- Primavara este prilej de schimbari radicale in viața oamenilor. Fie ca este vorba despre relații, despre viața sau despre o simpla schimbare de look, vedetele nu sunt excluse din acest ciclu. Iar un exemplu recent este Connect-R, care și-a surprins fanii intr-un mare fel.

- Alice, o romanca de 27 de ani, a renuntat la civilizatie si la viata agitata a orasului, pentru a trai mai aproape de natura. Alaturi de partenerul sau, un artist norvegian ce ii impartaseste admiratia pentru natura, si cei doi copii – un baietel de 8 ani pe care ea il are dintr-o…

- Primavara este un semn ca trebuie sa ne punem focus pe sport. Peste puțin timp ne vom expune atuurile in cele mai tari locații din lume, la piscina, plaja sau petreceri exclusiviste. Pentru a arata demențial este nevoie de o rutina riguroasa și o ambiție de fier insa cine spune ca mersul la sala nu…

- Cum frumusețea salveaza omenirea moderna am aflat astazi in studioul nostru de la Vselena – autoarea proiectului „Noua concepție a frumuseții”. Ea ne-a povestit despre ”odrasla” sa și cum a ajuns sa puna accentul pe frumusețe. Vselena și-a impartașit experiența din realizarea proiectului, observațiile…

- Halterofilul clujean Stefan Tasnadi, vicecampion olimpic la editia JO din 1984, a decedat."Stefan Tasnadi a fost unul dintre sportivii care au dus Clujul pana pe podiumul olimpic obtinand medalia de argint la editia din 1984, de la Los Angeles. A impresionat prin forta si determinare, obtinand medalii…

- Decizia luata de Kamara dupa ce a fost parasit de soție și amanta. Artistul a fost prezent din nou in cadrul emisiunii de la Kanal D, unde a vorbit despre femeile din viața lui, dar și despre ce hotarare a luat. Kamara trece printr-o perioada grea, dupa ce a fost parasit de ambele femei. Artistul a…

- N-a ajuns pana acum la altar, dar viseaza cu ochii deschisi la ziua cea mare si are chiar si un atelier cu rochii de mireasa. Doinita Oancea iși imparte programul intre filmarile pentru producția Antenei 1, „Fructul oprit”, și munca la atelierul cu rochii de mireasa. Daca in “Fructul oprit”, ea o interpreteaza…

- Jurnalistul Sorin Avram s a stins din viata. Vestea a fost confirmata pe Facebook de fratele geaman al acestuia, jurnalistul Liviu Avram. Prieteni, din pacate e adevarat: geamanul meu, Sorin Avram, s a stins. Dumnezeu sa l aiba in paza este mesajul transmis de jurnalistul Liviu Avram pe contul sau de…

- Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activitaților de Salubrizare din cadrul CJ Gorj, organizeaza impreuna cu partenerii, proiectul ,,Viața pentru Mediu, Viața pentru OM ’’, o competiție destinata unitaților de invațamant din cele doua municipii și cele șapte orașe din Gorj.…

- Scriitorul Mircea Pora reușește sa aduca in mediul online viața satului banațean, cu tradițiile, glumele, dar și tristețile ei. The post Viața satului banațean, pe rețelele de socializare appeared first on Renasterea banateana .

- Viața de vedeta de la Hollywood nu exclude indatoririle zilnice, iar taticii sunt conștienți de acest aspect. Cu toate ca sunt niște persoane super cunoscute, cu cariere de succes, gasesc timp pentru a se ocupa de familie și, in mod special, de copiii lor. Și nu doar o data actori sau cantareți de peste…

- Horoscop Cel mai aproape de modul primordial de gindire se situeaza astrologia, care a aparut prin realizarea de catre om a unitatii dintre viata corpurilor ceresti si viata organismelor terestre, transmiterea legilor impersonale a periodicitatii ciclurilor astronomice, ritmurilor regnului vegetal și…

- Deodorantul natural este o alternativa sanatoasa la antiperspirantele din comerț, mai ales in cazul pielii sensibile, dar și persoanelor care doresc sa evite toxinele pe care cele din urma le conțin. Cercetarile anterioare au scos la iveala efectele daunatoare ale deodorantelor asupra țesuturilor din…

- Arpad Kendi, un om care a trait timp de zece ani pe strazile din Timisoara, a renuntat la viata de vagabond in urma cu an. Ajutat de un om de afaceri din capitala Banatului, barbatul si-a schimbat radical infatisarea , a primit un acoperis deasupra capului si un loc de munca. La scurt timp dupa dupa…

- Pielea, cel mai mare organ al corpului uman este o reflexie a poftelor culinare, la suprafața ei putand fi vizibila starea ta de sanatate. Astfel ca semne precum acneea, celulita, uscarea exagerata a pielii sunt semnale ce nu trebuie trecute cu vederea nciodata. Pentru a trece cat mai rar…

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in 5 luni si se pare ca va avea o fetita. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. Actrița a fost la medic pentru o consultație de unde…

