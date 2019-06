Stiri pe aceeasi tema

- Vremea extrema a facut ravagii in județul Alba. Mai multe localitați au fost duminica sub cod portocaliu de furtuna. Ploaia cu grindina a afectat și localitatea Tauți, in comuna Meteș. In doar cateva minute, peste culturile localnicilor s-a așternut un strat gros de „zapada”, in plina vara. Oamenii…

- O furtuna puternic, insoțita de fulgere și tunete s-a abatut duminica seara in jurul orei 20 peste zona Gherla. Vantul a batut cu putere și a indoit copacii, iar apoi a plouat cu galeata și a cazut grindina marunta. La Gherla a plouat torențial și s-a intrerupt alimentarea cu energie electrica in unele…

- Grindina a facut prapad in Zalau, marți dupa-amiaza, bucațile de gheața cazute din cer fiind de dimensiunea unei mingi de golf. Mai multe acoperișuri au fost avariate și parbrizele mașinilor au fost sparte in urma unei caderi de grindina in județul Salaj, care s-a aflat sub avertizare Cod roșu, emisa…

- O ploaie cu grindina de doar cateva minute a facut prapad in nordul Italiei.Drumurile au fost acoperite rapid cu gheata, iar culturile au fost distruse.Pagubele materiale nu au fost stabilite deocamdata.

- Meteorologii au emis o avertizare Cod rosu pentru judetele Ialomita si Calarasi, valabila luni seara, cand se vor semnala vant puternic, "aspect tornadic", grindina de mari dimensiuni, ploi torentiale si descarcari electrice.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, Codul rosu este…

- Mai multi soferi care circula pe DN 1, intre Brasov si Prahova, au tras pe dreapta in apropiere de Comarnic, din cauza grindinei puternice, scrie Mediafax. Meteorologii au anuntat ca in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse cu caracter…

- Statul american Texas a fost din nou lovit de o ploaie cu grindina. Mii de masini au fost avariate de bucatile de gheata de marimea unei mingi de golf. Localnicii spun ca nu au reusit sa-si acopere masinile intrucat ploaia a inceput din senin.