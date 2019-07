A aşteptat 118 ani ca să se mute la casa ei. Destinul teribil al unei femei născute în anul 1900 Casa "mamei Julia" Casa a fost construita ca parte a unui program de asistența pentru persoanele cu venituri mici. Casa are 51 de metri patrati si a fost construita cu 15.500 de dolari. In timp ce se bucura de muzica, deși ea nu mai poate dansa, batrana a primit de asemenea cadou un charango, un instrument de corzi indian, de la președintele bolivian Evo Morales, care a postat imaginile de la ceremonie pe contul sau de Twitter. Julia, care vorbește limba Quechua, o limba amerindiana, a trait anterior cu rude intr-o casa cu pereti de lut, cu o gradina mica unde se aflau laolalta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

