Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz cu șase persoane, care se intorcea in Moldova din Sankt-Petersburg, a ramas blocat in drum. In timpul deplasarii autoturismul s-a defectat și indivizii au fost nevoiți sa stea ore in șir la -25 de grade celsius fara ajutor.

- O studenta in varsta de 25 de ani a murit dupa ce a pierdut lupta cu o infectie grava, cauzata de boala de care suferea. In urma cu mai bine de trei ani, Larisa posta pe o retea de socializare un mesaj emotionant adresat tatalui ei care murise. Mesajul a devenit unul viral.

- Un moment extrem de tensionat a avut loc la Exatlon Romania! Ionut s-a accidentat destul de serios si a fost nevoit sa paraseasca spatiul de joc intr-o ambulanta! Starea lui a fost la limita pentru o perioada de timp, dar, din fericire, momentele grele au trecut!

- Stephan Pelger a povestit, in cadrul emisiunii "Rai Da' buni", un episod din copilaria lui, atunci cand aptitudinile de creator abia incolteau. Bunica lui a fost aceea care a avut de suferit.A

- Stephan Pelger a vorbit in cadrul emisiunii "Rai Da' Buni" despre viata sa, dar si despre prima persoana pe care a imbracat-o. Surpriza este reprezentata de faptul ca acesta din urma si-a insusit cariera de creator de moda alaturi de bunica sa.

- Medicul chirurg, Cosetel Geambașu, este cercetat de poliție pentru purtare abuziva, dupa ce aparținatorii unui bolnav au declarat ca medicul Post-ul Un medic din Pucioasa l-a lovit pe un barbat care il filma in spital (VIDEO) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Jaime Penedo, portarul de 36 de ani al lui Dinamo, a venit acum in tara, dupa mai mult de o saptamana de la reunirea lotului. Antrenorul Vasile Miriuta s-a enervat si a anuntat ca-l va amenda pentru ca a absentat atat timp nemotivat, dar goalkeeperul s-a aparat. El sustine ca a suferit o toxiinfectie…

- Povestea unei batrane din Navodari a devenit virala pe Facebook și mulți oameni au decis sa ajute dupa ce o tanara a publicat cateva imagini pe rețeaua sociala. Dupa ce i-a murit singului fiu, batrana scoate la vanzare in fața blocului obiectele pe care le are prin casa. In timp ce iși așteapta cumparatorii,…

- Magnatul mass-media australian Rupert Murdoch se afla in convalescenta intr-un spital din SUA dupa ce a suferit un accident si s-a lovit la spate pe iaht cand se afla in vacanta in Caraibe la inceputul anului, relateaza EFE si AFP. Murdoch, in varsta de 86 de ani, s-a lovit in timp ce…

- EXALTON ROMANIA. Claudia Pavel a ajuns de urgența la spital dupa ce s-a umplut de bașici la EXALTON ROMANIA. Din pacate, mușcaturile de țanțar s-au infectat, astfel ca artista a avut nevoie de ajutorul medicilor. EXALTON ROMANIA. "Claudia se afla la spital, așa ca va trebui sa concurați…

- Remy Demantes, in varsta de 68 de ani, a decis sa locuiasca alaturi de mai multe animale. Alegerea sa, insa, ar putea sa fie considerata cel puțin excentrica, dar nu chiar iresponsabila. Barbatul din Franța imparte curtea casei sale cu doi lei și cinci tigri. El nu se teme deloc de aceste animale, pe…

- O femeie de 27 ani care urma sa devina mama pentru prima data a fost lasata sa moara in spital. Medicul obstetrician care monitoriza sarcina tinerei a decis sa o transfere la un spital din Iasi cand era deja prea tarziu, informeaza bzi.ro.

