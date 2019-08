Stiri pe aceeasi tema

- Din 11 august, HISTORY® transmite, in fiecare duminica, de la ora 21:00, in premiera și exclusivitate, documentarul „Dinastia Donald Trump”. Producția prezinta o imagine completa a familiei Trump, examinand in detaliu viața celui de-al 45-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Cele 3 episode…

- Castigatoare a premiului Oscar, Charlize Theron, actrita americana originara din Africa de Sud, s a nascut pe 7 august. Astazi, implineste 44 de ani. Dupa ce a castigat un concurs local, la 16 ani, Charlize s a dus la Milano pentru un contract de un an ca model. Ulterior, s a antrenat pentru a deveni…

- Kristen Stewart, Naomi Scott si Ella Balinska sunt trio-ul feminin de actrite care joaca in noul remake al francizei de succes "Charlie's Angels", relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia. Sony Pictures a publicat joi primul trailer al noii generatii de "Charlie's Angels", in regia actritei…

- Nicole Kidman, actrița australiana de film, cu dubla cetațenie (australiana și americana) și caștigatoare a premiului Oscar, implinește astazi, 20 iunie, minunata varsta de 52 de ani, fiind nascuta in 20 iunie 1967.

- Eroul din seria "Rocky", Sylvester Stallone, a declarat la Cannes ca nu se astepta sa reuseasca in industria cinematografica din cauza unei complicatii la nastere in urma careia a ramas cu un defect de vorbire, relateaza Reuters. Actorul american, in varsta de 72 de ani, a devenit cunoscut in 1976 datorita…

- Actorul Jon Voight, castigator al unui premiu Oscar, a publicat in noaptea de vineri spre sambata doua mesaje pe Twitter prin care a dorit "sa le spuna americanilor adevarul" si a declarat ca "Donald Trump este cel mai mare presedinte de la Abraham Lincoln", informeaza site-ul rollingstone.com.…