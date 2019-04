Stiri pe aceeasi tema

- Chase Gabbard, un puști american in varsta de 18 ani, s-a indragostit de mama celui mai bun prieten al sau, o femeie cu 21 de ani mai in varsta, Jaimee Brown, care are 39 de ani. Chase Gabbard, din Corbin, Kentucky, a mers in casa prietenului sau Jaice, din urma cu șapte ani. Chase și Jaice erau și…

- Spitalul Clinic De Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi, cel mai mare de acest tip din regiunea Moldovei, a primit joi, 4 aprilie, un turn laparoscopic de ultima generatie, care va usura interventiile chirurgicale.

- Potrivit legii, pensionarii pot obtine anumite venituri pe langa pensie fara a risca suspendarea ei, scrie capital.ro. Acestia pot obtine bani ca persoane fizice autorizate (PFA), din drepturi de autor, chirii sau dividende. Citeste si CALCULATOR PENSII. Vezi aici cand te vei pensiona si cati…

- Un barbat, a ajuns la spital, iar un altul, in varsta de 30 de ani, din Homorod este ceretat penal, in urma unui accident rutier. Totul s-a intamplat duminica dupa-masa, pe DJ 132 B, din județul Brașov, in momentul in care, barbatul, in varsta de 30 de ani, aflat sub influența alcoolului și fara permis…

- Putin peste 3,56 milioane de pensionari exista in Romania, care au iesit la pensie la limita de varsta, iar veniturile medii ale acestora sunt de 1.340 lei. Diferentele dintre veniturile acestora sunt insa majore, ajungand si la aproape 800 de lei intr-o zona „mai bogata”, fata de una „mai saraca”.Potrivit…

- Datele privind pensiile speciale, furnizate pe luna decembrie de Casa Nationala de Pensii Publice, arata o crestere uriasa a pensiilor magistratilor, cu aproape 1.500 de lei fata de luna septembrie, cresterea neputand fi justificata prin raportarea la salariul minim pe economie care a crescut abia din…

- De la 1 ianuarie 2019, pensiile care nu ajung la valoarea de 1589 de lei, minimul de existenta pentru pensionari pentru semestrul I al anului precedent, au crescut cu 10%. De majorari au beneficiat mai bine de 453 mii de persoane. Majorarile au fost aplicate asupra tututor tipurilor…