A aparut un nou trend: Twinfluencerii! Ce inseamna? Stim cu totii ce inseamna un influencer. Dar se pare ca, mai nou, un alt trend cucereste mediul online pe intreg mapanondul. Si poarta denumirea de twinfluenceri. Ce inseamna mai exact? Ei bine, o pereche de gemeni care au dat lovitura fie pe Instagram, Facebook, YouTube sau Vine. Scandalos. Influencerii fac poze fashion in zonele iradiate de la Cernobil! Iata in continuare cativa dintre cei mai urmariti twinfluenceri ai momentului! View this post on Instagram A post shared by Simi & Haze (@simihaze) on Feb 6, 2019 at 9:03am PST Simi si Haze…