- Daca nu stiai, fiecare om elimina noaptea, pana la jumatate de litru de transpiratie. De aceea, trebuie sa ai grija ca salteaua sa fie cat mai curata, cu atat mai mult cu cat exista solutii simple si la indemana. Primul pas pe care trebuie sa il faci este sa aspiri salteaua cu un aspirator,…

- In condiții normale, organismul nu permite decat unui numar mic de ioni de sodiu sa patrunda in interiorul celulelor. Aceasta legitate este data peste cap daca celulele sunt nevoite sa renunțe la o parte din cantitatea de ioni de potasiu de care dispun, care sunt necesari in alta parte in corp. Fiecare…

- Portretul promoției 2030 Copiii de gradinița din ziua de astazi vor termina școala mai bine pregatiți pentru viitor dacă aceasta le va oferi o bază emoțională și socială solidă, dezvoltata intr-un mediu de învățare personalizat, potrivit concluziilor unui studiu internațional realizat de Microsoft…

- Bicarbonatul de sodiu este un ingredient pe cat de banal, pe atat de eficient in hidratarea tenului. In plus, bicarbonatul mai este folosit pentru a trata acneea. Iata cum. Unica.ro a stat de vorba cu Thea Haimovitz, specialist dermato-cosmetic, care ne-a spus cateva lucruri interesante despre cum sa…

- Miracolul contra cancerului, ascuns la tine in casa. Medicii nu il recomanda pentru ca este prea ieftin. Citeste cu atentie articolul si recomanda mai departe, sigur exista persoane care au nevoie de ajutor si care iti vor fi recunoscatoare! Doza recomandata este de 500 ml de apa + suc de la 3 lamai…

- Povestea Amandei Scarpinati seamana mai mult cu un film decat cu o istorie care s-ar putea intampla in viața reala. In prezent toți o privesc drept o femeie frumoasa in varsta de 38 de ani, dar foarte puțini știu prin ce a trecut ca sa ajunga astfel și ce supriza avea sa o aștepte in viitor. In luna…

- Atunci cand vine vorba de sanatatea noastra fizica si psihica, specialistii ne recomanda, inainte sa actionam in consecinta, sa ne punem urmatoarele intrebari: Mananci mult?, Faci miscare suficienta?, Bei lichide destule?, Mananci de minim 3 ori pe zi si nu mai tarziu de ora 20.00?,…

- Ce ai visat in ultima vreme? Poate ar fi bine sa incepi sa iti notezi. Iti vine sa crezi sau nu, subconstientul lucreaza si poate spune o multime de lucruri despre personalitatea ta. La un studiu la care au participat peste 1000 de adulti americani, au fost analizate rutina somnului si visele…

- Bicarbonatul de sodiu este un ajutor excelent nu doar in bucatarie, ci si atunci cand ai nevoie de tratamente de infrumusetare. Nu doar tinerii se confrunta cu acneea si vor sa scape de porii dilatati. Vestea buna este ca nu trebuie sa apelati la proceduri complicate sau la creme costisitoare pentru…

- Exista cateva situatii in care nu ar trebui sa il folosesti. Acnee - Bicarbonatul de sodiu curata puternic, asa ca este recomandat si in frumusete. Insa este o substanta alcalina care nu ar trebui folosita in cazurile grave de acnee. Continuarea pe girly.ro.

- Bicarbonatul de sodiu este un derivat al unui mineral natural si este una dintre cele mai sigure substante dintre cateva exista. Bicarbonatul de sodiu este foarte alcalina si poate alcaliniza intregul corp, reducand acidoza sistemica. Bicarbonatul de

- Apa este mediul in care au loc toate procesele biochimice și, poate, cel mai neglijat nutrient. 2/3 din organismul uman este alcatuit din apa – fara apa, organismul nu rezista mai mult de patru zile. Daca fara alimente putem trai saptamani intregi, fara apa nu exista viața, ceea ce spune multe despre…

- O femeie de 83 de ani din localitatea Cetireni, raionul Ungheni, a decedat intr-un incendiu produs in locuinta sa marti dimineata, 16 ianuarie. Solicitata de IPN, ofiterul de presa al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, Liliana Puscasu, a declarat ca deocamdata nu se cunoaste de la ce…

- O moldoveanca de 45 de ani a murit dupa ce e a cazut de pe un munte. Tragedia s-a produs sâmbata, în comuna Ala, provincia Trento, în zona Refugiului Fraccaroli, scrie stirilocale.md Moldoveanca împreuna cu un prieten au mers sa alerge pe munte la o altitudine de…

- Inainte sa intri in cada, incearca sa folosesti un burete burete usor abraziv, pentru exfolierea pielii, acest lucru te va ajuta sa scapi de bacterii, de pielea moarta si iti va activa sistemul limfatic pentru ca detoxifierea sa fie eficienta, scrie sanatate.acasa.ro. Citeste si Zona zoster.…

