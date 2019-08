A aprins becul şi a sărit bucătăria în aer Locuinta unei familii din satul Valea Lunga, comuna Holboca, a explodat in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 00.45, din cauza unei acumulari de gaze in bucatarie. In momentul exploziei se aflau in casa sase persoane, acolo locuind o familie cu doi copii, impreuna cu cele doua bunici ale acestora. Barbatul in varsta de 44 de ani, tatal copiilor, a coborat in bucatarie, iar explozia s-a produs atunci cand acesta a aprins bec (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

