, sportiva nascuta in Canada din parinți romani a luat prin surprindere circuitul mondial in ultimele saptamani, facand victime celebre (Dominika Cibulkova, Garbine Muguruza, Elina Svitolina,…

- La fel ca la Indian Wells, turneu pe care l-a caștigat, Bianca Andreescu, din Canada, a intalnit-o, in primul tur de la Miami, pe Irina Begu. Și, la fel ca primul sau mare turneu caștigat, Andreescu s-a impus și de aceasta data.Irina Begu a condus cu 1-0 le seturi și 5-1 in setul 2, dar a…

- Programul zilei de marți de la Miami Open a fost dat peste cap de ploaie, astfel ca toate partidele au fost amânate pentru miercuri. Irina-Camelia Begu și Marius Copil sunt primii sportivi din România care vor debuta la competiția americana, meciurilor lor urmând sa aiba loc în…

- Performanța uriașa pentru jucatoarea de tenis de origine romana, Bianca Andreescu. Sportiva in varsta de 18 ani reprezinta Canada și a caștigat turneul de la Indian Wells. S-a impus in trei seturi in fața fostului numar 1 mondial, Angelique Kerber. Cristian Tudor Popescu a vorbit despre ea la Digi24…

- Performanța remarcabila pentru Bianca Andreescu. Tenismena canadiana de origine romana a caștigat turneul de la Indian Wells. Sportiva in varsta de 18 ani a dispus in finala de germana Angelique Kerber, scor 6-4, 3-6, 6-4. Partida dintre cele doua a durat doua ore și 18 minute.

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, locul 60 WTA, a castigat, duminica, finala turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, dupa ce a intrecut-o, in finala, cu 6-4, 3-6, 6-4, pe germana Angelique Kerber, locul 8 WTA.Vezi și: Bianca Andreescu a avut un discurs…

- Jucatoarea din Canada, cu origini romanești, Bianca Andreescu, a reușit sa il impresioneze și pe fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill. Sportiva de doar 18 ani s-a calificat in finala de la Indian Wells, acolo unde va juca impotriva lui Angelique Kerber, numarul 8 WTA, in varsta de 31 ani,…