- Bicarbonat de sodiu. Iata 13 retete traditionale pentru diverse boli 1. Intr-un pahar de apa calda se pune 1 lingurita de bicarbonat de sodiu. Se bea pe parcursul mai multor zile, inainte de culcare. Alcalinizeaza organismul și ne ferește de boli. 2. Nimic nu ajuta mai bine la tratarea…

- Motivul pentru care trebuie sa ne preocupe detoxifierea organismului este simplu: stilul de viata ne poate pune la incercare corpul. Desi, in conditii normale, organismul este capabil sa se curete singur, cresterea nivelului de stres, lipsa exercitiilor fizice, constipatia, dieta necorespunzatoare…

- Pavel Laurentiu Durleci a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Rezultatele necropsiei arata ca barbatul a murit in urma unei insuficiente cardiorespiratorii. De asemenea, in urma rezultatelor necropsiei…

- O tanara de 22 de ani a murit sfașiata, dupa ce propriii caini au atacat-o . Pitbulii au mușcat-o de cap și de gat. Polițiștii au deschis o ancheta, iar acum incep sa iasa la iveala detalii șocante. Potrivit televiziunii locale WTVR , in fecalele celor doi caini care și-au sfațiat stapana s-a gasit,…

- Vineri, 29 decembrie, se implinesc patru ani de la teribilul accident suferit de septuplul campion mondial al Formulei 1, Michael Schumacher, pe o partie de schi din Alpii francezi. Informatiile privind starea de sanatate a lui "Schumi" sunt foarte putine, cele mai multe - infirmari ale unor prognoze…

- Exista sefi legendar de tiranici. Miranda Priestly (rol interpretat de Meryl Streep in The Devil Wears Prada), editor-sef al unei prestigioase reviste de moda si personaj mefistofelic, meschin si asfixiant ca o pereche prea stramta de blugi. David Harken (Kevin Spacey, in Horrible Bosses), un manipulator…

- Mirela Vaida a povestit momentele magice ale copilariei sale, dar si despre familia sa de care este tare mandra. Intr-un interviu pentru Antena Stars, vedeta tv a vorbit despre viata de familie. Nu doar ca ii este dor de acele momente pe care le petrecea cu cei mici pe ulita, dar a relatat si cat de…

- Artista a facut public anuntul printr-o postare pe Facebook in care isi exprima durerea si regretul fata de cel care a crescut-o, tatal ei, scrie spynews.ro. Citeste si Crina Abrudan a imbracat rochia de mireasa. Imagini de la nunta fostei prezentatoare de stiri "Anul acesta de Craciun…

- Simona Gherghe este o femeie implinita de cand a devenit mamica in primavara acestui an. Frumoasa prezentatoare a vorbit in exclusivitate pentru ”Star Matinal”, la Antena Stars, despre perioada frumoasa din viata sa, dar si despre primele Sarbatori de iarna alaturi de fetita sa.

- In urma cu o luna de zile, o femeie in varsta de 67 de ani din Roman a ajuns de urgenta la Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” Iasi, acuzand dureri la nivelul rinichilor bilaterali, un lucru pe care medicii l-au considerat neobisnuit, avand in vedere ca aceste cazuri sunt extrem de rare. Pe langa [...]

- Craciunul este o sarbatoare cu multe semnificatii si credinte populare. De aceste zile de iarna sunt legate mai multe superstitii, ajunse pana in timpurile noastre. Pentru a avea noroc tot anul trebuie sa faci macar un cadou in ajunul Craciunului și trebuie sa iți impodobești casa cu crenguțe de vasc.…

- Bicarbonatul poate functiona si ca solutie de curatare. Cu toate astea, nu toate obiectele pot beneficia de aceasta tehnica, pentru ca multe se pot deteriora. Majoritatea suprafetelor de metal pot fi curatate cu bicarbonat de sodiu, dar cu cele de aluminiu trebuie sa aveti grija. Daca faceti procedura…

- O adevarata minune inainte de Craciun a facut un polițist care a reușit sa il readuca la viața pe un batran declarat mort, care s-a spanzurat la 71 de ani. Rudele au sunat la 112. Ajuns la gospodaria spanzuratului, polițistul a taiat ștreangul in care era atarnat trupul omului și a i-a facut manevre…

- Cetateanul roman judecat in Germania pentru uciderea unei tinere in varsta de 27 de ani in anul 2016 a fost condamnat la inchisoare pe viata de o instanta germana, iar procurorii austrieci solicita aceeasi pedeapsa pentru o fapta similara comisa de acelasi individ in 2014.

- Veste surprinzatoare pentru fanii sportului alb. Marion Bartoli, campioana de la Wimbledon 2013, isi reia activitatea de jucatoare profesionista, dupa patru ani in care s-a crezut ca s-a retras definitiv din circuitul WTA. Viata frantuzoaicei Bartoli a fost un cosmar in ultimii ani, dar sportiva in…