- Nacho Novo a suferit un atac de cord, in timpul unui meci de fotbal. S-a intamplat la o partida a legendelor celor de la Glasgow Rangers, la Berlin. Spaniolul, care are doar 38 de ani, a suferit caderea in timpul jocului și a fost transportat de urgența la spital, unde a fost operat. Starea lui este…

- Momente de panica pentru Madalina Ghenea. Frumoasa romanca a ajuns de urgenta la spital dupa ce a cazut pe scari si s-a lovit puternic la spate. Madalina a avut parte de o noapte cumplita și spera ca nu va avea nevoie de operație, pentru ca starea ei sa se imbunatațeasca. Superba satena si-a alarmat…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a publicat o lista cu 59 de afectiuni a caror tratare nu necesita vizita la medicul de familie. Astfel, pacientii care sufera de una dintre aceste afectiuni pot merge direct la medicul de specialitate din spital, potrivit CNAS. Si cetatenii cu urgente medico-chirurgicale…

- Un barbat de 25 de ani, care a suferit un accident de motocicleta a stat in coma aproape doua saptamani, dar și-a revenit la scurt timp dupa ce partenera sa i-a dus sa-și intalneasca pentru prima data copilul nou nascut, scrie Metro.co.uk. James Spence, in varsta de 25 de ani, a suferit leziuni ale…

- O femeie de 34 de ani a fost adusa de urgenta la spital dupa ce a suferit o reactie alergica la crema unor prajituri pe care le-a achizitionat din comert. Aceasta a fost tratata si trimisa apoi la domiciliu. Un alt caz este al unei femei de 60 de ani care a fost tratata de medicii urgentisti dupa ce…

- In urma cu puțin timp, un copilaș de 3 ani a ajuns la spital, cu arsuri de gradul I și II pe mana și picior. Se pare ca acesta a tras o oala plina cu lapte de pe soba, iar lichidul a cazut pe el.

- Doctorii nu i-au mai dat mult de trait dar cu toate acestea, pentru a-i prelungi viata, l-au convins in cele din urma sa urmeze un tratament dur, bazat pe chimioterapie. Citeste si Incredibil. Un adolescent diagnosticat cu cancer in faza terminala s-a vindecat folosind un tratament natural…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, o explozie neurmata de incendiu s-a produs, duminica dimineata, intr-o garsoniera aflata la parterul unui bloc din Campulung. Un barbat de 33 de ani a suferit arsuri la maini si la fata si a fost transportat…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, o explozie neurmata de incendiu s-a produs, duminica dimineata, intr-o garsoniera aflata la parterul unui bloc din Campulung. Un barbat de 33 de ani a suferit arsuri la maini si la fata si a fost transportat…

- Jonny Betts, un cunoscut luptator de arte martiale, a postat pe o retea de socializare imagini cu prietenul sau, "Jeremy", dupa o lupta de Muay Thai ce a avut loc in aceasta saptamana in Thailanda, pe Patong Stadium. Citeste si Imaginile care au scandalizat internetul: un luptator isi loveste…

- Cerasela T., studentAƒ a FacultAƒAii de Farmacie de la Universitatea de MedicinAƒ AYi Farmacie aEzGrigore T. PopaaE din IaAYi, a murit la spital A®n cursul dupAƒ-amiezei de vineri, 15 decembrie, dupAƒ ce a fost grav accidentatAƒ de o maAYinAƒ.

- Alexandru Arsinel a suferit un infarct, motiv pentru care a suferit o intervenție pentru implantarea unui stent pe artera coronara, deși acesta refuzase, inițial, sa fie dus cu salvarea la camera de garda. Alexandru Arsinel, prima reactie dupa OPERATIE. Ce i-au transmis MEDICII La aproximativ…

- Cerasela T., studenta a Facultatii de Farmacie de la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi, a murit la spital in cursul dupa-amiezei de vineri, 15 decembrie, dupa ce a fost grav accidentata de o masina.

- Pe 1 decembrie, liderul liberalilor argeseni, Adrian Miuțescu, a suferit un accident vascular cerebral ischemic. Miutescu a fost transportat la un spital clinic din București, iar sambata trecuta a fost externat. Dupa cum ne-a declarat, acesta se simte bine avand de urmat un tratament medicamentos si…

- Oana Roman a pierdut, recent, ultima batalie in razboiul deschis unei societati comerciale care i-a patat grav imaginea, scrie spynews.ro. Considerandu-se jignita de reprezentantii SRL-ului respectiv, Oana Roman a deschis un proces si a pierdut la fond. Citeste si Oana Roman, sarbatori la…

- Nia Payne, o tanara de 21 de ani, care a vrut sa vada eclipsa de soare de pe 21 august a ajuns la spital, cu leziuni severe, in urma unei greșeli foarte grave. Tanara a vrut sa vada eclipsa pe insula Staten Island din New York, cu ochiul liber timp de cateva secunde, apoi a imprumutat o pereche de ochelari…

