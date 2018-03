A aparut prima aplicatie gratuita de invatare a limbajului semnelor din Romania. Cum poti sa o folosesti

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul in valoare totala de 218.715 RON, din care 85% a fost acoperita din finanțarea Fundației Orange, prin fondul de finanțare Lumea prin Culoare și Sunet, a fost dezvoltat de Asociația Naționala a Interpreților Autorizați in Limbaj Mimico-Gestual (ANIALMG). Aplicația promoveaza și dezvolta limbajul…

- Institutiile muzeale din Romania sunt invitate, in perspectiva evenimentului Noaptea Muzeelor (19 mai), sa se inscrie in Questo, o aplicatie de mobil cu tururi gratuite de explorare, care va asigura suport tehnic pentru construirea traseelor si afisarea lor in aplicatie pe Android si iOS. …

- Aplicatia BT Pay a fost descarcata pana acum de peste 50.000 de ori, ceea ce inseamna circa 1.000 de descarcari/zi de la finalul lunii ianuarie a.c., cand a fost lansata, si pana in prezent. De asemenea, prin BT Pay au fost realizate peste 100.000 de plati cu telefonul la comercianti si circa…

- Organizațiile non-profit din Cluj se prezinta public Sanatate, cultura, mediu, dezvoltare personala și parenting, totul intr-un singur eveniment: ONG Expo va reuni cele mai reprezentative asociații și fundații din Cluj, care iși vor prezenta public oferta de servicii non-profit. Astfel, clujenii…

- Platformele online de tipul celor operate de Google, Apple si Amazon.com se vor confrunta cu noi reglementari europene pentru practicile lor de afaceri, autoritatile de la Bruxelles intentionand sa le restranga influenta uriasa detinuta pe piata, relateaza Reuters. Comisia Europeana lucreaza…

- Spotify, cel mai important serviciu de streaming muzical din lume, lansat recent în România, este disponibil acum și pe PlayStation 4, prin aplicația PlayStation Music. Spotify poate fi accesat gratuit și reda orice melodie, album sau playlist la cerere, chiar si în timpul…

- Ți-ai pregatit bagheta? Primul trailer pentru urmatorul capitol din seria Fantastic Beasts a aparut ieri iar internetul a luat-o razna. Animale Fantastice: Crimele lui Grindelwald este al doilea film din serie și va aparea in Romania in data de 16 noiembrie anul acesta. Fanii lumii lui Harry Potter…

- Aplicația de muzica SPOTIFY a fost lansata in Romania. Este unul dintre cele mai importante servicii de streaming de muzica din lume. Cu o comunitate globala ce numara peste 159 de milioane

- AVI, asistentul vocal creat de echipa Allview, poate fi descarcat din Google Play™ Store începând de astazi într-o varianta cu funcțiuni noi și este disponibil pentru utilizare și pe terminalele din gamele X3 Soul și P8 Energy. Cu ajutorul noii versiuni,…

- Spotify in Romania costa 4,99 euro pe luna, varianta premium. Cine plateste aceasta suma va primi in schimb cateva funcții bune, cum ar fi acces la muzica la cerere fara reclame, conținut la 320 kbps sau posibilitatea de a descarca melodii pentru ascultare offline.Pe de alta parte, poate…

- Aplicația HERMES Retail Execution dezvoltata de Transart utilizeaza expertiza adunata in ultimii 20 de ani și cele mai bune practici de business in vanzari, distribuție și merchandising, toate acestea fiind integrate intr-o aplicație completa, pe care o punem la dispoziția mediului de afaceri din Romania…

- Risipa alimentara este o realitate demonstrata de cifre si experimentata de fiecare persoana în parte. Un raport al Uniunii Europene arata ca cele mai multe deseuri alimentare provin din gospodarii (53%), la care se adauga 19% din procesarea alimentelor si 12% din serviciile alimentare. Chiar…

- Comanda din aplicație și hai la masa! Mai avantajos, mai diversificat, mai rapid decat acasa, Gurmandio este raspunsul pentru momentele in care vrei sa iți potolești foamea. Disponibila gratuit in App Store și Google Play, dar și pe website-ul www.gurmandio.ro, Gurmandio iți aduce rapid, acasa sau la…

