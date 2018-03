Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Seaca de Camp, liberalul Iulica Baloi, din motive inca necunoscute, iși iese din fire, și in loc sa ii explice femei ca in urma unor controale din partea Instituției Prefectului Dolj mai multe dosare au fost inchise din motive de neindeplinire a condițiilor legale, incepe sa o loveasca…

- Ludovic Orban le-a cerut liberalilor sa puna ”parul” pe pesediști! Asta s-a intamplat la Consiliul Naționa al PNL, din 11 martie. Insa, cu numai 6 zile inainte, un primar liberal i-a anticipat ideea. Nu a batut un pesedist, ci o femeie. Cel puțin așa susțin anumiți martori care au asistat la eveniment.La…

- O inregistrare video devenita virala a dus la suspendarea din funcție a patru angajați ai unui spital din India. In imagini se vede cum o victima a unui accident rutier are sub cap, drept perna, propriul picior amputat.

- Primarul PNL al Ploiestiului, Adrian Dobre, insista sa reabiliteze termic mai multe blocuri din municipiu, cu toate ca ploiestenii nu s-au aratat incantati de initiativa prin care doar cativa cetateni sa beneficieze de acest confort, din banii tuturor. La fel de vehement impotriva a fost si liderul…

- O femeie de 78 de ani din Onești a fost ucisa in bataie vineri dupa-amiaza chiar in scara blocului in care locuia, pe Aleea Crinilor. Femeia ar fi coborat sa duca gunoiul, iar la intoarcerea in bloc, pe casa scarii un tanar a tabarat asupra ei și a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Doi jandarmi au avut nevoie de ingrijiri medicale urgente dupa ce au fost atacați cu bate și batuți cu bestialitate de mai mulți indivizi pe care i-au prins in momentul in care sustrageau produs petrolier cu ajutorul unei cisterne.

- Postul braziliam TV Globo a prezentat imagini cu zeci de fani tratati de personalul medical pe aratat ca zeci de fani sunt tratati de personal medical chiar pe iarba din jurul gazonului. Nu au fost raportate decese, insa site-urile locale au indicat ca intre 30-60 de persoane au fost ranite.Incidentul…

- Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei, incidentul s-a petrecut marti dimineata, la liceul Tehnic Energetic Craiova. Elevul a scos din buzunarul de la pantaloni un pistol confecționat din material de plastic, de culoare neagra, cu lungimea totala de 16 cm și inalțimea de 10 cm, prevazut cu…

- O filmare postata, joi, pe pagina de Facebook "Craiova Cetatea Banilor Las Vegas-ul Romaniei", surprinde doi muncitori urcați intr-o nacela, care inspecteaza acoperișul stadionului de 55 de milioane de euro al Craiovei. Imaginea in detaliu arata insa cum acoperișul a crapat pe o porțiune…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a promis unei fetițe, imbracata in haine de soldat, ca va primi onoruri militare daca va fi ucisa in lupta. Președintele Turciei a afirmat acest lucru la un congres al Partidului Dreptații și Justiției, Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP). …

- O macelarie din municipiul Constanta a fost inchisa temporar de reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC), dupa ce au fost descoperite produse expirate chiar si de o luna si depozitate in spatii insalubre, fiind confiscata peste o tona de marfa. Macelaria a fost amendata…

- Ingrijorare mare printre locuitorii din Filipestii de Targ. Oamenii se tem ca au ramas fara primar, motiv pentru care au lansat apeluri disperate pe Facebook in incercarea de a rezolva problema. Banuiala a venit odata cu prima ninsoare consistenta din acest an, cea de zilele trecute, cand strazile au…

- O domnisoara care se ocupa cu piercingul a luat decizia de a-si taia degetul mic de la o mana, anul trecut de Valentine's Day, pentru ca i se parea ca arata mai frumos. Si nu s-a oprit aici. Filmul nebuniei a mers mai departe.

- În Italia, bataia cu portocale dateaza înca din Evul Mediu, de aceea, respectând tradițiile istorice, participanții sunt costumați asemeni cavalerilor medievali. Batalia cu citrice semnifica lupta pentru libertate și ține trei zile. La ea participa mii de orașeni, împarțiți…

- Imagini dure inregistrate la un centru de plasament din Ramnicu Valcea au fost date date publicitatii miercuri, 14 februarie. Conducerea Directiei Judetene pentru Protectia Copilului Valcea si oficialii Politiei desfasoara o ancheta.

- Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie, fiind introduse noi masuri pentru protejarea imediata a victimei si inlaturarea agresorului. Documentul aprobat de Guvern reglementeaza Ordinul de protectie…

- Un nou episod de violenta extrema face inconjorul Romaniei si arata inca o data lipsa de reactie a oamenilor in fata unor astfel de scene. Un controlor a batut crunt un pasager care circula fara bilet cu trenul. Nu doar ca nimeni nu l-a aparat, dar si alti calatori l-au lovit cu pumnii si picioarele.…

- Imagini socante petrecute in Romania. Un barbat care a fost prins fara bilet intr-un tren a fost rupt in bataie de un controlor, dar si de mai multi barbati, conform banatulazi.ro.Citește și: O lege care va intra in vigoare peste trei luni va face prapad: Mii de romani sunt vizați – ce trebuie…

- Un scandal sangeros a izbucnit intr-un club din Pestisani, un tanar fiind batut crunt de patru scandalagii, informeaza observator.tv. Potrivit politistilor, totul s-a intamplat pe 28 ianuarie, in jurul orei 2:30.

- Guvernul a introdus Ordinul de protectie provizoriu, prin care politistii pot inlatura de indata agresorul din domiciliu Astfel, a fost aprobat proiectul de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie, fiind introduse noi masuri pentru…

- Imagini dramatice vin din Statele Unite, unde o femeie a nascut pe holul unui spital din Kansas. Potrivit presei de peste Ocean, ea a ajuns prea tarziu la spital și nu a mai reușit sa ajunga pana in salon.Intamplarea a avut loc acum șapte luni, insa imaginile au aparut abia acum.

- Un grav incident s-a petrecut intr-o spalatorie! Un barbat a fost ucis, dupa ce a primit un pumn in plina figura, apoi a cazut lat. S-a lovit la ceafa la impactul cu solul. Ucigasul a mai lovit, imediat, un barbat, care a cazut si el la pamant. A scapat cu viata! A

- Dupa protestul de astazi, cand localnicii din Micesti si-au exprimat nemultumirile legate de desfiintarea traseelor de transport public in localitatea lor, conducerea Consiliului Judetean a transmis, printr-un comunicat de presa, ca au fost emise licente pentru curse speciale care sa transporte elevii…

- Primarul din Olt a transformat primaria in loc de petrecere. Si-a luat acordeonul si a invitat oameni de seama. Printre ei doi ministi. Dan Sova si Gigel Stirbu. La vremea respectiva Dan Sova era in PSD, iar Gabriel Stirbu in PNL, dar si-au dat mana si au devenit coechipieri in echipa USL.…

- Un tânar de 24 de ani a fost snopit în bataie de doi consateni, de 22 și 40 de ani, într-un bar din Turda.Victima, din satul Badeni, comuna Moldovenesti s-a trezit, luni seara, rupt în bataie si batjocorit ore în sir, din cauza fostei sale iubite, o femeie…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul a avut loc pe Șoseaua Pantelimon din Capitala. Pompierii au gasit victima inconștienta și au acționat pentru descarcerarea acesteia. O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul…

- Miercuri, 31 ianuarie, a fost adoptat Ordinul ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar, polițiștilor și personalului civil din MAI. Acesta asigura punerea in aplicare, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne,…

- Un elev de clasa a 5-a a fost batut cu pumnii si picioarele de trei mame ale unor colegi de clasa, chiar pe holul Școlii nr. 28 „Dan Barbilian” din Constanța. Copiii care se aflau in pauza au filmat scena cu telefonul mobil si i-au trimis-o mamei baiatului. Femeile au atacat-o si pe sora mai…

- O femeie a fost impinsa pe linia de metrou in Roma și se zbate intre viața și moarte. In urma agresiunii, ea a suferit rani grave, iar medicii au fost nevoiți sa-l amputeze o mana. Cel care a fost la un pas de a o ucide este un italian de 47 de ani care a fost arestat.

