Stiri pe aceeasi tema

- Avionul presedintelui SUA, Donald Trump, a avut o mica problema tehnica si a decolat cu intarziere, luni dupa-amiaza, spre statul Louisiana, anunta Casa Alba, citata de agentia Associated Press.Avionul prezidential - Air Force One - a avut o problema la o lampa de semnalare a pozitiei care…

- PNL va solicita prezenta in Parlament a ministrului Energiei, Anton Anton, pentru a oferi explicatii despre "situatia grava" in care se afla sistemul energetic national, a declarat deputatul liberal Lucian Bode, potrivit agerpres.ro.Citește și: Incredibil! Spitalele impun ‘taxa pentru mame’-…

- Infuzia de bani europeni in Oltenia pe Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) a fost de peste un miliard de euro, din 2007 incoace, atat pentru investițiile in agricultura, cat și pentru investițiile nonagricole dezvoltate in mediul rural cu bani ...

- Premierul Viorica Dancila a facut primele declarații dupa atacurile extrem de dure lansate, ieri de președintele Klaus Iohannis, care a acuzat-o ca nu ințelege obligațile pe care le are un premier. In cadrul unei emisiuni la Bruxelles, Viorica Dancila a discutat cu jurnalisul Antena 3 Sabina Iosub."Așa…

- "Daca Franta si Germania intentioneaza sa ameninte Italia privind alocarea de fonduri europene, atunci si noi trebuie sa le spunem ca aceia sunt banii italienilor, deoarece noi dam mai mult decat primim." a declarat Di Maio conform La Stampa citata de Rador.

- Robu susține ca timișorenii oricum platesc „sume mici” catre Primaria Timișoara și ca vor ințelege ca mai importanta este imbunatațirea infrastructurii rutiere, mai ales in condițiile in care de la București nu vin bani. „Este vorba despre sume foarte mici pe care le platesc majoritatea covarșitoare…

- O echipa de jandarmi din cadrul IJJ Buzau a coordonat marti interventia pentru eliberarea unui urs prins in plasa unui gard, in zona localitatii Varlaam, comuna buzoiana Gura Teghii. "Dupa primirea apelului, jandarmii au asigurat zona pana la sosirea echipei specializate, fiind alertate autoritatile…

- Fostul ministru al Sanatatii Nicolae Banicioiu a afirmat, sambata, ca Romania pierde bani europeni destinati construirii de spitale regionale, precizand ca astfel de fonduri vor fi procurate cu greu de la organismele comunitare de la Bruxelles. "In afara de proiectele vechi pe care le tot redeschidem,…