- Inainte ca Instagram sa fie cumparata de Facebook, aplicatia era un simplu tool de facut poze, care aplica diverse filtre peste creatiile noastre ca sa ne faca sa ne simtim ca niste fotografi profesionisti. Multi ani mai tarziu, aplicatia ar putea deveni substitut de WhatsApp sau Messenger, platforme…

- Carrefour Romania lanseaza, in premiera, in Galati, Gurmandio, prima aplicatie mobila prin care utilizatorii isi pot comanda, simplu si rapid, preparatele preferate. In prezent, in aplicatie, este listata zona de gastronomie a hipermarketului Carrefour din oras, cu propuneri proaspete si sanatoase,…

- Primaria a lansat, in sfarsit, o aplicatie mobila prin care iesenii pot inainta sesizari cu privire la probleme de functionare ale orasului. Aplicatia "Iasi Report" este disponibila in Google Play Store. Aplicatia a fost realizata de o firma din Oradea si, deocamdata, sunt disponibile doar doua sesizari…

- Premierul Viorica Dancila precizeaza ca i-a spus lui Tudorel Toader sa se duca la intalnirea cu ministrul Justitiei din Japonia, inainte de intoarcerea in Romania la solicitarea ei, dupa ce in spatiul public au aparut mai multe informatii controversate referitoare la activitatea DNA. "Vreau sa fac o…

- Totuși, pana la renovarea arenelor din Giulești, Ștefan cel Mare și Ghencea, plus cea de la Arcul de Triumf, Romania trebuie sa aiba grija de principalul stadion, cel unde vor avea loc meciuri oficiale, nu antrenamente. In decembrie 2016, Gazeta Sporturilor publica un material despre ceea ce vad suporterii…

- Astfel, o cursa de la Dristor pana la Gara de Nord, intr-o ora de varf, va fi de 15,63 de lei. O cursa de la Piata Victoriei pana la aeroport va fi de 26,09 lei. Ce include tariful afisat in aplicatie. Odata introdusa destinatia, tariful afisat de aplicatie va arata o suma exacta, care va include:…

- Un grup de tineri IT-isti din Cluj, pasionati de schi si de snowboarding, a lansat o aplicatie interactiva dedicata fanilor sporturilor de iarna. Aplicatia este unica in Romania si poate fi descarcata si utilizata gratuit.

- Carrefour Romania actualizeaza constant opțiunile de cumparare a clienților sai. Astfel, consumatorii din Constanța și Iași vor putea sa adauge in coșul de cumparaturi din platforma BRINGO și articole din secțiunea de electro-IT. Pana in prezent, gama de produse era disponibila pentru clienții din București…

- Stare de urgența in Maldive. MAE a emis atenționare de calatorie. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa plece in Maldive ca din cauza crizei polticice, autoritațile locale au declarat stare de urgența pentru 15 zile. Decizia are ca efecte limitarea…

- O echipa de IT-sti clujeni a lansat, luni, prima aplicatie din Europa pentru telefonul mobil in care utilizatorii posteaza in timp real informatii despre starea partiilor, calitatea zapezii, timpul de asteptare la instalatiile pe cablu sau starea vremii, transmite Mediafax. Managerul de proiect Sergiu…

- Toata lumea cunoaste sistemele de inchiriere a bicicletelor electrice din orasele mari ale Romaniei. Ei bine, astfel de sisteme care in Romania se lanseaza momentan doar pentru inchirierea bicicletelor, in alte tari se pliaza pe masini. Malaysia este inca o tara care si-a racordat serviciile de rent…

- Desi e functionala inca de la mijlocul lunii decembrie a anului 2017, de-abia marti, 30 ianuarie 2018, Primaria a lansat oficial aplicatia „My Arad”. Dincolo de faptul ca raspunde pretentiei Aradului de a deveni un „oras smart”, aplicatia vine in sprijinul cetatenilor care vor sa transmita Primariei…

- Prima de pe piața editoriala din Romania Editura Humanitas are, de la inceputul anului acesta, aplicatie de mobil, biblioteca digitala oferind cititorilor noutati editoriale, dar si titluri rare si volume epuizate in offline. Aplicatia dedicata Android si iOS ofera cititorilor peste 700 de bestselleruri,…

- Clientii Bancii Transilvania, a doua cea mai mare institutie de credit dupa active, vor putea efectua plati atat in tara, cat si in strainatate direct cu smartphone-ul la POS-urile contactless ale comercianilor prin intermediul aplicatiei BT Play. Institutia financiara este prima banca…

