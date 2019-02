Stiri pe aceeasi tema

- Fanii au fost surprinși sa afle ca Brad Pitt a participat la aniversarea de 50 de ani a fostei sale soții, Jennifer Aniston. Știm deja ca actorul are o relație cu Charlize Theron – cel puțin așa susține presa straina – deci ce motiv ar fi avut eroina din „Prietenii tai” sa-și invite fostul partener...…

- Nicole Scherzinger și-a pus fanii pe ganduri dupa ce, la un eveniment de fițe, s-a afișat cu o burtica suspecta. Artista i-a lasat pe toți fanii ei cu multe semne de intrebare, caci aceștia s-au gandit imediat ca este insarcinata.

- Au trecut aproape doi ani de cand Edith Gonzalez s-a luptat cu cancerul si a iesit invingatoare. Cunoscuta actrita si-a ingrijorat fanii recent, caci a aparut schimbata in pozele postate chiar de ea.

- In ultimii ani rețelele de socializare au fost dominate de provocari virale. Chiar și 2019 a inceput cu cateva provocari inedite pe social media. Amintim doar Bird Box Challenge, in care participanții efectueaza diferite sarcini legați la ochi. Un nou viral circula zilele acestea pe Facebook, Twitter…

- Muzicianul rock ar fi avut o apariție de tip cameo in serialul de desene animate, cantand noul cantec intitulat “Rock the Rock”. In episodul seriei noi din Looney Tunes, care a fost difuzat in Statele Unite in ziua de Craciun, un personaj animat rocker il intreaba pe Bugs Bunny și pe prietenii sai cum…

- Sambata, Cardi B a sustinut un concert in cadrul festivalului Rolling Loud Festival, in Los Angeles. La un moment dat, sotul sau Offset a aparut pe scena, a intrerupt concertul si a incercat sa o convinga pe cantareata sa se intoarca la el. Fanii prezenti la concert au filmat momentul, iar videourile…

- Familia lui Emilie De Ravin si Eric Bilitch s-a marit duminica! Vedeta serialului "Once Upon a Time" a facut marele anunt pe contul personal de Instagram. Ea a dat nastere unui baietel sanatos, in propria locuinta.