- Imagini incredibile au fost surprinse intr-o scoala din Piatra Neamt. Edilul a venit mandru, atentie, sa taie panglica din fata unui grup sanitar. O mare realizare, a spus el. Elevii, profesorii si oaspetii speciali s-au adunat in fata toaletei si au fost martorii evenimentului-istoric.

- Daca vezi imaginea nu iti dai seama ce se intampla cu fata ei! O tanara de 23 de ani din China trece prin clipe cumplite inca de acum multi ani. Xiao Yan sufera de o boala foarte rara. Este intalnita la unul din o suta de nou-nascuti.

- O femeie condamnata pentru tenativa de omor și eliberata in octombrie in baza legii recursului compensatoriu, a injunghiat din nou. Victima i-a cazut un barbat care a incercat sa aplanze conflictul izbucnit pe strada intre doua persoane.

- Un accident deosebit de grav a avut loc pe o sosea din Turcia. Un autocar a iesit de pe carosabil si s-a izbit puternic de copacii de pe marginea drumului. In urma impactului au murit 11 persoane.

- Ministrul de Finanțe și șefa ANAF, convocați la Parlament, marțea viitoare, pentru a da explicații despre Declarația 600 și premierea angajaților ANAF din amenzi. La ședința comisiei economice din Senat vor participa ministrul Ionuț Mișa, președintele ANAF, Mirela Calugareanu precum și reprezentanți…

- Incident deosebit de grav intre polițiștii salajeni. Dupa ce au participat cu toții la bilanțul pe anul trecut, oamenii legii s-au strans la o paranghelie polițieneasca in Șimleu Silvaniei, așa cum o fac de obicei. Numai ca, de aceasta data, doi polițiști s-au luat la bataie in momentul plecarii de…

- Un iesean s-a ales cu maxilarul rupt dupa ce a fost rupt in bataie intr-un salon al Institutului de Psihiatrie din Iasi. Familia acuza conducerea unitatii sanitare de neglijenta. (VEZI SI: Fratele Biancai Dragusanu rupe tacerea dupa ce a fost snopit in bataie de politisti! Vedeta TV face si ea declaratii…

- Dresorii au incercat cu disperare sa scoata calul din ghearele felinelor, dar au reusit sa faca asta abia dupa minute bune, cand acesta a fost zgariat si muscat de mai multe ori. De altfel, animalul s-a ales cu rani serioase de la mușcaturile pradatorilor.

- Imagini inedite in parcarea unui restaurant din Lugoj. La orele pranzului, un aparat de zbor a aterizat in parcarea restaurantului de lux aflat la marginea orasului. Atat personalul care era de serviciu, clientii, dar si unii soferi aflati in trafic au fost surprinsi de aparitia inedita, astfel ca momentul…

- Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au prezentat miercuri ministrului Sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri de solutionare a unor probleme semnalate de furnizorii de servicii medicale si de pacienti, in scopul debirocratizarii si optimizarii activitatii in sistemul asigurarilor…

- Miss Puscarie 2017 se organizeaza in Talavera Bruce, singura inchisoare de maxima siguranta pentru femei din in Brazilia. Detinutele de aici sunt cele mai periculoase femei din inchisorile sud-americane, majoritatea avand condamnari pe viata pentru crima. Totusi, o zi pe an, puscariasele se…

- UPDATE Șapte dintre victime sunt adulti, dar sunt și doi copii.Un accident teribil a avut loc, in urma cu puțin timp, dupa ce 4 mașini s-au ciocnit! Detasamentul de pompieri Drobeta intervine la un accident rutier in localitatea Hinova, din județul Mehedinți. Conform salvatorilor, accidentul…

- Terasele din Centrul Vechi vor putea ramane deschise si in perioada sezonului rece, potrivit unui proiect de hotarare aprobat, marti, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).Proiectul de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara, scrie news.ro. Citește…

- Un tren al companiei Amtrak a deraiat luni pe un pod peste o autostrada din statul american Washington (nord-vestul SUA), a anuntat NBC News, citand autoritatea statala de transport si media locala, transmite Reuters. Deocamdata, nu se știe cate victime sunt.Amtrak a confirmat incidentul,…