- Banca Transilvania a lansat BT Pay, aplicație de tip wallet pentru cumparaturi si transfer de bani cu telefonul. Acesta devine portofel digital, schimbând experiența la cumparaturi pentru clienții BT care au card de debit sau de credit Visa sau Mastercard, dar…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea din Valladolid, Spania, a dezvoltat o aplicatie de inteligenta artificiala (AI) capabila sa prezica riscurile de coruptie, scrie site-ul cnewsmatin.fr. Aplicatia poate anticipa daca in anumite provincii spaniole pot aparea cazuri de coruptie.…

- Toate Punctele Enel din judetele Timis, Caras-Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise – De luni pana vineri, programul de functionare este de la ora 8 la ora 16. Clienții pot gasi informații privind evidența facturilor de energie electrica, calculator tarifar, soldul…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a lansat o aplicatie online, disponibila pe siteul institutiei, prin care utilizatorii pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA. Cautarea se poate face simultan pentru maximum cinci…

- Biblioteca Județeana Satu Mare și Asociația Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din Romania–filiala Satu Mare, alaturi alte biblioteci de rang județean din țara, se alatura inițiativei bibliotecarilor din județul Salaj și dau startul concursului național „ROMANIA la 100+100”. Proiectul se deruleaza…

- Epidemia de gripa a facut victime, in special, in randul persoanelor cu varste cuprinse intre 15 și 64 ani. Au fost inregistrate un numar de aproximativ 12.000 persoane care s-au prezentat la serviciul de urgențe pe intreg teritoriul Franței. Autoritațile locale considera ca varful endemic nu a fost…

- Specialiștii în securitate cibernetica de la Chec Point au descoperit un malware în Google Play deghizat ca și joc pentru copii. Aplicația infectata rula reclame care nu erau deloc potrivite pentru vârsta utilizatorilor, potrivit thenextweb.com. În unele…

- Carțile de rugaciuni sunt istorie, astazi, credincioșii invațai sa se roage instalandu-și pe telefon aplicații de mobil Arsenie Boca. Prin intermediul acestora, Duhovnicul Ardealului, ii invața pe credincioși cum se se roage pentru un loc de munca, bani, dragoste sau sanatate. In 2015 a aparut prima…

- Aplicația de redare vocala a textului de la Google, disponibila pentru dispozitivele cu sistem de operare Android, este utila celor care nu cunosc bine regulile de pronunție pentru diferite limbi și totodata, utilizatorilor care doresc sa le fie redate carțile preferate, știrile ori diverse documente,…

- Incepand cu data de 15 ianuarie, hipermarketul Carrefour situat in Vitantis Shopping Center se va inchide. Dupa o analiza atenta și fundamentata, am agreat impreuna cu partenerul nostru, Revetas Capital, sa inchidem hipermarketul Carrefour din Vitantis Shopping Center, avand in vedere schimbarea mediului…

- Pasionații de drumeții au posibilitatea sa viziteze zonele montane din toata Romania cu ajutorul telefonului sau a tabletei. Harțile cu traseele din toți munții noștri pot fi descarcate acum gratuit, dupa ce au fost actualizate și documentate. Acestea reiau cele mai celebre ghiduri montane cu care au…

- Difuzorul Echo Dot de la Amazon ar putea fi primul produs care se vinde sigur, la propriu, potrivit New York Post. Compania a anuntat ca membrii comunitatii lor premium, denumita Prime, au contribuit la ceea ce s-a transformat in cele mai mari vanzari din istoria companiei, cumparand lucruri…

- Locuitorii din Republica Moldova au putut observa pe cer ieri noaptea un fenomen uimitor și inexplicabil. O forma fizica ciudata și mișcatoare a aparut în plina benza, care semana foarte mult cu un OZN, scrie publika.md Pe rețelele de socializare au aparut mai multe poze și descrieri…

- Un obiect inca neidentificat a fost surprins azi dimineața, in jurul orei 4:30, pe cer. Internauții din Republica Moldova au publicat pe rețelele de socializare imagini cu obiectul luminos intrebandu-se ce este acesta.

- Toate Punctele Enel din judetele Timis, Caras-Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise in zilele de 25, 26 decembrie 2017, precum si in 1, 2 ianuarie 2018, declarate zile libere legale. Reluarea activitatii se va face miercuri, 3 ianuarie 2018, dupa programul obișnuit: De luni pana vineri,…