Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal ACS Poli Timisoara a lansat un apel de urgența catre fani sa-l ajute pe fostul antrenor al echipei, care are probleme grave de sanatate. Ionut Popa (65 de ani) a avut rezultate spectaculoase pentru fotbalul timișorean, potrivit Mediafax."Fostul nostru antrenor, Ionut Popa,…

- Bianca Brad și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat o imagie in care apare alaturi de fiul ei in varsta de 14 ani. Aceasta a scris un mesaj emoționant in dreptul imaginii. In urma cu ceva ani, Luca a avut probleme de sanatate, mama lui fiind nevoita sa mearga des cu el la spital.…

- Timișoara este singurul oraș din Romania cu doua spitale de urgența, insa acestea iși desfașoara activitatea in cladiri vechi. Singura salvare ar fi realizarea unui spital regional, dar lucrurile se mișca foarte greu Spitalul Județean Timișoara, construit in anul 1974, este cea mai mare unitate medicala…

- Un pescar amator spune ca tot pestele din Lacul 2 Bungetu, din comuna damboviteana Vacaresti, este contaminat cu tenie. Acesta spune ca atunci cand sotia sa a incercat sa-l pregateasca pentru consum, din stomacul pestelui au iesit mai multi viermi mari.

- O noua zi, noi sfaturi din partea astrologilor. Citește totul despre dragoste, sanatate, bani și cariera. Iata ce v-au rezervat astrele pentru fiecare zodie in parte pentru ziua de marțI, 14 mai 2019, horoscop prezentat de...

- „DruRelax va ureaza sarbatori fericite incarcate de lumina, seninatate, bucurie, dragoste si in special sanatate! Complexul DruRelax este deschis in fiecare zi si in perioada sarbatorilor si va asteapta sa va bucurati de zilele libere impreuna cu cei dragi intr-un cadru relaxant si reincarcator de baterii.…

- Bianca Dragusanu are probleme la picioare. Bianca Dragusanu, primele declaratii despre al doilea copil. Cine va fi TATAL "In urma RMN-ului pe care l-am facut mi-a spus ca trebuie sa fac recuperare ca sa nu ajung la operatie. Eu am 7 sau 8 operatii la tibii. Acum am la stangul. Daca…