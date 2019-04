Stiri pe aceeasi tema

- Dar Miska isi "activeaza" aceste insusiri vicioase numai cand iese afara, in public. In familia ei se comporta ireprosabil, este cuminte si dragastoasa, cu chef de joaca si calina. Din pacare, adorabila creatura care apare intr-o fotografie pe cale de a "vana" un soricel de jucarie a intrat…

- Prefectura departamentului Meuse din nord-estul Frantei a anuntat marti ca 21 de migranti iranieni si irakieni - 10 barbati, sase femei si cinci copii - au fost gasiti luni intr-un camion frigorific,...

- Se pare ca trupul mumificat ar fi fost descoperit de un copil care se juca in zona respectiva. Acesta a facut o fotografie surprinzand cadavrul, fara cap. Imaginea a fost vazuta de tatal sau care a mers la fața locului pentru a se convinge daca ceea ce a vazut este adevarat. Dupa ce a vazut scena macabra,…

- Nu mai putin de 45 de serpi cu clopotei au fost descoperiti intr-o casa din Texas, in spatiul dintre planseu si sol. Proprietarul locuintei habar nu avea ca adaposteste, sub podea, o asemenea colonie de...

- Doi barbati au fost gasiti morti, miercuri, in judetul Hunedoara. Purtatorul de cuvant al ISU, Anemona Doda, a declarat ca pompierii au intervenit pentru recuperarea trupurilor celor doi. Prima descoperire a fost facuta de angajații unei benzinarii, intr-un bazin. „Angajatii unei benzinarii din Baia…

- In loc sa ajunga in fața altarului, o mireasa a fost dusa, de urgența, la spital. Deodata, cu doar cateva minute inainte de nunta, femeia a inceput sa urle de durere. Medicii au fost absolut șocați cand au vazut ce era sub pielea miresei.

- Femeia impuscata accidental de sot, vineri-seara, in localitatea Poboru, si care se afla in stare grava la spital, participa, de fapt, alaturi de o alta familie, la o partida de vanatoare ilegala.