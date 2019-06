Stiri pe aceeasi tema

- ​​Cele mai valoroase 3 branduri din lume sunt din IT: Amazon (comerț online), Apple (gadgeturi și computere) și Google (internet și alte inovații IT). Topul BrandZ din 2019 al celor mai valoroase branduri listate la bursa a fost publicat marți de WPP și Kantar la Bursa de la New York...Citește mai…

- Serviciul de streaming live a conținutului video legat de jocuri video a Amazon ― Twitch ― a devenit una dintre cele mai importante platforme din industrie. Sumele de bani implicate sunt surprinzatoare: cei mai buni gameri profesioniști fac pâna și 50.000 de dolari pe ora.Citește mai departe,…

- Un studio românesc de jocuri video a primit o finanțare de tip seed de 120.000 euro din partea unui grup de investitori din cadrul Asociației TechAngels. Fondurile vor fi folosite pentru lansarea primului lor produs — jocul Interrogation.Citește mai departe, vezi trailerul jocului…

- Stadia, alternativa Google la Netflix, a fost anunțat de gigantul american in martie, iar acum au aparut date despre preț și despre ce jocuri vor fi disponibile, potrivit playtech.ro. Stadia, serviciul de streaming de jocuri al Google, va fi lansat in noiembrie și va fi disponibil in: SUA, Canada, Marea…

- ​Compania americana Google a anuntat ca pune capat unor colaborari cu Huawei ce presupun transferuri de hardware, software si servicii, cu exceptia celor open source (cu licenta deschisa), scrie Reuters. Compania chineza trece pe “lista neagra” dupa ce presedintele Trump a cerut în…

- ​Google a lansat în România serviciile de streaming YouTube Music si YouTube Premium, care permit utilizatorilor sa asculte muzica fara reclame si pot rula în fundal în timp ce utilizatorul foloseste alte aplicatii sau ecranul telefonului este închis. Cum functioneaza aplicatia…

- Ediția cu numarul 120 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un material cu și despre Centrul Regional de Transfuzie Sanguina din Timișoara,…

- Ediția cu numarul 112 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre cum lupta romanii cu depresia sau anxietatea, un text despre…