- Un grav accident rutier s-a produs, in noaptea de duminica spre luni, pe centura orasului Lugoj, din judetul Timis. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Timis, Ionut Sarbu, a declarat, luni dimineata, potrivit MEDIAFAX, ca soferul unei masini care circula dinspre Caransebes…

- Se mandresc cu multe aspecte din viata lor, dar au preferat sa-si ascunda slabiciunile si sa pastreze tacerea despre problemele medicale cu care se confrunta. Sharon Stone In 2001, starul din Basic Instinct a suferit un accident vasculat cerebral, un anevrism cerebral si o hemoragie care i-au pus viata…

- Un sofer care a accidentat foarte grav o femeie pe o trecere de pietoni din Alba Iulia a fost achitat pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa. Instanta a considerat ca trecerea de pietoni nu era semnalizata corespunzator.

- „Garzile efectuate de medici in afara programului normal de lucru de la functia de baza pana la limita a 48 de ore pe saptamana, reprezinta garzi obligatorii. (…) Contravaloarea garzilor...

- Un barbat a suferit arsuri grave, intr-un incendiu izbucnit vineri la parterul unei case din Sectorul 2 al Capitalei, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. In interiorul casei se simte miros puternic de gaze, insa primele informatii nu confirma daca a fost vorba de o…

- Un barbat originar din Republica Moldova a ajuns la spital in Portugalia, dupa ce a fost gasit in stare grava la data de 18 octombrie curent. Acesta a suferit doua intervenchii chirurgicale la cap și nu are memorie.

- Explozia unei butelii intr-un apartament din localitatea Moinești, județul Bacau, a provocat un incendiu in urma caruia doua persoane au suferit arsuri. Deflagrația s-a produs la parterul unui bloc de 4 etaje. Doua persoane au suferit arsuri și au fost transportate la spital. O a treia persoana este…

- Cativa prieteni au decis sa ii tatueze o pereche de ochelari, care cuprindea si cuvantul "Rayban". Tatuajul a iesit grotesc, de parca ar fi fost facut de un copil de cinci ani. "Eram beat, nu imi aduc aminte nimic. Eram la o petrecere intr-un pub din Blackpool, unde am baut cam mult...…

- Un incediu a cuprins in aceasta dimineața o locuința din Dipșa, afectand trei camere și, parțial, tavanul unei casei. O tanara de aproximativ 17 ani a suferit arsuri de gradul I și II pe 30% din suprafața membrelor inferioare.

- Andra a suferit un grav accident și, din pacate, artista iubita de milioane de romani a ajuns de urgența la spital. Andra e nevoita acum sa stea cu piciorul in ghips. Artista s-a urcat pe scena și a cantat pentru fanii ei, cu piciorul in ghips, acum cateva saptamani. In ciuda disconfortului,…

- Prince, baiatul cel mare al lui Michael Jackson, a ajuns de urgenta in mainile medicilor, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. In timp ce se afla pe motocicleta, tanarul de 20 de ani a pierdut controlul si s-a lovit de un autoturism pe o strada din Los Angeles.

- Un batran de 81 de ani, din Darmanesti, s-a stins marti noapte pe un pat spital, dupa ce a suferit mai multe arsuri in timp ce incerca sa aprinda aragazul. Accidentul s-a petrecut in urma cu o saptamana, in timp ce barbatul, care locuia singur, a incercat sa aprinda ochiul de la aragaz pentru a-si…

- Portarul echipei franceze Pays d’Aix Universite Club Handball (PAUC), Slavisa Djukanovici, se afla in coma, la un spital din Marseille, dupa ce a suferit un infarct la antrenamentul de luni. Handbalistul are 38 de ani.Slavisa Djukanovici a suferit infarctul in timpul antrenamentului de luni…

- Imaginea cu femeia asta din sala de asteptare a unui spital a facut furori in mediul virtual. Poza a fost facuta in sala de asteptare a unui spital. Vizibil marcata de ce i se intamplase femeie statea pe scaun nemiscata in asteptarea unui cadru medical care sa o consulte.

- Simona Gherghe a suferit un accident, in timpul concediului ei de maternitate. Prezentatoarea TV a suferit o fractura la unul din degetele de la picioare, iar acum nu se mai poate deplasa decat cu ajutorul carjelor. Prezentatoarea TV nu s-a lasat descurajata si, cu zambetul pe buze, si-a salutat prietenii…